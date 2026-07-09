대출금 한 방에 갚을 돈 받을 때까진 좋았는데... 아내가 변했다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2026년 최대 기대작을 물으면 아마도 가장 많은 이들이 이 영화라 답할 테다. 크리스토퍼 놀란의 <오디세이> 이야기다.
<오디세이> 개봉이 한 달 뒤로 다가왔다. 환상과 상상, 공상의 영역에서 역사적 실화에 바탕을 둔 현실적 이야기까지 종횡무진 오가던 그의 관심이 그리스로마 신화로 빚어진 걸작에 머문 건 흥미로운 일이다. <일리아스>와 함께 서양 고대 문학의 정점에 있단 평을 받는 <오디세이아>가 바로 그 작품. 트로이 전쟁 뒤 고향인 이타카까지 10년에 걸쳐 모진 고생 끝에 귀환하는 오디세우스의 이야기를 놀란은 저 나름의 해석을 통해 블록버스터 <오디세이>로 탄생시켰다. 과연 어떤 영화일까, 많은 이들의 관심이 쏠리는 건 자연스러운 일이다.
때맞춰 호메로스의 <오디세이아>를 품은 또 다른 작품 한 편이 관객 앞에 선보인다. <오디세이>를 만나기 전 저부터 보고 가는 게 어떠하냐고 은근슬쩍 들이미는 이 영화는 장 뤽 고다르의 <경멸>이다. 영화예술을 한 걸음 진전시켰다고까지 평가받는 프랑스 누벨바그의 기수 장 뤽 고다르의 대표작인 이 작품을 극장에서 만날 수 있는 흔치 않은 기회다. 지난 2023년 디지털 4K복원이 완료된 버전으로, 영화팬들에겐 놓치기 아까운 선택지가 되어줄 테다.