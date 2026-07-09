대출금 한 방에 갚을 돈 받을 때까진 좋았는데... 아내가 변했다

라이트하우스

스틸컷주인공은 이탈리아의 시나리오 작가 폴(미셸 피콜리 분)이다. 그는 최근 미국인 프로듀서 제레미 프로코쉬(잭 파스칼 분)의 제안을 받아 규모 있는 영화의 각색을 맡게 됐다. 독일 출신 명감독 프리츠 랑의 <오디세이>가 바로 그 작품이다. 대가는 무려 1만 달러, 아내 까미유(브리지트 바르도 분)와 결혼해 살 아파트 대출금을 한 방에 갚을 수 있는 큰돈이다. 폴은 까미유와 함께 이탈리아에 온 제레미, 또 프리츠 랑 감독과 만난다. 감독이 먼저 찍어둔 장면을 함께 보고 어떤 작품을 만들지 논의하는 등 <오디세이>를 만드는 과정이 영화의 큰 줄기를 이룬다.예나 지금이나 영화를 만드는 건 쉬운 일이 아니다. 첨단 기술의 집약체며 종합예술인 영화는 감독이나 작가 개인의 작업일 수 없다. 각본부터 시작해 촬영과 조명, 음향, 연기, 그 모두를 아우르는 연출까지가 한 편의 영화를 이룬다. 이 모든 작업이 빛을 보기 위해서는 투자부터 제작, 배급에 이르는 전 과정이 매끄럽게 이뤄져야 한다. 그중 투자, 돈을 끌어오는 게 가장 어려운 문제 중 하나다. 누가 돈을 댈 것인가, 또 돈을 주고서 감독이 제 예술을 할 수 있도록 놓아둘 것인가. 이것이 영화예술의 태동부터 오늘에 이르는 가장 큰 딜레마다.투자한 만큼 이윤을 내야 하는 산업이며, 동시에 예술이기도 한 영화의 딜레마를 작가주의 감독이라면 고심하지 않았을 리 없다. 남의 돈을 끌어다 영화를 찍는 일은 작가며 감독을 수시로 비루하고 비참한 존재처럼 느끼게 하는 것이다. 수많은 영화 가운데 그에 대한 고통이며 불만을 토로하는 순간과 마주하는 건 그래서이겠다. 이 영화 <경멸> 또한 그와 같다.