23경기 만에 통산 KIA전 첫 승을 거둔 롯데 선발 나균안

롯데자이언츠

8일 KIA전 5.2이닝 2실점(2자책)으로 호투한 롯데 선발 나균안통산 KIA 상대로 22경기(15선발) 승리 없이 8패 1홀드 평균자책점 6.78로 고전했던 롯데 선발 나균안. 올해도 KIA 상대로 3경기 나와 승리 없이 1패 평균자책점 3.86을 기록했다. 하지만 이번 등판에서 승리투수가 되며 23번째 등판 만에 KIA 상대로 승리투수가 됐다.나균안은 8일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5.2이닝 7피안타 1사사구 7탈삼진 2실점(2자책)으로 호투했다. KIA 선발 네일(3.1이닝 5실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.시작은 불안했다. 1회초 1사 이후 김호령의 2루타와 김도영의 볼넷으로 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 나성범을 뜬공, 카스트로를 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회와 3회를 삼자범퇴로 막은 나균안은 4회 선두타자 김도영에게 안타를 맞았다. 후속타자 나성범을 병살타로 처리했으나 카스트로에게 다시 안타를 맞으며 2사 1루가 되었다. 하지만 한준수를 삼진으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회를 삼자범퇴로 막은 나균안은 6회에 흔들리기 시작했다. 1사 이후 김호령에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 맞았다. 김도영을 삼진으로 잡았으나 나성범에게 1타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 9-1. 설상가상 카스트로에게도 안타를 허용하더니, 한준수에게마저 안타를 맞으며 스코어는 9-2가 되었다.2사 주자 1, 2루 상황에서 롯데는 선발 나균안을 교체했다. 투구 수가 94개로 1명 더 상대할 수도 있었지만, 롯데는 안정을 택했다. 다행히 구원으로 올라온 현도훈이 김선빈을 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.7회에는 이이무라(1이닝 무실점), 8회에는 이민석(1이닝 무실점), 9회에는 김강현(1이닝 1실점)으로 롯데는 이닝을 막았다. 게다가 롯데 타선도 17안타 7사사구로 11점을 뽑아내며 일찌감치 승리를 가져가게 만들었다. KIA의 실책 3개는 보너스였다.