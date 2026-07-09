'거장' 장항준 감독 차기작은? 슬럼프 때마다 힘 된 예능

MBC 화면 캡처

장항준 감독은 불과 1년 전까지만 해도 <놀면 뭐하니?>에서 주최한 '인기 없는 사람들의 모임' 유력 후보였다.2012년 <드라마의 제왕> 각본과 2013년 영화 <끝까지 간다> 각색 작업에 참여한 장항준 감독은 2017년 영화 <기억의 밤>을 연출하며 14년 만에 스크린에 복귀했다. <기억의 밤>은 평소 장항준 감독의 유쾌한 이미지와 거리가 먼 스릴러 장르였지만 138만 관객을 동원하며 손익분기점(약 120만)을 돌파했다. 장항준 감독으로선 10년이 넘는 영화 흥행에 대한 아쉬움을 털어버릴 수 있는 작품이었다.하지만 장항준 감독은 2023년 5년 이상 준비해 만든 야심작 <리바운드>가 69만 관객에 그치며 또 한 번 좌절했다. 단 6명의 부원으로 2012년 전국대회 준우승을 차지한 부산 중앙고등학교의 실화를 영화화한 <리바운드>는 젊은 배우들의 좋은 연기와 청춘 스포츠물 특유의 감동적인 이야기로 호평을 받았지만 당시 극장가를 장악하고 있던 <스즈메의 문단속>과 한 주 늦게 개봉한 <존윅4>에 밀려 흥행에 실패했다.장항준 감독은 <리바운드>를 통해 흥행에서 쓴맛을 봤음에도 곧바로 차기작 <오픈 더 도어>를 선보였고 옴니버스 영화 <더 킬러스>에도 참여하며 활발한 본업 활동을 이어갔다. 그리고 장항준 감독은 지난 2월에 개봉한 유해진과 박지훈, 유지태 주연의 <왕과 사는 남자>를 통해 한국영화 역대 최다 관객 2위(1690만)와 한국영화 역대 최고 매출 1위(1631억 원) 기록을 세우며 일약 '거장'으로 우뚝 섰다.사실 <왕과 사는 남자> 정도의 엄청난 흥행 성적을 올린 작품을 만든 감독이라면 느긋하게 휴식을 취하면서 차기작 구상에 들어가는 것이 일반적인 순서다. 하지만 장항준 감독은 한국인이 두 번째로 많이 관람한 영화의 각본을 쓰고 연출을 맡은 '거장'이 됐음에도 절친한 지인 유재석, 윤종신과과 함께 <해피 투게더-혼자가 아니어서 좋아>를 진행하며 '예능MC'라는 새로운 길에 도전장을 던졌다.국내 최초 '스토리텔링 음악 오디션'을 표방하는 <해피 투게더-혼자가 아니어서 좋아>는 <해피 투게더> 전통의 토크쇼가 아닌 오디션 형식으로 진행된다. 이미 예고편을 통해 보이밴드 클릭비와 조규찬-해이 부부 등의 출연이 공개됐다. 가장 신비로워져도 될 시기에 예능 프로그램 MC라는 친근한 길을 선택한 장항준 감독은 오는 14일 첫 방송되는 SBS Plus 채널의 <시간추적자 셜록>의 진행도 맡을 예정이다.