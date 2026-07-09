'거장' 장항준 감독 차기작은? 슬럼프 때마다 힘 된 예능

1999년 첫 방송을 시작한 <개그 콘서트>는 김준호와 김대희,박준형, 정형돈, 유세윤, 신봉선, 허경환, 이수지 등 쟁쟁한 스타 개그맨들을 배출하며 큰 사랑을 받았다. 그렇게 20년 넘게 방송되던 <개그 콘서트>는 2020년 무기한 휴식에 들어가며 역사 속으로 사라지는 듯 했지만 지난 2023년11월 3년5개월 만에 부활해 지상파 유일의 개그 프로그램으로 명맥을 유지하고 있다.
<개그 콘서트>처럼 극적으로 부활하는 프로그램도 있지만 사실 예능 프로그램이 폐지된다는 것은 프로그램의 매력과 생명력이 끝났다는 것을 의미하기 때문에 좀처럼 부활하기가 쉽지 않다. 시청자들은 항상 새로운 재미를 추구하기 때문에 자칫 과거의 영광에 기대 프로그램을 부활 시켰다간 진부하다는 평가 속에 외면을 받는 경우가 많다. 따라서 최근 많은 예능 프로그램들은 처음부터 '시즌제'로 제작되고 있다.
KBS는 오는 10일 많은 기대와 우려 속에 지난 2020년4월을 끝으로 방송을 마무리했던 예능 프로그램 <해피 투게더>를 6년 만에 부활시킨다. 하지만 '쟁반 노래방'과 '보고 싶다 친구야' 등으로 대표되던 과거의 포맷을 반복하지 않고 새로운 포맷으로 돌아온다. 그리고 <해피 투게더>에는 올해 초 영화 <왕과 사는 남자>를 통해 최고의 전성기를 맞은 장항준 감독이 유재석, 윤종신과 함께 MC로 나설 예정이다.
슬럼프 때마다 '부캐'로 버틴 장항준 감독