한국 영화 해외 소개에 앞장섰던 토니 레인즈 별세

부산영화제 제공

큰사진보기 ▲2013년 <주리>에 출연한 토니 레인즈 엣나인필름 토니레인즈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

2016년 부산영화제에서 박근혜 대통령과 서병수 시장을 비판한 토니 레인즈토니 레인즈와 한국영화의 접점에는 부산영화제가 자리한다. 1996년 부산영화제가 만들어지는 과정에서 프로그램 어드바이저로 참여한 그는 적지 않은 기여를 했다.김동호 전 이사장은 저서에서 "토니 레인즈는 한국 영화인들과 함께 부산국제영화제의 골격을 짰고, 국제영화제에 대한 이해나 관심이 전혀 없었던 부산시 공무원들을 찾아가 설득하기도 했다"고 회고했다.2014년 세월호 참사를 다룬 <다이빙벨> 상영 이후 촉발된 부산영화제 사태 때는 공개석상에서 당시 부산시장을 향해 거친 언어로 맹공을 가하며 어처구니없는 상영의 자유 억압에 항의하기도 했다.토니 레인즈는 2001년 로테르담국제영화제와 부산국제영화제 < 장선우 변주곡 (The Jang Sun-Woo Variations) > 이라는 다큐멘터리를 연출하는 등 한국영화와 감독에 대한 애정을 나타냈다.2012년에는 서원태 감독이 부산영화제에서 <토니 레인즈와 한국영화 25년> 다큐를 선보였다. 이 다큐는 장선우, 이창동, 홍상수 감독을 비롯해 지난 25년간 그와 인연을 맺어온 영화인들의 기억으로 한국과 한국영화에 대한 토니 레인즈의 각별했던 모습을 담았다.토니 레인즈는 2013년에 김동호 전 이사장의 첫 단편 연출작 <주리 JURY>에 심사위원 역할로 출연했고, 국내 영화제 심사위원 등으로 참여하는 등 한국 영화인들의 사랑을 받았다.