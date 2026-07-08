나홍진 "'호프' 여러 번 보게 하려고 노림수 담았죠"

▲영화 <호프> 출연진 플러스엠 엔터테인먼트

- 전작들이 인간 심연을 탐구하는 데 천착했다면, <호프>는 시각, 청각적인 오락성 즉 대중성에 공들인 느낌이다.

"<호프>를 준비할 때 미국을 다녀왔고 영화 산업의 큰 위기의식을 느꼈다. 극장 관람의 개념을 다시 생각하게 된 계기였다. 오로지 극장에서만 체험할 수 있는 몰입, 흥분되는 영화를 만들어야겠다는 생각에 체험을 우선순위로 두 자고 집중했다. 외계인 이야기에 살이 붙으면서 사이즈가 커졌다. 비용이 발생한 만큼 관객 수가 많이 들어야 한다는 결론에 이르게 되었다. 이를 구현하기 위해 배우, 스태프는 극도로 노력해야 했고, 공부해야 했으며, 여러 시행착오를 겪어야만 했다."



- 156분 동안 휘몰아치는 도파민 액션 추격에 서사를 입혔다. 미장센이나 촬영 구도도 지금까지 본 적 없는 모양새다.

"홍경표 촬영 감독도 한 번도 해보지 않은 방법을 찾아가며 독특한 샷을 완성해 나갔다. 카메라가 피사체를 쫓아가는 것 이상을 해야 했다. 체험과 스릴에 올인하기 위한 다양한 방식과 기술을 적용했다. 스태프와 합도 잘 맞았다. 오래 알고 지내던 분들인데, 오랜만에 저와 작업한다는 의미도 있겠고, 그동안 습득한 능력을 발휘해 보겠다는 각오도 있었을 거 같다. 최고의 스태프가 절치부심으로 준비해 놓으니, 배우는 제작진의 노고를 느낄 수밖에 없다. 위험하고 고된 촬영이었지만 배우들도 그 이상을 발휘해 주었다."



- 1020 세대를 겨냥한 비주얼과 액션 몰입감에 공들인 거 같다.

"<아이언 맨>을 너무 재미있게 봤지만 후속편이 십여 년에 걸쳐 나오자 인기를 끌지 못한 상황이 떠오른다. 영화라는 개념 자체가 달라진 세대가 형성된 지 10여 년이 흘렀다. 새로운 세대에게 액션의 재미와 가치를 말하고 싶은 목적도 분명히 있다. 여러 번 보며 확인하게 만들려는 저의 노림수다. (웃음)"



- 외계인의 대화만으로 지금까지의 전개를 유추하기 쉽지 않다. 이런 선택을 한 이유가 있나.

"영화 초반 관객이 범석의 시점으로 상황을 1시간 동안 같이 겪으며 의문을 쌓아간다. 이후 해부 장면과 할아버지의 증언으로 살짝 다른 감정을 겪는다. 상황을 의심과 믿음으로 생각할 찰나 아이의 죽음으로 원인이 해소된다. 그렇다면 이제 외계인의 시점을 보여주어야 하는데 계속 인간의 관점으로 간다. 성기가 숲에서 겪는 일을 보여주면서 액션 영화인 척 관객을 속이게 된다. 최종적으로 아이의 죽음으로 인한 죄책감을 심어주려는 의도였다."









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