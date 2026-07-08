이란 공습 나선 미국, 10년 전 영화는 답을 미리 알고 있었나

미국이 호르무즈 해협에서 상선을 공격한 이란에 대해 군사·경제 양면의 압박에 나섰다. 미군 중부사령부는 7일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "국제 해역에서 무고한 민간인을 태운 상선을 표적으로 공격한 데 대한 막대한 대가를 치르게 하기 위해 이란을 상대로 일련의 강력한 공습을 개시했다"고 밝혔다.
이 뉴스를 접하는 순간 문득 한 편의 영화가 떠올랐다. 바로 브래드 피트가 주연을 맡은 넷플릭스 영화 <워 머신(War Machine, 2017)>이다. '워 머신'은 기자인 마이클 헤이스팅스의 저서 '더 오퍼레이터스(The Operators)/가제: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan'가 원작이다.
영화의 배경은 버락 오바마 행정부가 추진한 아프가니스탄 전쟁의 병력 증파와 대반군 전략이다. 당시 미국은 병력을 추가로 투입하면 전세를 뒤집고 전쟁을 승리로 이끌 수 있다는 기대를 걸었다. 그러나 영화는 이러한 낙관론과 자신감이 얼마나 허망한 것이었는지 블랙코미디 특유의 냉소와 풍자를 통해 신랄하게 꼬집는다.
끝낼 계획 없는 전쟁