나영석-막내 PD 대결의 충격적 결과, 제대로 뒤통수 맞았네

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채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍
두 번째로 소개된 영상은 '현실에서 카리나인 내가, 이 세계에선 21살 지민이?'로, 나 PD의 능력을 얕잡아본(?) 구독자들을 반성하게 만든 작품이기도 했다. 서브컬처 용어인 '이세계(다른 차원의 세계)'를 접목해, 다른 차원에 존재하는 유지민(카리나 본명)과 현실 속 카리나가 공존하는 RPG(롤플레잉게임) 형태의 예능을 선보였다.
나 PD는 몇 주 전 채널 십오야 콘텐츠에 출연했던 카리나가 "나는 아직 21살에 머물러 있는 것 같다"라며 털어놓은 불안감과 미래에 대한 고민에서 영감받았다. 톱스타 카리나가 현실의 평범한 카페 아르바이트생 지민으로 살아보는 '이 세계 유니버스'를 구축하여, 그녀에게 잠시나마 힐링과 색다른 경험을 선사하고자 하는 의도를 영상에 담았다.
이를 위해 여러 명의 실제 배우와 기획사 연습생을 섭외하고, 드라마 형식의 줄거리 전개와 대본까지 마련하는 치밀함을 보였다. 한정된 시간 속에서도 리허설을 진행하며 만약의 상황에 대비하는 등, 수십 년에 걸친 연출 내공이 녹아 있는 제작 방식을 선보였다.
승패보다 값진 결과