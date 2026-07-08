사이트 전체보기
나영석-막내 PD 대결의 충격적 결과, 제대로 뒤통수 맞았네

나영석-막내 PD 대결의 충격적 결과, 제대로 뒤통수 맞았네

[리뷰] 유튜브 <나영석 vs 막내 PD>

김상화(steelydan)
26.07.08 11:16최종업데이트26.07.08 11:16
구글 검색 선호 출처로 추가
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍

'채널 십오야'의 블라인드 예능 배틀에서 충격적인 결과가 나왔다. 예능 제작사 에그이즈커밍의 공식 유튜브 채널 '채널 십오야'는 지난 3일, <나영석 vs 막내 PD>라는 이름을 내걸고 흥미로운 첫 번째 대결을 진행했다.

연출자의 이름을 가린 채 공개한 2개의 단편 예능을 놓고 조회수, 좋아요 수, 시청자 투표를 모두 합산해 결정된 최종 승자는 단 0.42%포인트 차이로 앞선 나영석 PD였다. 그런데 7일 승패 발표를 위해 소개된 비하인드 영상을 지켜본 구독자들은 놀라움을 감출 수 없었다.

"이건 누가 봐도 나 PD 작품이네"라고 생각했던 작업물이 실제로는 막내 PD의 연출이었다는 사실이 밝혀졌기 때문이다. 두 PD의 개성 넘치는 연출 기법은 어떻게 시청자들을 속게 할 만큼 유쾌한 재미를 선사했을까? 그 배경에는 베테랑의 연륜과 첨단 AI를 적절히 활용한 젊은 감각이라는 서로 다른 무기가 있었다.

막내 PD가 빚어낸 '맷돌갈라' 반전
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍

첫 번째 작품은 '멧 갈라 말고 맷돌갈라'였다. 에스파 카리나가 에그이즈커밍 사옥 옥상에 마련된 평상에서 회사 대표 이명한 PD와 함께 직접 맷돌을 갈아 콩국수를 만들고 시식하는 단순한 구성의 영상은 사실 치밀한 사전 설계와 AI의 도움을 거쳐 완성된 결과물이었다. 천지인 PD는 구글 제미나이를 활용해 카리나의 기존 출연 영상과 취향, 관심사를 분석했고, 여기에 2000년대 초반 예능 감성까지 조사하며 기획을 구체화했다.

최근 카리나가 세계적인 패션 행사 '멧 갈라(Met Gala)'에 참석한 사실과 평소 콩국수를 좋아한다는 점을 연결해 '맷돌갈라'라는 언어유희를 만들어낸 뒤 이를 '콩국수 만들기' 콘텐츠로 발전시킨 과정은 전적으로 연출자의 상상력에서 비롯됐다. 얼핏 엉뚱해 보였던 기획은 예상보다 자연스럽게 구현됐고, 카리나 역시 능숙하게 상황에 녹아들며 콘텐츠의 완성도를 한층 높였다.

영상의 구도와 편집, 배경음악 활용 등 전체적인 분위기가 기존 나영석 PD 특유의 감성과 매우 흡사했던 탓에 상당수 시청자들은 "누가 봐도 나영석 PD 작품"이라는 반응을 보였다. 하지만 해당 콘텐츠가 막내 천지인 PD의 연출이었다는 사실이 공개되자 많은 구독자들은 충격을 감추지 못했다.

사람을 읽는 25년 내공
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍

두 번째로 소개된 영상은 '현실에서 카리나인 내가, 이 세계에선 21살 지민이?'로, 나 PD의 능력을 얕잡아본(?) 구독자들을 반성하게 만든 작품이기도 했다. 서브컬처 용어인 '이세계(다른 차원의 세계)'를 접목해, 다른 차원에 존재하는 유지민(카리나 본명)과 현실 속 카리나가 공존하는 RPG(롤플레잉게임) 형태의 예능을 선보였다.

나 PD는 몇 주 전 채널 십오야 콘텐츠에 출연했던 카리나가 "나는 아직 21살에 머물러 있는 것 같다"라며 털어놓은 불안감과 미래에 대한 고민에서 영감받았다. 톱스타 카리나가 현실의 평범한 카페 아르바이트생 지민으로 살아보는 '이 세계 유니버스'를 구축하여, 그녀에게 잠시나마 힐링과 색다른 경험을 선사하고자 하는 의도를 영상에 담았다.

이를 위해 여러 명의 실제 배우와 기획사 연습생을 섭외하고, 드라마 형식의 줄거리 전개와 대본까지 마련하는 치밀함을 보였다. 한정된 시간 속에서도 리허설을 진행하며 만약의 상황에 대비하는 등, 수십 년에 걸친 연출 내공이 녹아 있는 제작 방식을 선보였다.

승패보다 값진 결과
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍

최종 결과를 접한 시청자들은 댓글을 통해 "나영석 PD가 아직도 현역으로 뛰는 이유가 있었다", "맷돌갈라가 막내 PD였다니... 나영석 연구를 진짜 깊게 했나", "고연차가 되면서 도전을 망설이는 줄 알았는데 여전히 감각을 유지하고 있다는 걸 증명해서 놀랍다" 등의 반응을 쏟아냈다.

채널 십오야가 마련한 〈나영석 PD vs 막내 PD〉 프로젝트에선 누가 승자이고 누가 패자인지는 중요하지 않았다. 처음에는 'AI를 활용한 젊은 PD'와 '경험으로 승부하는 베테랑'의 대결처럼 보였지만, 결과는 서로가 서로를 증명하는 과정에 가까웠다.

2001년생 '막내 PD'는 오랜 기간 나영석 PD가 구축해 온 예능 문법을 완벽하게 흡수한 준비된 인재였다. 이에 맞선 '2001년 방송국 입사' 나 PD는 새로운 기술 없이도 여전히 사람을 읽는 감각과 노련한 기획력으로 콘텐츠를 완성하는 연출자라는 걸 입증했다.

채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'
채널 십오야 '나영석 vs 막내 PD'에그이즈커밍

세대와 활용 도구는 전혀 달랐지만, 두 사람이 지향하는 목표는 하나였다. 바로 '좋은 예능 제작'이었다. 기술은 기획을 돕고, 경험은 방향을 잡아준다. 그리고 이 두 가지를 연결하는 것은 결국 사람에 대한 이해에 달려 있다. 승패는 갈렸지만, 결과적으로는 서로의 가치를 더욱 높여준 '윈윈 게임'이었다.

그런 점에서 이날 영상을 통해 나영석 PD가 "(천PD는) 우리 회사의 미래잖아. 가장 젊은 피가 최신 문물을 활용했을 때 어떤 결과물이 나오는지가 이기고 지는 것보다 더 궁금하다"고 말한 대목은 제법 인상적이다. 후배를 경쟁자가 아니라 회사의 미래로 바라보는 그의 시선은 이번 프로젝트를 더욱 의미 있게 만들었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
채널십오야 나영석

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 잘 나가던 '강회장' 마지막 5분, 꼭 이래야 했나