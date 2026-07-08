'메시' 기적의 동점골... 월드컵 역사상 최고의 역전 드라마

로이터/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 골든 부트(득점왕) 현재 순위 1위 리오넬 메시(아르헨티나) 8골 1도움 [465분]

2위 킬리안 음바페(프랑스) 7골 2도움 [482분]

3위 엘링 홀란(노르웨이) 7골 [416분]

4위 해리 케인(잉글랜드) 6골 1도움 [489분]

5위 우스망 뎀벨레(프랑스) 4골 2도움 [391분]

6위 이스마일라 사르(세네갈) 4골 1도움 [419분]

7위 미켈 오야르사발(스페인) 4골 1도움 [435분]

8위 훌리안 퀴뇨네스(멕시코) 4골 1도움 [440분]

9위 주드 벨링엄(잉글랜드) 4골 1도움 [447분]

10위 비니시우스 주니오르(브라질) 4골 1도움 [505분]

2026 FIFA 월드컵 16강 결과 (7월 8일 수요일 오전 1시, 애틀란타 스타디움)

★ 아르헨티나 3-2 이집트 [골, 도움 기록 : 크리스티안 로메로(78분 40초,도움-리오넬 메시), 리오넬 메시(82분 9초,도움-곤살로 몬티엘), 엔소 페르난데스(90+1분 55초,도움-르우타로 마르티네스) / 야세르 이브라힘(14분 3초,도움-마르완 아티아), 모스타파 지코(66분 47초,도움-하이셈 하산)]

- 공식 관중 : 68,239명

- 주심 : 프랑수아 르텍시에(프랑스)

◇ 아르헨티나 4-4-2 (감독 : 리오넬 스칼로니)

FW : 훌리안 알바레스(90+5분↔파쿤도 메디나), 리오넬 메시

MF : 엔소 페르난데스, 알렉시스 맥 알리스터, 레안드로 파레데스, 로드리고 데 파울(66분↔라우타로 마르티네스)

DF : 니콜라스 타글리아피코(66분↔니코 곤잘레스), 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로(90+5분↔니콜라스 오타멘디), 나우엘 몰리나(73분↔곤살로 몬티엘)

GK : 에밀리아노 마르티네스

◇ 이집트 4-4-2 (감독 : 호삼 하산 후세인)

FW : 모스타파 지코(80분↔오마르 마르무쉬), 모하메드 살라

MF : 에맘 아슈르(46분↔함디 파티), 마르완 아티아, 모하나드 라신(90+6분↔지조), 하이셈 하산(73분↔트레제게)

DF : 카림 하페즈, 라미 라비아, 야세르 이브라힘, 모하메드 하니

GK : 모스타파 쇼베이르

◇ 8강 일정표

7월 10일(금) 오전 5시 ☆ 프랑스 vs 모로코 [보스턴 스타디움]

7월 11일(토) 오전 4시 ☆ 스페인 vs 벨기에 [로스앤젤레스 스타디움]

7월 12일(일) 오전 6시 ☆ 노르웨이 vs 잉글랜드 [마이애미 스타디움]

7월 12일(일) 오전 10시 ☆ 아르헨티나 vs (스위스-콜롬비아 승리 팀) [캔자스 시티 스타디움]

7일(현지시각) 미국 애틀란타 스타디움에서 열린 아르헨티나와 이집트의 16강전에서 동점골을 넣은 아르헨티나 리오넬 메시가 세레머니를 하고 있다.메시도 울고 스칼로니 감독도 얼굴을 감싸며 기적의 역전 드라마에 감격했다. 78분까지 0-2로 끌려가고 있던 아르헨티나가 월드컵 역사상 최고의 역전 드라마를 만들어낸 것이다. 전반에 리오넬 메시의 페널티킥이 이집트 골키퍼 쇼베이르에게 막혔으니 더 어려움을 겪을 수밖에 없었다. 82분 9초 메시의 왼발 하프발리 동점골 순간도 6만 8239명 현장의 팬들 모두를 놀라게 했지만 후반 추가 시간 1분 55초 엔소 페르난데스의 역전 결승골 순간은 축구의 시간이 멈춘 듯 보였다.리오넬 스칼로니 감독이 이끌고 있는 아르헨티나가 한국 시각으로 8일 오전 1시 미국 애틀란타 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 16강 토너먼트에서 이집트의 돌풍을 3-2 펠레 스코어 역전승으로 잠재웠다.게임 시작 후 14분 3초만에 이집트가 코너킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 먼저 골을 넣은 것부터 축구 드라마가 시작되었다. 마르완 아티아의 오른쪽 로빙 크로스를 야세르 이브라힘이 헤더로 꽂아넣은 것이다.그리고 5분 뒤에 아르헨티나가 페널티킥을 얻어내 비교적 빠르게 동점골 기회를 잡았다. 이집트 날개 공격수 하이셈 하산이 페널티 에어리어 안에서 아르헨티나 풀백 타글리아피코를 넘어뜨린 것이다. 이 절호의 기회, 11미터 지점에 공을 내려놓은 주인공은 역시 리오넬 메시였다. 하지만 이집트 골키퍼 모스타파 쇼베이르는 메시의 왼발 인사이드 킥 방향을 읽고 자기 왼쪽으로 몸을 날려 페널티킥을 막아냈다.리오넬 메시는 31분에 왼발로 감아찬 직접 프리킥이 이집트 골문 왼쪽 기둥을 때리고 나가는 것을 바라보며 표정을 찡그렸다. 그의 축구도 안 되는 날이 있는 것처럼 보였다. 39분에는 훌리안 알바레스의 왼발 슛이 들어가는 줄 알았지만 이번에도 쇼베이르 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 걷어냈다.이쯤 되면 디펜딩 챔피언 아르헨티나의 앞길에 먹구름만 보였다. 58분에 이집트의 놀라운 역습 패턴(하이셈 하산 → 모하메드 살라 → 모스타파 지코)이 기막히게 맞아 떨어지며 추가골까지 들어갔다. 하지만 직전에 마르완 아티아의 반칙이 VAR 온 필드 리뷰 절차로 드러나면서 골이 취소되었다.그래도 이집트는 실망하지 않고 66분 47초에 더 멋진 역습 전개로 진짜 추가골을 터뜨렸다. 모하메드 살라의 역습 드리블에 이은 오픈 패스로 하이셈 하산이 오른쪽 끝줄 앞까지 드리블 돌파 실력을 뽐냈다. 이 기회를 놓치지 않고 빠르게 달려들어간 모스타파 지코가 오른발 노마크 골을 시원하게 차 넣은 것이다.16강 일곱 번째 게임이 78분에 접어들 때까지 이번 월드컵 최대 이변이 일어나는 것처럼 보였다. 하지만 아르헨티나 선수들은 결코 포기하지 않고 따라붙었다. 78분 40초에 손흥민의 전 직장(토트넘 홋스퍼) 동료 센터백 크리스티안 로메로의 헤더 골이 들어갔다. 리오넬 메시의 오른쪽 측면 왼발 인스윙 크로스가 정확하게 날아든 것이다.그리고 3분 29초 뒤에 기적의 동점골이 리오넬 메시의 왼발 끝에서 나왔다. 교체 멤버 라우타로 마르티네스가 가위차기로 만든 결정적인 세컨드 볼 기회에서 또 다른 교체 선수 곤살로 몬티엘이 내준 공을 리오넬 메시가 왼발 하프발리 슛(82분 9초)으로 차 넣은 것이다.후반 추가시간이 7분 표시되고 1분 55초만에 더 놀라운 골이 들어갔다. 오른쪽 측면으로 전개된 아르헨티나의 역습 기회에서 라우타로 마르티네스가 빠르게 넘겨준 로빙 크로스를 엔소 페르난데스가 솟구쳐 헤더의 정석인 이마로 꽂아넣은 것이다. 많은 슈퍼 세이브로 이집트를 8강으로 올려놓을 것 같았던 모스타파 쇼베이르 골키퍼도 축구화가 잔디 뿌리에 걸린 듯 꼼짝 못하는 펠레 스코어 역전 결승골이었다.기적처럼 8강에 올라선 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 '스위스 vs. 콜롬비아' 승리 팀과 12일(일) 오전 10시 캔자스 시티 스타디움에서 만나게 된다.