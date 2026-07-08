6할 승률 목표, 더 강해진 '블랙퀸즈'가 온다

지난 2021년 6월에 정규 편성을 시작한 SBS의 여자축구 예능 <골 때리는 그녀들>(이하 '골때녀')은 만으로 5년, 햇수로 6년이라는 짧지 않은 기간 동안 방송되며 SBS를 대표하는 스포츠 예능 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다. 방송 초기만 해도 '여자 연예인들의 좌충우돌 풋살 도전기'였던 <골때녀>는 시즌을 거듭하면서 선수들의 기량이 몰라보게 발전하고 새로운 선수들이 유입되면서 수준이 상당히 높아졌다.
SBS는 '스포츠 예능의 명가'로 자리를 굳히기 위해 지난 5일 작년에 방송했던 <열혈 농구단>의 두 번째 시즌도 방송을 시작했다. 시즌1에서 주요 선수로 활약했던 최민호와 정진운, 손태진, 문수인 등에 엑소의 찬열과 만능 스포츠맨 줄리엔 강, 개그맨 조진세가 새 멤버로 합류했다. 여기에 '매직키드' 김태술이 코치로, 시즌1에서 스페셜 매니저를 맡았던 산다라 박이 정식 매니저로 가세해 규모를 키웠다.
작년 11월부터 올해 3월까지 다양한 종목의 여성 스포츠 선수들이 야구에 도전하는 스포츠 예능 프로그램 <야구여왕>도 4개월의 휴식 및 재정비 기간을 끝내고 오는 9일 두 번째 시즌의 첫 방송을 시작한다. <야구여왕>은 첫 시즌에서 선수들의 발전과 성장 서사를 잘 보여주면서 여자야구의 매력을 알리는데 큰 역할을 했던 만큼 <야구여왕2>에 대한 시청자들의 관심은 이번에도 상당히 뜨겁다.
많은 우려 극복하고 호평 받은 여자야구 예능