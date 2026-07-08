6할 승률 목표, 더 강해진 '블랙퀸즈'가 온다

▲<야구여왕2>에서는 방출 제도 대신 승률 6할 달성 실패시 팀 해체라는 새로운 룰이 생겼다. <야구여왕2> 홈페이지

당초 12부작으로 기획된 <야구여왕>은 프로그램의 인기에 힘입어 3회 연장되면서 15회로 막을 내렸고 시즌 2 제작 역시 확정됐다. <야구여왕>은 시즌이 끝난 후에도 유튜브 채널을 통해 선수들의 훈련 과정과 연습경기, 티저 예고 영상 등을 꾸준히 업데이트하며 시청자들의 관심이 이어지도록 노력했다. 김보름과 박보람, 신수지가 하차했지만 대부분의 선수들이 시즌1에 이어 시즌2에도 계속 출연한다.



시즌1에서는 선수들의 승부욕을 촉구하기 위해 '3패 시 1명 방출'이라는 룰을 정했고 이에 따라 신수지가 첫 번째 방출 선수가 됐다. 시즌2에서는 방출 제도가 따로 없지만 대신 6할을 목표 승률로 정하고 6할을 넘지 못할 경우 팀을 해체하는 새로운 룰을 도입한다. 막연하게 전승을 노리고 싶다는 김온아 주장을 비롯한 블랙퀸즈 선수들의 새 시즌 각오가 구체적인 목표 승률을 통해 더욱 절실하게 와 닿게 된 것이다.



시즌1에서는 장수영과 김온아, 송아, 노자와 아야카가 투수로 활약했지만 실제 전문 투수는 장수영 한 명이었고 그만큼 마운드에서 장수영의 부담이 매우 컸다. 따라서 지난 비 시즌(?) 동안 송아를 비롯해 많은 선수들이 윤석민 코치의 집중 지도를 받으며 투구 연습에 매진했다. 특히 블랙퀸즈의 유일한 왼손잡이 김민지가 투구 연습을 하는 장면이 공개되면서 '좌완 스페셜리스트'의 탄생을 예고했다.



시즌1이 끝나고 3명의 선수가 하차하게 된 만큼 시즌2에서는 오디션을 통해 새로운 멤버들을 충원할 예정이다. 아직 구체적인 선수들의 면면이 공개되진 않았지만 티저 예고편을 통해 공개된 트라이아웃 영상에서는 창던지기와 펜싱, 핸드볼, 축구, 배드민턴, 테니스, 소프트볼 등 다양한 종목의 선수들이 등장했다. 특히 리틀야구 출신 박민서는 블랜퀸즈 역사상 가장 빠른 시속 110km의 강속구를 던지기도 했다.



<야구여왕>은 방영 초반 같은 장면, 출연진 표정의 반복 재생 등 스포츠 예능의 고질적인 문제들을 답습하며 비판을 받았지만 회를 거듭하면서 점점 세련된 편집을 보여줬다. 새로운 시즌에도 선수들의 성장과 경기를 통해 여자야구의 매력을 잘 보여준다면 프로그램의 인기는 물론이고 여자야구에 대한 관심도 함께 높아질 수 있다. <야구여왕2>는 시즌1에 이어 시청자들의 사랑을 받는 여성 스포츠 예능이 될 수 있을까.

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