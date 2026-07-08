지긋지긋한 독립영화 관행 부수고자 의기투합한 남녀

㈜필름초이스

<작품정보>

지구 최후의 여자

The Last Woman on Earth

2025 한국 드라마

2026.07.15. 개봉 85분 15세 관람가

감독 염문경, 이종민

각본 염문경

출연 염문경, 이종민, 윤상화, 박경찬

제작 호랑이연구소

배급 ㈜필름초이스

<지구 최후의 여자> 스틸<지구 최후의 여자>는 전반적인 블랙코미디 기조를 유지한다. 톱니바퀴처럼 빈구석 없이 굴러가진 않아도 마치 태양계 각 행성이 절묘하게 궤도를 형성하듯 각 국면과 장르가 혼돈 속에서도 원심력을 유지하며 흐른다. 점점 둘의 여정이 일체화하면서 확연히 여러 갈래로 형성된 지류는 하나의 줄기로 통합되어 간다. 여성주의 기조와 페이크 다큐멘터리 형상이 종횡을 이룬다.구한아와 송철은 탁 감독이란 공통의 대상에게 빚이 있다. 그들은 통속적인 속세의 복수극 대신에 자신들의 공통분모인 '영화'를 온전히 자신들의 손으로 완성하는 방법론을 택한다. 세상에 자신들의 진실을 알리지 못한 채 가슴에 한으로 품고 있어서는 미래로 향할 수도, 지금의 무간지옥에서 벗어날 수도 없다는 판단. 그들은 감추고픈 자신들의 과거를 과감히 공개하면서 '트로이의 목마'처럼 탁 감독을 끌어들인다. 마침내 둘의 영화가 완성을 눈앞에 둔다.하지만 여기에서 영화는 독립영화가 쉽사리 감행하지 못하는 파격에 다시금 돌입한다. 다른 차원의 리얼리즘을 획득하고자 블랙코미디와 다크 판타지 요소를 투입한다. 완벽한 복수와 꿈꾸던 자립 직전에 부조리한 국면으로 상황은 급변한다. 느닷없이 종말의 아포칼립스가 도래한다. B급 SF 난장을 통해 세상이 뒤집힐 시간이다. 누구는 그날이 오면 사과나무를 심겠다고 했지만, 그게 말처럼 쉬운 일인가.왁자지껄 <지구 최후의 여자>가 펼치는 대혼돈 유니버스에 빠져들다 문득 영화를 탄생케 한 근원이 될 엔진은 무슨 동력으로 굴러갈까 생각이 미칠 테다. 다채로운 장르 융합에 가려진 작품의 배경은 한아가 선연하게 드러내던 본 작품의 '호러' 요소에 답을 숨겨둔 상태다. 주인공의 내면을 투시하듯 표현되는 (영화에서 가장 피범벅 부위일) 몇 개의 장면은 여전히 음지에서 해소되지 못한 문화예술계 성폭력과 권위주의에 희생되는 이들을 위한 진혼굿이다.영화는 여러 군데에서 불균질을 노출한다. 이로 인해 종종 작중 워크숍 과제물처럼 비칠 구석도 제법 되는 셈. 치밀한 고증 강박 대신 시대상과 공명하며 개입하려는 창작자의 선택과 집중은 확고해 보인다. 평가와 판단은 관객 대중의 몫. 리얼리즘 대신 표현주의로 갈 길을 잡고 용맹히 거친 바다로 향하는 작품의 항해는 어떤 평가를 얻게 될지 궁금하다.