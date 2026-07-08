부천판타스틱영화제를 비판하는 이유, 이 영화에 답 있다

'부천 초이스'는 제목이 말하듯 부천국제판타스틱영화제가 가려 뽑은 작품을 상영하는 섹션이다. 수천 편의 작품이 출품된 이번 영화제에서 선정작은 AI영화를 포함한 장·단편 321편이다. 이중 주력이라 할 만한 섹션이 바로 '부천 초이스'로, 월드와 코리안, AI로 구분된 세부 섹션 중에서 한국작품을 모아둔 '부천 초이스 코리안: 장편'엔 모두 10편의 영화가 들어왔다. 이들이 한때 한국 3대 영화제 중 하나로 불렸던 부천국제판타스틱영화제가 오늘의 한국영화를 대표하는 작품과 작가로 뽑은 결과라 해도 무방하겠다.
올해 부천국제판타스틱영화제는 이들 10편의 영화가 드러내는 가장 큰 특징으로 '장르적 다양성'을 뽑았다. 호러와 스릴러, 또 코미디, 범죄영화, 디스토피아적 SF와 애니메이션까지, 하나의 경향으로 묶어낼 수 없는 다채로운 경향을 최대한 포착하려 했다는 뜻이겠다. 수많은 작품 가운데서 가려 뽑은, 부천의 선택을 받을 영화들은 대체 어떠할까. 그에 대한 기대를 품게 되는 건 영화제를 존중하는 한 명의 영화팬으로 자연스런 일일 테다.
<정육점집 외아들>은 '부천 초이스 코리안: 장편' 부문에 든 10편 중 하나다. 유형준 감독의 81분짜리 첫 장편으로, 제목이 알려주듯 어느 정육점을 운영하는 가족의 이야기다. 주인공은 태섭(권영찬 분), 이모부(정형석 분)가 운영하는 정육점에서 일하는 청년이다. 말은 일이라고 하지만 실상은 민망하기 짝이 없다. 태섭은 어릴 적부터 이모와 이모부에게 거둬진 고아로, 이모부는 제가 운영하는 정육점에서 태섭을 사실상 무급으로 부려먹고 있는 것. 겉으로는 가족기업이지만 실상은 노동착취인 그렇고 그런 이야기. 영화 <정육점집 외아들>의 배경이다.