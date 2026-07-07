탈북 아닌 정착을 담다, 북한 함경도 출신 그녀 이야기

트리플픽쳐스

영화 <하나 코리아>의 한 장면.북한이탈주민을 바라보는 외부인, 즉 덴마크 감독의 시선은 혜선이 한국 사회를 바라보는 시선과 묘하게 맞닿아 있다. 더 나아가 한국인이 북한과 북한이탈주민을 바라보는 시선 역시 크게 다르지 않다. 우리는 같은 언어를 쓰면서도 서로를 너무 모른 채 살아왔다. 어쩌면 분단의 역사는 서로를 이해하지 못하도록 만든 시간이었는지도 모른다. 이 영화는 그런 선입견을 최대한 걷어 내고 한 사람의 삶 자체를 바라보게 만든다.영화에는 극적인 사건이 거의 없다. 하나원 생활도, 사회에 첫발을 내디딘 이후의 시간도 영화적으로 얼마든지 자극적으로 그릴 수 있었을 것이다. 그러나 작품은 그런 선택 대신 혜선이 한국 사회를 하나씩 경험하고 익혀 가는 과정을 담담하게 보여 준다. 덕분에 정치적 메시지를 전면에 내세우기보다 한 사람의 일상과 감정을 자연스럽게 따라가게 된다.남북 분단은 어느덧 70년을 넘어 100년을 향해 가고 있다. 그 사이 수많은 북한이탈주민이 대한민국 국민이 되었지만, 우리는 여전히 그들의 삶을 잘 알지 못한다. 알려고 하지 않았고, 알더라도 쉽게 이야기하지 못했다. 이 영화를 보며 새삼 느낀 건, 우리가 북한을 이해하기 전에 먼저 북한이탈주민이라는 '사람'을 이해해야 한다는 사실이다.이제는 조금 다른 시선이 필요하지 않을까. 경제적으로나 문화적으로나 선진국 반열에 오른 지금, 우리 사회도 더 넓은 시야를 가져야 할 때다. 그 출발점 가운데 하나가 북한이탈주민일 수 있다. 그들은 체제를 증명하는 상징도, 정치적 논쟁의 소재도 아니다. 더 나은 삶을 꿈꾸며 새로운 터전에 정착하려는 '평범한 사람들'이다. <하나 코리아>가 전하고자 하는 메시지도 바로 거기에 있지 않을까.