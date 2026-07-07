대전에서 올려진 칠레 연극, 오늘날 한국 사회를 비추다

칠레의 연극, <THE PRAYING MANTIS>
|연재 "극장가는 길"은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다.[편집자말]
극단 호감이 낯선 칠레의 연극, '알레한드로 시에브킹'의 〈THE PRAYING MANTIS〉를 무대에 올렸다. 칠레 현대 연극을 대표하는 작가의 작품이라지만, 희곡을 따로 읽지 못하고 극장에 들어선다는 것은 또 다른 상상의 출발점이기에 기대가 컸다. 대전이라는 지역에서 칠레 연극을 볼 수 있다는 드문 기회를 놓치고 싶지 않았다. 작품이 갖는 시의성도 있는 만큼 1971년에 발표한 이 작품이 현재형으로 어떻게 소환된 것인지 주목하지 않을 수 없었다.
대전뿐만 아니라 다른 지역에서도 칠레 연극은 여전히 낯설다. 이 희곡이 과거 오래 전 서울 무대에서 한차례 소개된 바 있다고 들었지만, 어떻게 우리 지역 무대에 이 작품이 다시 올려지게 되었는지 궁금함이 클 수밖에 없다.
결코 넘어서지 못하고 끝내 열리지 않는
무엇보다 이 작품의 배경인 1970년대 남미 칠레는, 계급 갈등과 정치적 폭압, 이념 대립이 극명했던 시기다. 시에브킹은 이 격동의 시간을 거대한 정치 담론의 언어가 아니라, 외딴 저택에 고립된 한 가족의 미시적 일상 속으로 끌어들인다. 라이라(신선희), 리나(이성희), 아델라(김도윤)라는 세 자매가 세상과 단절된 채 살아가며, '무언가'를 숨기며 존재한다는 설정은 곧 국가 폭력과 사회 억압이 사적인 공간의 공기와 심리 구조를 어떻게 바꿔놓고 있는가에 대한 고도의 은유라 할 수 있다.
극단 호감의 이번 작품은 표면적으로는 '가족극'적 전개로 충실히 따라가는 듯하지만, 관객이 이 극장의 폐쇄된 공간 속에 또 다른 문을 통한 '보이지 않는 방'을 긴장감 있게 바라보도록 극적 분위기의 구축에 많은 노력을 기울인다. 그렇다고 칠레의 1970년대가 밀실화된 정치극의 장(場)을 읽을 수 있도록 강요하지도 않는다. 이렇게 선택된 무대 공간 연출은 이번 작품에서 가장 눈에 띄는 부분 중에 하나다.
작은 소극장 중앙 전면에 자리 잡은 삼각형의 틀과 중앙의 굳게 닫힌 문, 그리고 하이그로시로 처리된 무대 바닥의 공간 구성은 작은 극장 안이라는 물리적 제약을 넘어 작품의 정치적·심리적 구조를 시각적으로 응축하는 장치로 쓰이게 된다. 작품의 배경을 아는 관객에게는 물론 단조롭게 보일 수도 있는 삼각형의 상징은 오히려 시각적 긴장을 간명하게 보여주는 부분이기도 하다. 무대 중앙에는 응접실을 구성해 연극은 시종 이 불안한 공간을 중심으로 벗어나지 않는다.
이는 곧 가족극을 빌어 내부의 힘의 위계, 계급적 상하 구조, 그리고 언제 무너질지 모르는 불안한 질서를 상징적으로 도식화한다. 그래서 관객의 시선은 자연스럽게 수렴되는 삼각형 틀 안에 굳게 닫힌 문에 머무르게 된다. 이 문은 단순한 출입구가 아니라, 결코 넘어서지 못하고 끝내 열리지 않는 진실의 경계라 할 수 있을 것이다.
문제의 갇힌 존재들
또 무대는 검은 하이그로시 바닥을 깔았는데, 극중 인물들의 몸은 바닥 위에 반사되며, 그들은 끊임없이 자기의 그림자와 마주선 존재로 제시된다. 연극은 마을 외곽의 큰 저택으로 설정되어 있고, 이 집에 살고 있는 세 자매 중 막내 아델라의 연인 후안이 방문하면서 분주하게 손님맞이 준비를 하는데 이 세 자매의 태도는 기이하고 이질적이다.
극은 전반적으로 온전치 못하고 그로데스크하다. 그들이 풀어놓는 이야기들도 심상치 않다. 두 언니들 모두 자신들의 남자친구를 집에 초대했는데 우발적인 사고로 둘 다 이 집에서 죽었다. 그러고는 어둠 속에서 도둑으로 착각해 쏜 총이 불행히도 맞았을 뿐이라고 말한다. 소문은 마을에 파다하게 퍼졌고 이후 자매는 자연스레 고립됐다는 것이다. 연극 안의 모든 게 하나도 자연스러운 게 없다.
심지어 이런 저택으로 용감하게 찾아온 청년 후안(오해영)부터, 자매들은 손님대접을 핑계 삼아 유난스럽게 후안을 유혹하는데, 갑자기 어디선가 여자의 비명소리가 자꾸 들린다. 바로 굳게 닫힌 문 뒤에 끝까지 정체를 드러내지 않는 존재, 넷째 딸 테레사에 대해서도 자매들은 수상하리만큼 설명이 다르다. 아델라는 이유도 없이 남자친구에게 은행을 털라고 종용하고, 극 사이사이 문 뒤에서 들려오는 괴성과 실성한 듯한 아버지의 등장까지 어느 것 하나 일반적인 게 없다.