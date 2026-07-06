외인 강세 깬 '20세 돌풍' 최민석... 두산 넘어 대표팀 희망으로

두산베어스

2026시즌 평균자책점-다승 1위에 오른 두산 최민석2026 KBO리그가 전반기 막판으로 치닫는 가운데 올해 가장 두각을 드러낸 이름을 꼽자면 바로 두산 베어스 오른손 투수 최민석이다. 프로 데뷔 시즌인 지난해 선발 투수로 가능성을 보인 최민석은 2026시즌 주목할 투수 유망주 중 하나라는 평가를 가볍게 뛰어넘어 리그 정상급 에이스로 도약했다.현재(7/6기준) 까지 최민석은 총 16경기에 선발 등판해 9승 2패 평균자책점 2.33 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 4.17을 기록하고 있다. 올시즌 외국인 투수 중 최고라는 평가를 받는 KIA 타이거즈 올러와 함께 다승 공동 선두(9승)에 올랐고 평균자책점은 올러(2.36)을 제치고 1위에 올랐다. 퀄리티스타(QS)도 이미 11회로 두산 선발진에서 가장 안정적인 투구를 보이고 있다.올시즌 최민석이 급성장한 비결은 바로 구종의 진화다. 지난해 투심 패스트볼과 슬라이더(스위퍼) 위주였던 투구 패턴에서 벗어나 올 시즌 새로 장착한 커터가 위력을 발휘했다. 좌타자 몸쪽을 과감하게 파고드는 커터와 스트라이크 존 안에서 움직임이 큰 투심이 시너지 효과를 내면서 상대 타자들의 타이밍을 빼앗고 있다. 여기에 포크볼까지 더해지면서 단순한 강속구 투수가 아닌 완성형 선발의 모습을 보여주고 있다.