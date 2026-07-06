'국대 은퇴' 네이마르, 축구 천재의 쓸쓸한 퇴장

AFP / 연합뉴스

네이마르'쌈바 군단' 브라질이 복병 노르웨이에게 덜미를 잡히며 16강에서 탈락했다.카를로 안첼로티 감독이 이끄는 브라질 축구 대표팀은 6일(이하 한국시각) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 노르웨이와의 16강 경기에서 1-2로 패했다. 월드컵 전까지 브라질을 상대로 2승 2무를 기록하며 무패 행진을 달리던 노르웨이는 1998년 프랑스 월드컵 조별리그(노르웨이 2-1 승) 이후 26년 만에 월드컵에서 다시 만난 브라질을 꺾으며 '브라질 킬러'의 면모를 재확인했다.브라질은 전반 14분 브루노 기마랑이스의 패널티킥이 노르웨이의 골키퍼 외르얀 뉠란에게 막히며 흐름을 내줬고 노르웨이는 후반 34분과 45분 엘링 홀란의 연속골이 터지면서 '거함'을 잡는 데 성공했다. 그리고 후반 22분 교체 선수로 투입돼 후반 추가 시간에 페널티킥으로 자신의 월드컵 9번째 골을 기록한 브라질 축구의 상징 네이마르 주니오르는 브라질의 탈락이 결정된 후 대표팀 은퇴를 선언했다.자국리그의 산투스FC에서 활약하던 10대 시절부터 고 펠레의 뒤를 이을 브라질 최고의 유망주로 주목 받은 네이마르는 2010년 남아공 월드컵이 끝난 후 대표팀에 발탁돼 2011년 코파 아메리카에서 4경기 2골을 기록했다. 그리고 네이마르는 헐크와 알레샨드리 파투, 마르셀루 등과 함께 출전한 2012년 런던 올림픽에서 3골 2도움을 기록하면서 브라질의 은메달을 견인했다(당시 브라질의 4강 상대는 바로 한국이었다).2013년 5월 리오넬 메시가 속한 스페인의 FC 바르셀로나로 이적한 네이마르는 개최국 자격으로 출전했던 2013년 컨페더레이션스컵을 통해 자신의 이름을 세계 축구 팬들에게 각인 시켰다. 네이마르는 조별리그부터 결승전까지 5경기에 출전해 4골 2도움을 기록하는 맹활약을 펼치며 브라질을 우승으로 이끌었고 골든볼(MVP)과 브론즈 부트(득점 3위), 대회 베스트 11을 휩쓸며 최고의 재능임을 증명했다.네이마르는 자국에서 열린 2014년 브라질 월드컵에서도 브라질을 2002년 한·일 월드컵 이후 12년 만에 우승으로 이끌 선수로 브라질 축구 팬들의 기대를 한몸에 받았다. 네이마르는 조별리그에서 4골을 기록하며 우승을 향해 승승장구했지만 콜롬비아와의 8강전 공중볼 경합 과정에서 척추 골절 부상을 당했다. 브라질은 힘들게 4강에 진출했지만 네이마르가 없는 4강에서 독일에게 1-7로 참패를 당했다.8강에서 자신의 첫 월드컵 일정을 마감하고도 5경기 4골 1도움으로 브론즈 부트와 함께 대회 베스트 11에 선정된 네이마르는 2016년 리우올림픽에 와일드카드로 출전했다. 브라질은 8강에서 2년 전 네이마르에게 큰 부상을 안겼던 콜롬비아에게 2-0으로 승리했고 결승에서는 악몽을 안겼던 독일에게 승부차기까지 가는 접전 끝에 승리했다. 네이마르는 6경기 4골 3도움을 기록하며 브라질의 금메달을 견인했다.네이마르는 2018년 러시아 월드컵 코스타리카와의 조별리그 경기에서 후반 추가시간 쐐기골을 터트리며 호마리우를 넘어 브라질 국가대표 역대 득점 3위(56골)로 올라섰다. 멕시코와의 16강전에서도 1골 1도움을 기록한 네이마르는 벨기에와의 8강에서 별다른 활약을 하지 못했고 브라질도 1-2로 패하며 탈락의 고배를 마셨다. 그렇게 4년 전의 아쉬움을 풀어내겠다는 네이마르의 도전은 실패로 돌아갔다.네이마르는 2019년 코파 아메리카를 앞두고 열린 카타르와의 평가전에서 상대의 태클에 걸려 부상을 당하며 코파 아메리카 출전이 좌절됐다. 공교롭게도 브라질은 에이스 네이마르가 뛰지 못한 2019년 코파 아메리카에서 파라과이와 아르헨티나, 페루를 차례로 꺾고 우승컵을 들어 올렸다. 네이마르는 2021년 코파 아메리카에서 브라질을 결승으로 이끌었지만 메시가 이끄는 아르헨티나에 패하며 준우승에 머물렀다.2022년 6월 앞둔 한국과의 친선 경기에서 페널티킥으로 2골을 기록한 네이마르는 친절한 팬서비스로 한국 축구 팬들에게 많은 박수를 받았다(당시 경기는 한국이 1-5로 완패했다). 네이마르는 카타르 월드컵 본선에서 상대의 집중 견제 속에 부상을 당하면서도 한국과의 16강전에서 페널티킥으로 골을 기록했지만 8강에서 크로아티아를 만나 승부차기 끝에 패하면서 또 한 번 정상 도전이 무산됐다.부상으로 2024년 코파 아메리카에 출전하지 못한 네이마르는 2026 북중미 월드컵 볼리비아와의 남미 지역 예선에서 멀티골을 기록하면서 펠레를 넘어 브라질 축구 대표팀 역대 최다 득점자(79골)로 등극했다. 하지만 전설을 넘어선 기쁨도 잠시, 네이마르는 우루과이전에서 십자인대가 파열되는 부상을 당하면서 월드컵 출전이 불투명해졌다. 그럼에도 안첼로티 감독은 월드컵 최종 엔트리에 네이마르를 포함 시켰다.조별리그 모로코전과 아이티전에 결장한 네이마르는 스코틀랜드와의 마지막 경기에서 교체 선수로 출전해 4회 연속 월드컵 무대를 밟았다. 일본과의 16강전에서도 끝까지 출전하지 않았던 네이마르는 노르웨이와의 8강전에서 교체 선수로 투입됐다. 하지만 브라질은 네이마르 투입 후 홀란에게 연속골을 허용했고 네이마르는 경기 종료 직전 페널티킥 득점을 끝으로 4회에 걸친 자신의 월드컵 여정을 마무리했다.네이마르는 수 많은 전설들을 배출한 브라질 축구 대표팀에서 역대 두 번째로 많은 A매치 경기에 출전(130경기)해 역대 가장 많은 골(80골)을 터트린 슈퍼스타다. 하지만 컨페더레이션스컵과 올림픽을 제외하면 월드컵과 코파 아메리카 등 메이저 대회에서는 단 하나의 타이틀도 따내지 못했다. 비록 쓸쓸하게 브라질 유니폼을 벗게 됐지만 네이마르가 보여준 화려한 축구는 세계 축구 팬들에게 오래 기억될 것이다.