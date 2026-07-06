K리그1 선두 'FC 서울'의 탄탄한 조직력... 경인더비 승리로 3연승 휘파람

심재철

큰사진보기 ▲56분, FC 서울 안데르손의 오른발 슛을 인천 유나이티드 FC 센터백 후안 이비자(파랑검정 2번)가 몸을 날린 태클로 막아내는 순간 심재철

미드필더와 공격수의 축구 완성도는 패스와 슛의 타이밍을 포함한 결정력으로 말하는 것처럼 수비수의 축구 완성도는 효율적인 위치 선정 능력을 포함한 태클 타이밍으로 말할 수 있는 것이다.



이렇게 최근 세 게임을 모두 1골 차 승리로 따낸 FC 서울은 이번 시즌 무실점 게임 기록 공동 2위(FC 서울, 전북 현대, 포항 스틸러스 : 7게임) 기록으로도 선두 질주 이유를 설명하고 있다. 무실점 게임 1위 팀은 최근 여섯 게임 무패(4승 2무 8득점 2실점)의 무서운 상승세를 타고 있는 강원 FC(8게임 무실점)이다.



이제 FC 서울(1위)은 오는 12일(일) 오후 7시 30분 무실점 게임 기록까지 경쟁하고 있는 강원 FC(3위)를 안방으로 불러 진정한 우승 가능성을 진단하며, 인천 유나이티드 FC(6위)도 같은 날 같은 시각 FC 안양(7위)을 인천 축구전용경기장으로 불러 상위권 진입 가능성을 살핀다.



2026 K리그1 결과 (7월 5일 일요일 오후 7시 30분, 서울 월드컵경기장)



★ FC 서울 1-0 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 정승원(80분 41초,도움-손정범)]

- 공식 관중 : 22,600명

- 주심 : 신용준



◇ FC 서울 (4-4-2 감독 : 김기동)

FW : 후이즈(46분↔송민규), 안데르손(86분↔이승모)

MF : 조영욱(64분↔문선민), 바베츠, 손정범(90+4분↔이한도), 정승원

DF : 김진수, 로스, 야잔, 최준

GK : 구성윤



◇ 인천 유나이티드 FC 4-4-2 (감독 : 윤정환)

FW : 이청용(69분↔박승호), 모건 페리어(69분↔스테판 무고사)

MF : 제르소, 서재민, 이명주(46분↔이케르 운다바레나), 이동률(62분↔김성민)

DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(90+2분↔김명순)

GK : 김동헌



◇ 2026 K리그1 현재 순위표

1 FC 서울 35점 11승 2무 3패 28득점 12실점 +16

2 울산 HD 27점 8승 3무 5패 23득점 21실점 +2

3 강원 FC 27점 7승 6무 3패 21득점 11실점 +10

4 전북 현대 26점 7승 5무 4패 22득점 14실점 +8

5 포항 스틸러스 25점 7승 4무 5패 15득점 14실점 +1

6 인천 유나이티드 FC 21점 6승 3무 7패 21득점 18실점 +3

7 FC 안양 20점 4승 8무 4패 21득점 19실점 +2

8 제주 SK 19점 5승 4무 7패 14득점 17실점 -3

9 부천 FC 1995 18점 4승 6무 6패 13득점 17실점 -4

10 대전하나 시티즌 17점 4승 5무 7패 19득점 18실점 +1

11 김천 상무 15점 2승 9무 5패 16득점 22실점 -6

12 광주 FC 8점 1승 5무 10패 8득점 38실점 -30



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페이스북 인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 이 기자의 최신기사 탄타셰프 주심의 위험한 게임 운영... KFA는 분석하고 있을까?

36분, 인천 유나이티드 FC 서재민의 결정적인 오른발 슛을 FC 서울 구성윤 골키퍼가 다리로 막아내는 순간상대 골키퍼 선방으로 선취골 기회를 날려버린 인천 유나이티드 입장에서 이때는 몰랐지만 종료 휘슬이 울리는 순간 골 결정력의 차이를 인정할 수밖에 없는 결과가 나온 것이다.4418명이나 찾아온 어웨이 팬들이 땅을 치고 아쉬워할 장면은 47분에도 이어졌다. 제르소의 왼쪽 측면 얼리 크로스를 이동률이 솟구쳐 깔끔한 헤더로 꽂아넣었지만 미세한 차이로 이동률의 오프 사이드 반칙이 VAR 판독 결과로 나온 것이다.이렇게 두 차례의 실점 위기를 가까스로 넘긴 홈 팀 FC 서울은 안데르손의 오른발 근접 슛(56분)부터 분위기를 바꾸면서 승리 공식을 하나하나 맞춰 가기 시작했고, 80분 41초에 짜릿한 결승골을 뽑아냈다. 교체 멤버 문선민의 빠른 역습 드리블에 이은 손정범의 오픈 패스가 적절한 타이밍으로 나갔고, 이 공을 받은 정승원이 인천 유나이티드 왼쪽 풀백 이주용을 따돌리며 왼발 슛을 정확하게 차 넣은 것이다.시즌 두 번의 경인더비에서 모두 쓴맛을 본 인천 유나이티드 입장에서는 스페인 출신의 임대 센터백 후안 이비자의 태클 기술을 다른 수비수들도 갖추기를 바랄 수밖에 없는 장면들을 경험한 게임이다.정승원의 왼발 결승골 순간 거리를 둔 상태에서 슬라이딩 태클에 실패한 이주용은 실점 직후 아쉬운 마음에 한동안 일어나지 못했다. 축구에서 패스와 슛을 비롯해서 골키퍼의 슈퍼 세이브조차 적절한 타이밍을 결코 무시할 수 없는 것인데, 이주용의 태클은 거리도 문제였지만 타이밍도 좋지 않았던 것이다.반면에 인천 유나이티드 동료 센터백 후안 이비자는 전반 1개, 후반 1개의 슈퍼 태클로 팀을 위기에서 구하는 최고의 활약을 펼쳤다. 게임 시작 후 6분 만에 FC 서울 골잡이 후이즈가 역습 스루패스로 노마크 조영욱의 앞 공간을 겨냥할 때 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자는 기막힌 타이밍의 슈퍼 태클로 그 스루패스를 잘라냈다.후안 이비자의 슈퍼 태클은 56분에 더 빛났다. FC 서울의 후방 프리킥이 빠르게 넘어와 안데르손이 인천 유나이티드 골문 앞에서 유연한 드리블로 수비수들을 따돌리고 오른발 슛을 결정적으로 날렸는데, 이 슛 타이밍을 정확히 읽은 후안 이비자가 역시 왼발 태클로 실점 위기를 막아낸 것이다.