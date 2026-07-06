홍명보를 매장한다고 시스템이 생기지 않는다

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한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다.여론의 상당수는 이 사태를 '음모'로 읽는다. 협회와 전 감독이 처음부터 한통속이었고, 내정된 자리를 나눠 가졌다는 식이다. 그러나 상식적으로 따져보면, 이것은 얻을 것보다 잃을 것이 훨씬 많은 그림이었다.첫째, 홍명보는 거절을 반복했다. 보도에 따르면 그는 후보군 명단 단계부터 연락을 받았지만 고사했고, 국가대표팀보다 클럽팀을 맡고 싶다는 의사까지 밝힌 것으로 알려졌다. 처음부터 짜인 판이었다면, 이렇게 여러 차례 발을 빼는 모습은 앞뒤가 맞지 않는다.둘째, 그는 2014년에 이미 똑같은 자리에서 무너진 경험이 있다. 브라질 월드컵 조별리그 탈락(1무 2패) 직후 사퇴 여론에 밀려 물러났다. 대표팀 감독 자리가 성적을 내지 못하면 어떤 대가를 치르는지, 그는 누구보다 잘 알고 있었다.셋째, 그가 잃을 것이 가장 컸다. 홍명보는 2002년 월드컵 4강 신화의 주장이자 한국 축구의 상징이었다. 이번 선임으로 그가 건 것은 바로 그 '레전드'라는 이름이었고, 실제로 그 이름은 산산조각 났다. 72년 만의 최악이라는 성적표와 함께 '역대 최악의 감독'이라는 오명이 그를 따라붙게 됐다. 합리적인 사람이라면, 이 정도의 하방 위험이 뻔히 보이는 자리를 굳이 음모까지 꾸며가며 손에 쥘 이유가 없다.그래서 나는 이렇게 본다. 이 사태의 본질은 개인의 부정부패라기보다, 감독 선임을 맡은 이들의 순전한 무능 그리고 그 무능을 걸러낼 시스템의 부재가 겹쳐 만든 참사에 가깝다. 실제로 정몽규 회장의 업무방해·배임 혐의를 겨눈 경찰 수사를 두고도, 전문가들은 단순한 내부 절차 하자를 형사처벌하기는 어렵다고 본다. 압박이나 자료 조작 같은 고의성을 입증하지 못하면 남는 것은 무능이지 범죄가 아니다. 물론 무능도 죄다. 다만 죄명을 정확히 불러야 처방도 정확해진다.그리고 요즘 부쩍 눈에 띄는 이들이 있다. 협회라는 거대한 세력에 맞서 용감하게 목소리를 내며 사태를 바로잡으려는, 이른바 '선구자' 위치를 잡은 인플루언서들 그리고 이들을 거대한 악에 맞선 한 줌의 희망처럼 여기며 지지를 보내는 사람들이다.그 마음은 이해한다. 협회는 오래 무능했고, 정몽규 체제의 불투명함과 무책임은 비판받아 마땅하다. 목소리를 내는 일 자체는 필요하다.그러나 진짜 용기가 무엇인지 다시 생각해 볼 필요가 있다. 진짜 용기는 여론 한복판에서도 옳은 방향을 찾아내는 것이다. 옳은 방향이 따로 있다면, 다수의 흐름과 반대되는 목소리를 내는 사람이 진짜 용감한 것이다. 다수의 박수를 등에 업고 휘두르는 칼은 용기가 아니라 편승에 가깝다.지금은 대표팀 전 감독 한 사람을 아예 매장하려는 듯 여론이 형성돼 있다. 그리고 이 흐름에 올라탄 목소리들은 마치 용맹한 전사가 된 듯, 여론의 지지를 연료 삼아 칼을 휘두른다.그런데 잠깐 멈춰 서서 묻고 싶다. 지금 이 상황에서 대표팀 전 감독이 정말 '거대한 세력'이 맞는가.그는 이미 사퇴했고, 72년 만의 최악이라는 낙인이 찍혔으며, 레전드라는 이름표까지 스스로 반납한 사람이다. 지금 그가 무슨 거대한 권력인가. 오히려 이 사태에서 가장 때리기 쉽고, 가장 외로운 표적에 가깝다.거대한 세력에 맞서는 것처럼 보이지만, 실제로 칼끝이 향하는 곳은 이미 쓰러진 개인이다. 그를 아무리 난도질해도 시스템은 그대로 남는다. 유소년부터 대표팀까지 이어지는 일관된 철학의 부재, 감독 한 명을 뽑는 데에도 작동하지 않는 절차, 실책에 책임지지 않는 최상단의 구조. 진짜 거대한 세력은 저기에 있는데, 여론의 칼은 자꾸 가장 만만한 곳으로 떨어진다.한 사람을 쓰러뜨려 속이 시원해지는 순간, 우리는 정작 바꿔야 할 것을 놓친다. 홍명보가 물러난다고 시스템이 생기지 않는다. 정몽규가 물러나도, 그 자리를 채울 체계가 없다면 다음 참사는 예약된 것이나 다름없다. 일본이 부러운 것은 특정 감독이 아니라, 감독이 바뀌어도 무너지지 않는 뼈대다.그러니 진짜 용감한 사람이 있다면, 그는 이 여론의 한복판에서 이렇게 물을 수 있는 사람일 것이다.