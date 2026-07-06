FIFA, 레드카드 받은 미 공격수 출전정지 철회... 트럼프의 압박 통했나

AP/연합뉴스

직전 경기 퇴장으로 출전정지 징계를 받았던 미국 축구대표팀 발로건(AS모나코)이 FIFA로부터 집행유예 처분을 받아 벨기에와의 16강전에 출전한다.2026 북중미 월드컵 공동 개최국 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건의 출전정지 징계 유예를 위해 백악관이 압력을 행사했다는 의혹이 제기됐다.국제축구연맹(FIFA)은 6일(한국시간) 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 징계의 집행을 1년 유예한다고 발표했다.발로건은 지난 2일 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 미국과 보스니아 헤르체고비나 간의 32강전에서 선제골을 터뜨렸으나, 그 이후 상대 선수의 발목을 밟는 반칙으로 레드카드를 받고 퇴장 당했다.미국은 2-0으로 승리하며 16강에 진출했으나, 발로건은 레드카드를 받으면 최소 한 경기 출전정지되는 규정에 따라 6일 열리는 벨기에와의 16강전에 나서지 못하게 됐다. 하지만 FIFA가 징계를 유예하면서 극적으로 출전이 가능해졌다.도널드 트럼프 대통령 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "옳은 일을 해 거대한 불의를 바로 잡은 FIFA에 감사한다"라고 밝혔다.AP통신은 백악관이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 전화를 걸어 발로건의 출전정지를 재고해줄 것을 요청했다고 익명의 관계자를 인용해 보도했다.그러면서 "월드컵 본선에서 레드카드를 받고도 출전정지로 이어지지 않은 경우는 1962년 이후 64년 만에 처음"이라고 설명했다. 인판티노 회장은 트럼프 대통령과 친분이 깊고, 작년 12월 FIFA 평화상을 신설에 트럼프 대통령에게 수여하기도 했다.앞서 마르코 루비오 미국 국무장관도 "발로건의 레드카드는 억울하다"라며 "항소가 필요하다"라고 공개적으로 불만을 나타내기도 했다.미국축구협회는 FIFA의 결정에 대해 처음부터 발로건에 대한 레드카드가 과도했다며 환영했다. 미국 대표팀 감독 마우리시오 포체티노는 "보스니아와의 16강전에서 30분간 10명으로 경기를 치른 것은 가혹했다"라고 주장했다.FIFA는 이번 결정이 징계위원회 규정 제27조에 근거한 것이라고 밝혔다. 이 규정은 "징계의 전부 혹은 일부를 1년에서 4년까지 집행 유예할 수 있다"라고 명시하고 있다.하지만 영국 BBC는 "FIFA가 어떤 사안에 대해 그들이 원하는 결정을 내릴 수 있도록 만든 광범위한 규정"이라며 "월드컵 본선에서 레드카드에 이 규정이 사용된 적은 한 번도 없었다"라고 지적했다.그러면서 "FIFA는 어떤 이유나 설명도 하지 않았고, 레드카드 규정이 혼란에 빠졌다"라며 "만약 미국 당국이 연루된 것이 드러난다면, 많은 의혹에 답해야 할 것"이라고 강조했다.작년 11월 북중미 월드컵 예선에서 포르투갈의 크리스티아누 호날두가 상대 선수를 가격해서 3경기 출전정지를 받았다가 2경기 출전정지가 1년 유예된 전례가 있으나, 본선에서는 이런 경우가 나온 것은 처음이다.미국과 16강전에서 격돌할 벨기에는 강하게 반발했다. 벨기에축구협회는 "월드컵 역사상 이런 결정은 처음인 것 같다"라며 "월드컵에서 모든 참가국의 정당한 권리를 보호하고 스포츠의 기본 원칙인 페어플레이를 지키기 위해 모든 가능한 방안을 검토하고 있다"라고 밝혔다.벨기에 대표팀 루디 가르시아 감독은 "FIFA 사무국에서는 7월 5일이 만우절인 것 같다"라며 이번 결정을 비꼬기도 했다.