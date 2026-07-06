28년 만에 돌아온 지상파 성교육 "최고의 가이드북 됐으면..."

▲EBS <부모의 첫 성교육>의 심예원 CP)좌)와 최홍석 PD(우) EBS 홍보부

- 관찰 카메라를 보며 토크 하는 부분도 있잖아요(기자주- 예를 들어 아이템 '스마트폰 사용'에 대해 부모 동의 하에 집에 카메라를 설치하고 아이들의 생각을 들어본다).

최: "힘든 부분이 있어요. 섭외부터 본인의 내밀한 모습을 보여줘야 하니까요. 저희 촬영팀이 직접 가서 찍는 경우도 있고, 셀프 카메라를 받는 경우도 있는데, 관찰 카메라는 셀프캠으로 찍어달라고 부탁하는 경우가 많아요. 그게 더 자연스럽고 디테일한 내용이 많이 나오거든요."



- 섭외는 어떻게 하나요?

최: "모집 공고를 올릴 때도 있고, 요즘은 인스타나 페이스북 같은 SNS에서 카메라에 거부감 없어 보이는 분들께 직접 DM을 보내 섭외하는 경우도 종종 있어요."

심: "아이들 출연 부분이 과격하거나 이상한 내용은 전혀 아니에요. 다만 성이나 성장에 관한 얘기다 보니, 정규 편성이 시작될 때부터 팀장님과 함께 부모님들께 모든 동의서를 꼭 받고 있어요. 아이들이 해서는 안 될 얘기를 하는 경우는 전혀 없고, 전체적으로 밝고 아이들 수준에 맞는 얘기만 다뤄요. 하지만 일반 유아·어린이 프로그램과는 다르고 부모님 출연도 많다 보니 설명드리고 동의서를 받는 절차를 꼭 거칩니다. 그런 인서트 부분에서 아이들과 부모님 생각의 차이, 아이들의 엉뚱함이나 고민이 오히려 프로그램을 풍성하게 만드는 요소가 되는 것 같아요. 촬영이 쉽지는 않지만 포기하지 않고 다양하게 시도하고 있어요. AI도 활용하고, 야외 촬영이나 몰래카메라 형식, 집에서 촬영하는 방식도 시도하면서 스튜디오의 단조로움을 인서트 기법으로 보완하는 데 공을 들이고 있습니다."



- 제작하며 느낀 점이 있다면.

최: "저도 제대로 된 교육을 못 받았잖아요. 그래서 저 역시 몰랐던 얘기들이나 머리를 딱 때리는 내용들이 있어요. 남자답다는 것, 성인식 관련된 얘기들을 저도 계속 배우고 있고, 무의식적으로 갖고 있던 편견들을 깨려고 노력하고 있어요. 여성분들에게 잘해야겠다는 생각도 들고요. 하면 할수록 저에게도 도움이 되는 프로그램이에요."

심: "저도 그렇고 최 팀장님도 그렇고 EBS에서 많은 프로그램을 제작해 왔어요. EBS는 <다큐프라임> 같은 좋은 다큐멘터리도 만들고, <세계테마기행>이나 <한국기행>, <극한직업> 같은 교양물도 많이 해왔는데, 오래간만에 스튜디오 토크쇼를 시도했고 파일럿에서 좋은 반응을 얻어 정규 편성까지 됐어요. 개인적인 욕심으로는 EBS가 이런 부모와 아이들을 위한 교육적이면서도 다른 채널에서 보기 힘든 토크쇼를 앞으로도 잘 만들어갔으면 해요. 이 프로그램이 그 문을 여는 계기가 되고, 새로운 장르로 채널이 확장되는 계기가 되면 좋겠습니다."



- 앞으로 계획은 뭔가요?

심: "저희 프로그램이 중반 이상 왔고, 방송은 8월까지 남아 있어요. 우선 남은 방송을 잘 만드는 게 첫 번째 목표고요. 티빙 같은 OTT 채널에도 이번에 탑재됐고, 연말에는 큰 출판사와 책도 내기로 했습니다. 저희는 이 프로그램을 통해 부모님이나 아이들이 성장과 관련된 고민들을 자연스럽고 편하게 받아들이고, 실질적인 도움을 받으면 좋겠어요. 막연한 프로그램이 아니라, 부모들에게 좋은 바이블이나 가이드북이 되면 좋겠다는 바람을 갖고 있습니다."



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