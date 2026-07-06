'괴물' 홀란이 브라질 삼켰다... 노르웨이, 28년 전 기적 재현하며 사상 첫 8강

브라질의 '천적'은 28년이 지나도 여전했다. '괴물' 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이가 월드컵 최다 우승국 브라질을 무너뜨리며 자국 축구의 새 역사를 썼다.노르웨이는 6일 오전 5시(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 2-1로 승리했다. 후반 34분과 45분 홀란이 연속골을 터뜨렸고, 브라질은 후반 추가시간 네이마르의 페널티킥 만회골에 그쳤다.이로써 28년 만에 월드컵 본선에 복귀한 노르웨이는 사상 첫 8강 진출의 위업을 달성했다. 반면 통산 6번째 우승을 노리던 브라질은 16강에서 허무하게 여정을 마감했다.브라질은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 골문은 알리송 베케르가 지켰고, 더글라스 산투스-가브리엘 마갈량이스-마르키뉴스-다닐루가 포백을 구성했다. 가브리엘 마르티넬리-카세미루-브루누 기마랑이스-하양이 중원에 자리했으며, 비니시우스 주니오르와 마테우스 쿠냐가 전방에 섰다.노르웨이는 4-3-3으로 맞섰다. 외르얀 뉠란이 골키퍼 장갑을 꼈고, 다비드 묄러 볼페-토르비에른 헤겜-크리스토페르 아예르-율리안 뤼에르손이 수비진을 구축했다. 산데르 베르게-파트리크 베르그-마르틴 외데고르가 중원을 구성했으며, 안토니오 누사-엘링 홀란-알렉산데르 쇠를로트가 스리톱을 이뤘다.경기는 초반부터 팽팽했다. 노르웨이가 먼저 기세를 올렸다. 전반 3분 베르그가 쇠를로트의 컷백을 받아 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 쇠를로트의 오프사이드가 선언되며 취소됐다.브라질도 곧바로 절호의 기회를 잡았다. 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어낸 것. 하지만 키커로 나선 기마랑이스의 슈팅이 뉠란 골키퍼의 선방에 막히며 0-0 균형이 유지됐다.이후 두 팀은 쉽게 균형을 깨지 못했다. 브라질은 비니시우스의 개인 돌파로 노르웨이 수비를 공략했으나 마무리에서 세밀함이 부족했다. 전반 막판에는 외데고르가 페널티박스 안에서 침착하게 슈팅을 시도했지만 알리송이 몸을 날려 막아내며 위기를 넘겼다.결국 안첼로티의 브라질이 후반 13분 마테우스 쿠냐 대신 엔드릭을 투입하며 공격진에 변화를 꾀했다. 엔드릭은 직후 결정적인 기회를 잡았으나 마무리에 실패했다. 브라질은 마르티넬리와 하양을 빼고 네이마르와 다닐루까지 투입하며 승부수를 던졌다.그러나 결정적 기회는 노르웨이에게 먼저 찾아왔다. 후반 30분에, 수비수를 등진 채 공을 지켜낸 뒤 홀란이 셸데루프에게 공을 내줬고, 슈팅까지 이어졌으나 알리송이 막아냈다.그러나 선제골은 노르웨이의 몫이었다. 후반 34분, 왼쪽 측면에서 셸데루프가 올린 크로스를 홀란이 강력한 헤더로 연결해 브라질의 골망을 갈랐다.브라질은 곧바로 반격에 나섰다. 후반 41분에는 문전 혼전 과정에서 굴절된 공이 그대로 골문을 향하는 아찔한 장면이 나왔지만, 뉠란이 급히 몸을 돌려 공을 쳐냈고 볼은 골대를 맞고 나왔다.후반 45분에는 홀란이 쐐기를 박았다. 다시 한번 셸데루프의 패스를 받은 홀란은 페널티박스 바깥에서 날카로운 왼발 슈팅을 골문 구석에 꽂아 넣으며 승부를 굳혔다.브라질은 막판까지 추격의 끈을 놓지 않았다. 후반 추가시간 10분, 공중볼 경합 과정에서 카세미루가 레오 외스티고르의 팔꿈치에 가격당해 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 네이마르가 침착하게 성공시켰지만 너무 늦은 만회골이었다. 직후 종료 휘슬이 울리며 경기는 노르웨이의 2-1 승리로 끝났다.노르웨이에 브라질은 두려운 상대가 아니었다. 통산 상대 전적에서 노르웨이는 이날 전까지 2승 2무를 기록하며 브라질에 단 한 번도 패하지 않은 유일한 '천적'이었다.가장 유명한 맞대결은 1998 프랑스 월드컵 조별리그 최종전이다. 당시 브라질에 선제골을 내줬던 노르웨이는 경기 막판 토레 안드레 플로와 셰틸 레크달의 연속골로 2-1 역전승을 거둔 바 있다.당시 선수로 그라운드를 누볐던 스톨레 솔바켄 감독은 28년이 지난 지금, 사령탑으로서 또 한 번의 이변을 지휘했다. 스코어 역시 28년 전과 동일한 2-1이었다.승리의 주역은 단연 홀란이었다. 첫 골 이후 단 11분 만에 멀티골을 완성하며 브라질을 침몰시켰다. 이번 대회 7호 골을 기록한 홀란은 생애 첫 월드컵에서 단숨에 득점왕 경쟁 중심에 섰다. 지난 32강 코트디부아르전 결승골에 이어 두 경기 연속 팀의 승리를 이끈 만점 활약이다.조력자들의 기여도 빛났다. 뉠란 골키퍼는 결정적인 선방들로 팀의 골문을 지켰고, 하프타임에 교체 투입된 셸데루프는 홀란의 두 골을 모두 어시스트하며 솔바켄 감독의 용병술에 완벽히 보답했다.28년 만에 월드컵 무대에 복귀한 노르웨이는 32강에서 코트디부아르를 꺾고 사상 첫 토너먼트 승리를 거둔 데 이어, '우승 후보' 브라질까지 제치고 8강에 오르는 기염을 토했다.1998년의 승리가 한 세대의 기적이었다면, 2026년의 승리는 새로운 세대가 직접 쓴 역사다. 코트디부아르와 브라질을 연달아 격파한 노르웨이는 이제 누구도 만만히 볼 수 없는 강력한 우승 경쟁자로 자리매김했다.