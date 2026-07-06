'첫 선발 출전' 김현준, 구자욱 공백 지웠다

삼성이 2014년 이후 무려 4399일 만에 인천 원정 스윕에 성공했다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 5일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 13안타를 터트리며 13대 3으로 완승을 거뒀다. 무려 12년 만에 인천 원정 스윕을 달성하며 파죽의 4연승을 내달린 삼성은 이날 비로 경기를 치르지 못한 선두 LG 트윈스와의 승 차를 1경기로 좁히며 본격적인 1위 경쟁에 돌입했다(49승2무31패).삼성은 선발 양창섭이 5.2이닝 7피안타 1사사구 3탈삼진 3실점(2자책)으로 시즌 7번째 승리를 따내며 전반기 일정을 마쳤다. 타선에서는 강민호가 연타석 3점 홈런으로 6타점 2득점을 폭발했고 김지찬과 르윈 디아즈, 류지혁도 멀티히트를 기록했다. 그리고 이날 어깨 부상으로 결장한 구자욱 대신 3번 중견수로 시즌 첫 선발 출전한 김현준은 3안타 4타점 2득점으로 맹타를 휘두르며 자신의 존재감을 드러냈다.2021년 신인 드래프트 1차 지명은 9억 원의 계약금을 받았던 키움 히어로즈의 장재영(삼성)이 부상으로 타자로 전향했고, NC 다이노스에 1차 지명을 받았던 김유성(두산 베어스)은 학교 폭력 논란으로 지명이 철회됐다. 이 밖에 3억 원이 넘는 계약금을 받았던 KIA 타이거즈의 이의리와 삼성의 이승현 등 좌완 유망주들도 기대만큼 성장하지 못했다. 하지만 2차 지명에서는 좋은 투수들이 많이 배출됐다.SSG가 2차 3라운드 전체 28순위로 지명했던 조병현은 프로에서 1년을 보낸 후 상무에 입대해 일찌감치 군복무를 마쳤다. 전역 첫 시즌이었던 2024년 4승 6패 12세이브 12홀드 평균자책점 3.58을 기록하며 SSG의 마무리로 떠오른 조병현은 작년 5승 4패 30세이브 ERA 1.60으로 맹활약했다. 지난 월드베이스볼클래식에서 대표팀의 뒷문을 책임졌던 조병현은 오는 9월에 열리는 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에도 선발됐다.롯데 자이언츠는 2차 5라운드 전체 41순위로 야탑고의 사이드암 우강훈(LG)을 지명했다. 지명을 받자마자 팔꿈치 수술을 받고 2021년 11월 현역으로 입대한 우강훈은 전역 후 단 3경기 밖에 던지지 못했고 2024년 3월 LG로 트레이드 됐다. LG 이적 후에도 2년 동안 인상적인 활약을 하지 못했던 우강훈은 올 시즌 39경기에 등판해 1패15홀드 ERA 3.86으로 맹활약하며 프로 데뷔 후 첫 올스타에 선발되는 기쁨을 누렸다.고교 시절까지 내야수로 활약하다 한일장신대 진학 후 투수로 변신한 배동현(키움)은 2차 5라운드 전체 42순위로 한화 이글스에 지명됐지만 루키 시즌 1승 3패 ERA 4.50을 기록한 후 1군 무대에서 자취를 감췄다. 하지만 작년 11월 2차 드래프트에서 3라운드로 키움의 지명을 받은 배동현은 올 시즌 히어로즈에서 선발 투수로 활약하며 16경기에서 4승 6패 ERA 5.37의 성적으로 기대를 훌쩍 뛰어넘는 활약을 해주고 있다.이의리와 이승현, 김진욱(롯데), 최승용(두산) 등 많은 좌완 유망주들이 있었지만 2021년 신인 드래프트가 배출한 가장 의외의 좌완은 LG가 2차 9라운드 87순위로 지명했던 송승기였다. 2년 동안 1군에서 8경기 등판 후 상무에 입대해 2024년 퓨처스리그 투수 트리플크라운을 달성한 송승기는 작년 LG에서 선발투수로 활약하며 11승6패 ERA 3.50의 뛰어난 성적으로 LG의 우승에 기여했고 WBC 대표팀에도 선발됐다.개성고 3학년 때 허리 통증으로 부진하며 신인 드래프트 행사에 초대 받지 못했던 김현준은 2021년 신인 드래프트에서 2차 9라운드 전체 83순위로 삼성의 지명을 받으며 어렵게 프로 진출에 성공했다. 계약금 3000만 원에 불과한 평범한 신인이었던 김현준은 루키 시즌 1군에서 단 13경기 밖에 출전하지 못했지만 그 해 겨울 FA 자격을 얻은 박해민(LG)이 팀을 떠나면서 김현준에게도 기회가 찾아왔다.김현준은 2022년 삼성의 주전 중견수로 도약하며 118경기에 출전해 타율 .275 100안타 22타점 57득점을 기록했고 2023년에도 109경기에서 타율 .275 119안타 3홈런 46타점 62득점으로 좋은 활약을 이어갔다. 그렇게 박해민의 뒤를 잇는 사자군단의 주전 중견수로 팬들의 많은 사랑을 받던 김현준은 2024년 타율 .224 41안타 11타점 23득점으로 부진했고 그 사이 외야로 전향한 김지찬에게 주전 자리를 내줬다.결국 김현준은 2024 시즌이 끝나고 상무에 입대했지만 작년 상무에서도 77경기에서 타율 .227에 그치며 아쉬움을 남겼다. 김현준이 군복무를 하는 사이 삼성은 김성윤이 작년 127경기에서 타율 .331 151안타 6홈런 61타점 92득점 26도루를 기록하며 공수에서 맹활약했고 입대 전 주전 중견수로 활약했던 김현준에 대한 기대치는 크게 낮아졌다. 그렇게 김현준은 지난 6월1일 군복무를 마치고 팀에 합류했다.6월26일 전역 후 처음으로 1군에 복귀한 김현준은 대타로만 6경기에 출전해 7타수 3안타(타율 .429) 3타점 3득점을 기록하다가 간판타자 구자욱이 어깨 통증으로 결장한 5일 SSG전에서 3번 중견수로 출전하며 전역 후 처음으로 선발 출전 기회를 얻었다. 그리고 김현준은 이날 6번의 타석에서 4타수 3안타 4타점 2득점 2볼넷으로 5출루 경기를 만들면서 박진만 감독과 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.삼성은 63경기에서 타율 .338 79안타 8홈런 55타점 46득점으로 맹활약하고 있는 구자욱을 중심으로 '꼬꼬마 테이블 세터' 김지찬과 김성윤, 그리고 올해 9홈런 34타점을 기록하고 있는 박승규로 이어지는 강한 외야진을 보유하고 있다. 사실 김현준 입장에서는 올 시즌 주전 경쟁보다 '1군 생존'을 목표로 해야 하지만 5일 경기의 기세를 꾸준히 유지한다면 2002년생 '군필 중견수' 김현준의 가치는 더욱 올라갈 것이다.