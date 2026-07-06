제2의 홍명보호 될라, 벼랑끝 '한일전'에 걸린 농구대표팀 '경우의 수'는?

대한민국 농구대표팀이 자칫 '제2의 홍명보호'로 전락할 위기에 몰렸다.니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구 대표팀은, 6일 고양 소노아레나에서 열리는 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 최종 6차전 홈 경기에서 일본과 2라운드 진출을 놓고 운명의 '한일전'을 펼친다.한국농구는 현재 벼랑 끝에 몰려있다. 지난 3일 같은 장소에서 열린 대만과의 5차전에서 무려 19점 차 리드를 지키지 못하고 연장접전 끝에 80-82로 대역전패를 당한 게 치명타였다. 이로서 2승 3패를 기록한 한국은 대만, 중국과 함께 나란히 동률을 기록 중이다.FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드에선 16개 팀이 4개 조로 조별리그를 치러 각 조 1∼3위에 오른 총 12개 팀이 2라운드에 진출한다. 일본은 4승 1패로 1위를 확정하며 가장 먼저 2라운드 진출을 확정했고, 한국, 중국, 대만 세 팀의 운명은 최종전에서 갈리게 된다.조별리그 성적이 두 팀 이상 같을 경우에는 상대 전적으로 우위를 가린다. 한국은 중국에 2승을 거뒀지만, 대만에게는 2패를 기록하며 물고 물리는 양상을 보이고 있다. 중국은 대만과 최종전을 남겨두고 1승으로 우위를 점하고 있다.최종전에서 한국이 일본에게 승리하면 자력으로 조 3위 이내에 들어 2라운드 진출을 확정할수 있다. 하지만 만일 패배한다면 '경우의 수'를 따져야한다. 같은 날 앞서 경기를 치르는 중국과 대만(오후 3시)의 대결에서, 대만이 승리하면 한국은 일본전 결과와 상관없이 2라운드에 진출하게 된다. 한국과 중국이 나란히 2승 4패가 되더라도 한국이 중국보다 상대전적에서 앞서기 때문이다.그러나 중국이 대만에 승리하면 한국은 일본을 무조건 이겨야하는 절체절명의 상황에 몰린다. 대만이 한국과 상대전적에서 우위를 확보했기에, 한국은 일본에 패하면 조 최하위로 탈락하는 굴욕을 맞이하게 된다. 현실적으로 전력상 앞선 중국이 이번에도 대만을 잡을 가능성이 높다는 전망이다. 반면 한국은 지난 3월 1일 일본 오키나와에서 열린 '삼일절' 원정경기에서 일본에 72-78로 패한 바 있어서 부담이 크다.한국으로서는 최상의 조건을 스스로 걷어차고 수렁에 빠진 셈이 됐다. 대한민국농구협회는 전임 안준호 감독이 지난해 귀화선수 없이도 세대교체에 성공하며 FIA 아시아컵 8강 진출이라는 나름의 성과를 일궈냈음에도, 경기력이 만족스럽지 않다는 이유로 감독교체를 결정했다.하지만 대표팀은 후임 감독을 찾는 데 난항을 겪었다. 이로 인하여 지난해 12월 열린 중국과의 월드컵 예선 1,2차전은 현직 프로 사령탑인 전희철(서울 SK 감독) 감독-조상현 코치(창원 LG 감독)의 '임시 코칭스태프'로 운영해야했다. 대표팀은 그럼에도 불구하고 난적 중국을 상대로 2연승을 거두며 2라운드 진출을 위한 유리한 고지를 선점했다.고비를 넘긴 농구협회는 올해 1월 라트비아 출신의 마줄스 감독을 선임했다. 한국농구 대표팀 역사상 최초의 외국인 사령탑이 된 마줄스 감독은, 유럽의 선진농구 스타일을 도입하여 한국농구를 한단계 더 도약시켜줄 인물로 기대를 모았다.하지만 마줄스호 출범 이후 오히려 한국농구는 '역주행' 하고 있다. 데뷔전이던 지난 2월 대만과의 3차전(65-77패)과 3월 일본과의 4차전에서 연패했다. 여기에 이번에는 홈에서 열린 대만과의 리턴매치까지 또다시 역전패하며 마줄스 감독은 아직 한국농구 데뷔 첫승을 신고하지 못하고 3연패를 기록 중이다.마줄스 감독은 한국 지휘봉을 잡기 전에 당시 임시 감독 체제에서 2승을 선물받았음에도, 팀을 탈락 위기까지 몰아넣었다는 점에서 이미 비판을 피할 수 없는 상황이다. 아직 대표팀을 이끈 기간이 짧았다고는 하지만, 지난 3경기에서 높은 외곽 의존도, 골밑 열세, 경직된 선수기용과 플랜 B 부재 등 여러 가지 문제점을 드러내며 과연 국내 감독들보다 더 우수한 지도자라고 할수 있는지 의구심이 커지고 있다. 어느덧 9월로 다가온 나고야 아시안게임에서 마줄스 체제로 좋은 성적을 거둘수 있을지에 대한 기대치도 점점 낮아지고 있다.일본과의 홈 최종전을 앞둔 상황도 전망이 그리 밝지 않다. 최근 몇년간 급성장한 일본농구의 피바랭킹은 22위로, 56위에 불과한 한국보다 크게 앞선다. 일본은 최근 중국 선양에서 열린 5차전 원정경기서 강호 중국을 92-73으로 완파하며 탄탄한 전력을 과시했다. 귀화 선수가 없는 한국과는 달리 조쉬 호킨슨이라는 든든한 장신빅맨까지 버티고 있다.그나마 이미 2라운드 진출을 확정한 일본이 굳이 한국전에서 전력을 기울일 필요가 없다는 게 유일한 희망이다.반면 한국은 에이스 이현중이 NBA 샌안토니오 스퍼스 서머리그에 참가하느라, 이번 2연전에 아예 합류하지 못했다. 대표팀은 지난 2, 3월 이현중이 건재했을때도 대만과 일본에게 모두 패했다. 설상가상 주전가드 이정현도 대만전에서 입은 발목부상으로 대표팀에서 하차하며 일본전에는 나설 수 없게 됐다. 라건아 이후 벌써 2년 넘게 귀화선수도 영입하지 못하고 있는 상황에서, 가장 믿을만한 국내선수 1, 2옵션마저 없이 벼랑끝 한일전에 나서야하는 절체절명의 위기다.공교롭게도 농구대표팀이 현재 처한 상황이, 마치 최근 북중미월드컵에서 축구대표팀 홍명보호를 연상시킨다는 평가도 나오고 있다. 홍명보호는 손흥민, 이강인, 김민재 등 역대 최강의 전력으로 평가받았고, 본선 조편성에서도 최상의 대진운이라는 기대를 모았지만 조별리그 1승 2패에 그치며 32강 진출조차 실패했다. 대회 직후 '역대 최악의 월드컵'이라는 오명 속에 홍명보 감독과 정몽규 회장이 모두 책임을 지고 사임했으며, 축구협회는 엄청난 비판을 받으며 후폭풍에 시달리고 있다.축구대표팀에 '남아공 쇼크'가 있었다면, 농구대표팀 역시 '대만 쇼크'로 인하여 초유의 위기에 몰려있다. 한국농구가 아시아 정상에 멀어졌다고 하지만, 역대 월드컵 아시아 예선서 최소한 1라운드를 통과하지 못한 적은 아직 한 번도 없다. 월드컵 본선도 아니고 아시아 예선 탈락, 그것도 운명이 걸린 마지막 경기를 하필 '숙적' 일본에게 패하여 탈락하는 대참사가 발생한다면 , 농구협회 역시 이런 상황을 초래한 책임론을 피할 수 없을 전망이다.결국 이번 한일전은 단순한 라이벌 대결을 떠나 한국 농구의 자존심이 걸린 중요한 일전이 됐다. 과연 대표팀이 최악의 조건을 이겨내고 일본을 상대로 귀중한 승리를 따낼 수 있을까.