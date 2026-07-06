"졌지만 우리다운 축구" 패장 마치의 허세마저 부러웠던 이유

연합뉴스 = AP

"우리가 더 나은 팀이었어요."

"...경기 계획, 우리가 원하는 축구 스타일, 선수들이 모두 힘을 합쳐 오랫동안 무패 행진을 이어온 최강팀을 상대로 한계까지 몰아붙이겠다는 생각으로 봤을 때, 우리는 전반전은 물론 후반전 초반까지 훨씬 더 나은 경기력을 보여줬습니다. 단 한 번의 플레이가 1-0으로 앞서게 만들었을 뿐, 그렇지 않았다면 경기는 우리 것이었을 겁니다."

2026년 7월 4일(현지시각) 미국 휴스턴에서 열린 월드컵 16강전이 끝난 뒤 캐나다 대표팀의 제시 마치 감독의 모습. (사진=AP/데이비드 J. 필립)'캐나다 돌풍'을 이끌었던 제시 마치 감독의 북중미 월드컵 여정이 막을 내렸다.마치 감독이 이끄는 캐나다 축구대표팀은 5일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 모로코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵(캐나다·미국·멕시코 공동개최) 16강전에서 0-3로 패배하며 탈락했다.비록 모로코의 벽을 넘지 못했지만 캐나다는 북중미월드컵을 통하여 자국의 축구역사를 다시 쓰며 공동 개최국의 자존심을 세웠다. 캐나다는 이번 대회에서 월드컵 본선진출이 단 두 번에 그쳤고 한 번도 조별리그를 통과해 본 적이 없었던 축구변방에 가까웠다. 하지만 이번 대회에서는 조별리그 B조에서 1승 1무 1패를 기록하며 스위스에 이어 조 2위로 32강 진출에 성공했다. 32강전에서는 남아프리카공화국을 격파하고 캐나다 역사상 토너먼트 첫 승과 사상 첫 16강 진출까지 달성하는 쾌거를 이뤄냈다.이러한 캐나다 축구의 황금기를 이끈 주역은 단연 제시 마치 감독이다. 미국 출신의 마치 감독은 자국인 미국 MLS리그에서 선수생활을 보냈고, 은퇴 후 2011년 미국 대표팀의 수석코치를 시작으로 미국 뉴욕 레드불스, 독일 RB 라이프치히, 오스트리아 레드불 잘츠부르크, 잉글랜드 리즈 유나이티드 등 미국과 유럽의 여러 클럽을 거치며 지도자 경력을 쌓았다. 2015년에는 뉴욕에서 MLS리그 올해의 감독상을 수상했고, 잘츠부르크에서 오스트리아 리그를 2연패하기도 했다.이러한 마치 감독의 이름이 한국 축구팬들에게도 친숙해진 것은, 2024년 대한민국 축구 국가대표팀의 유력한 차기 감독 후보로 거론되면서부터였다. 당시 축구협회 전력강화위원이었던 박주호 등 현대축구 흐름에 밝은 일부 축구인들은, 마치 감독이 한국축구 스타일에 적합하다며 적극적으로 추천했다. 마치 감독 역시 한국행에 큰 관심을 보였던 것으로 알려졌다.하지만 축구협회 관계자들 다수는 국제적 명성이 상대적으로 떨어지는 젊은 사령탑이었던 마치 감독에 대하여 크게 관심을 보이지 않았고 협상에도 적극적이지 않았다. 결국 연봉과 세금 등 협상 과정에서 이견을 좁히지 못하면서 마치 감독의 한국행은 최종적으로 불발됐다. 이후 마치 감독은 2024년 5월 월드컵 공동개최국인 캐나다 대표팀의 지휘봉을 잡았고, 한국은 국내 사령탑인 홍명보 감독을 선임했다.마치 감독은 캐나다 대표팀 부임 이후 강력한 전방압박과 활동량을 바탕으로 한 공격축구로 팀을 바꾸어놓았다. 부임 두달 만에 2024년 코파아메리카에서 캐나다를 사상 최초로 4강에 올려놓으며 지도력을 증명했고, 북중미골드컵에서는 8강에 진출했다.북중미월드컵에서는 B조에 편성됐다. 캐나다는 앞서 두 번의 월드컵(1986, 2022)에서는 모두 조별리그를 3전 전패로 마감했다. 하지만 마치호는 1차전에서 보스니아 헤르체고비나와 1-1로 비기며 첫 승점을 획득했고, 2차전에서는 카타르를 6-0으로 대파하며 꿈에 그리던 월드컵 첫 승을 신고했다. 스위스에 1-2로 패하며 조 1위는 놓쳤지만 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 안정적으로 사상 첫 32강 티켓을 확보했다. 물론 우승후보가 없는 비교적 쉬운 조에 편성되었다는 행운도 따랐다.돌풍은 토너먼트에서도 이어졌다. 캐나다는 16강에서 남아공을 시종일관 몰아붙인 끝에 후반 추가시간 2분에 터진 스테픈 유스타키우의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리하고 16강 진출에 성공했다.16강에서 만난 상대인 모로코는 지난 대회에서도 4강에 오른 강팀이었다. 하지만 예상과 달리 전반전까지는 오히려 캐나다가 우세한 흐름이 펼쳐졌다. 마치 감독 특유의 강력한 전방 압박에 모로코가 당황한 기색이 역력했다. 하지만 캐나다의 고질적인 골 결정력 문제가 발목을 잡으며 체력과 페이스가 떨어지자, 반격에 나선 모로코가 후반에만 내리 3골을 터뜨리며 결국 경기를 가져갔다.비록 캐나다의 여정은 16강에서 막을 내렸지만, 제시 마치 감독은 이미 캐나다 축구 역사의 한 페이지를 바꾼 명장으로 자신의 이름을 새기게 됐다는 사실을 바뀌지 않는다. 그리고 이런 마치 감독과 캐나다의 돌풍을 바라보며 한편으로 묘한 감정을 느낄 수 밖에 없는 것은 바로 한국축구팬들이었다.만일 한국이 A조에서 2위를 차지하며 토너먼트에 진출했다면, 마치 감독의 캐나다와 32강에서 맞대결을 펼칠 뻔했다. 하지만 홍명보 감독이 이끄는 한국은 조별리그 최종전인 남아공전에서 비기기만 해도 되는 유리한 상황에도 불구하고, 최악의 졸전 끝에 패배하며 조 3위로 밀려나 32강행에 실패했다. 그리고 바로 다음 경기에서 캐나다가 홍명보호를 격파한 남아공을 시종일관 압도한 끝에 승리를 거두면서, 마치 감독과 홍명보 감독의 역량이 직접적으로 비교가 될 수밖에 없었다.또한 축구팬들은 마치 감독이 만일 2년 전에 한국 대표팀의 지휘봉을 잡았더라면 이후 월드컵의 운명이 어떻게 바뀌었을까 상상하며 안타까워하고 있다. 한국 대표팀의 객관적인 전력은 남아공이나 캐나다보다도 앞선다는 평가를 받는다. 전방압박과 활동량을 강조하는 마치 감독의 전술은 한국축구가 가진 전통적인 스타일과도 잘 맞아떨어진다. 캐나다에서 '축구영웅'으로 등극한 마치 감독의 모습을 보면서 자꾸만 놓친 인연에 미련이 남게 되는 이유다.월드컵 여정을 마친 마치 감독은 모로코전 패배 이후에도 자신이 만들어낸 팀이 자랑스럽다며 열변을 토했다.또한 마치 감독은 "언제나 중요한 경기와 중요한 순간들이 중요하죠. 우리가 얼마나 우리다운 모습을 보여줄 수 있느냐가 관건입니다. 우리는 경기장 전체에서 그걸 해냈습니다"라고 재차 자부심을 드러냈다.마치 감독의 마지막 인터뷰를 두고 외신들과 전문가들의 반응은 엇갈리고 있다. 일각에서는 3골차 완패를 해놓고도 마치 감독이 결과를 인정하지 못하고 '허세를 부린다'는 비판의 목소리도 나오고 있다. 하지만 한편에서는 패배에 낙심한 캐나다 선수들을 감싸고, 2년간 구축해온 자신의 전술적 방향성이 틀리지 않았음을 강조하기 위하여 의도된 발언이라는 해석도 존재한다.분명한 사실은 마치 감독은 일관된 철학과 분명한 성과로서 이미 자신의 축구를 증명해냈다는 것이다. 비록 경기는 패했지만 그럼에도 당당하게 대중 앞에 나서서 '우리의 축구는 이런 것이었다' '졌지만 우리다운 축구를 해냈다'며 자신감 있게 설명할 수 있는 감독, 대한민국 축구팬들이 원한 리더도 바로 이런 모습이 아니었을까.