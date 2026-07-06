'6호 처분' 아이들 찍은 방송사, 선·후배 PD 의견 갈린 까닭

부천국제판타스틱영화제

스틸컷소장 부부와 교사, 아이들의 모습에서 따스함을 느낀 후배 PD에게 선배는 어쨌거나 아이들이 범죄를 저질러서, 남을 괴롭혀 이곳에 온 것이라 말한다. 그가 소장에게 무심코 제 생각을 말했다가 어색해지는 순간도 있다. "6개월이란 시간은 피아노도 가르치기 어려운데 인간이 교화되기에는 너무 부족한 것 같아요"하는 그의 말에 소장이 "말이 너무 심하다"고 했다. '교화'란 말에 담긴 미묘한 뉘앙스를 소장이 어찌 알아듣지 못할까. 누군가는 이 아이들이 이미 악에 물들어 새사람이 될 수 없다고 보고, 또 다른 누군가는 그저 환경이 나빴을 뿐이라고 여긴다. 그 사이 어딘가에 진실이 있겠으나, 때로 진실은 각자의 의견 너머로 힘을 발하지 못한다.6호 시설이 처한 상황이 꼭 그러하다. 영화 속 6호 시설은 주민들의 거센 반대 끝에 겨우 들어설 수 있었다. 외진 산골짜기에 교화 시설 하나 만드는 데도 동네 주민들이 나와 집회 했다. 반대를 딛고 겨우 만든 시설을 좋은 뜻에서 운영하는 소장은 주민들에겐 자신이 '죄인'이라고 말한다. 현실이라고 다를까.매년 6호 처분받는 아이들을 수용할 수 있는 시설 정원은 다 합쳐도 그 절반 수준에 불과하다. 운영하려는 이들도 얼마 되지 않는 데다가 새로 시설 허가를 받기도 어려운 때문이다. 특히 서울과 경기 등 수도권은 지역 주민들의 반대가 거세 이미 과밀한 타 지역 시설로 보내지기 일쑤다. 교화를 위한 재교육에 있어서도 본래 목적에 비해 턱없이 부실한 과정이 이뤄지기도 한다. 말은 재교육이지만 실제는 격리와 처벌에 그치는 법제도 운영의 현실을 한국사회는 얼마나 돌아보고 있는가.영화를 보는 내내 주된 서사보다도 현실 그 자체가 더욱 공포스럽다는 인식에 닿는다. 영화는 시설을 퇴소한 뒤 이따금 찾아 자원봉사를 하는 인아의 모습 또한 낯설게 비춘다. 졸업생이 저와 같은 처지의 아이들에게 애정과 관심을 베푸는 선순환이 긍정적이어야 마땅한데, 영화는 어딘지 음모가 있는 것처럼 묘하게 그를 잡아낸다. 날을 감춘 듯한 PD의 질문과 회피하듯 자리를 뜨는 인아의 모습이 관객에게 미묘한 긴장과 불안을 전염시킨다.<노크>는 조금씩 시설에 자리한 불온한 진실에 다가선다. 인아가 어째서 방송국의 관심을 피하는지, 또 시설에서 있었던 사고와 죽음 뒤엔 어떤 사연이 있는지 드러낸다. 동력은 도진의 다큐멘터리 촬영이지만, 그 목적이 정의구현이나 사실의 기록, 시설에 대한 애정과 관심이 아니란 게 특징적이다.도진은 어떻게든 화제가 될 만한 방송을 만드는 데 혈안이 되어 있다. 다큐멘터리 본래의 목적이라거나 촬영대상자의 미래, 진실에는 별다른 관심이 없다. 소위 '방송국놈들'이란 말로 표현될 수 있는 도진과 그 선배들의 태도가 보는 이에게 분노를 일으키는 순간도 여럿이다. 오로지 소송 가능성만을 고려하며 시설이든, 수용자든, 보험사까지도 누구든 공분을 일으킬 수만 있으면 표적으로 세우겠다는 태도를 감추지 않는다.