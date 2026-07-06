'6호 처분' 아이들 찍은 방송사, 선·후배 PD 의견 갈린 까닭

때로는 현실이 상상보다 훨씬 더 공포스럽다. 30회를 맞은 부천국제판타스틱영화제 '부천 초이스 코리안: 장편' 섹션 출품작 <노크>가 보여주는 풍경이 바로 이와 같다. 감독은 정범, 지난 2024년 개봉한 <한 채>를 허장 감독과 공동으로 연출한 이다. 한국적 욕망의 집약체라 해도 좋을 부동산과 누구도 돌보지 않는 소외된 이들이 기묘하게 얽혀든 독창적 작품을 선보인 그가 <노크>를 통해 한국사회의 불편한 이면을 다시금 들추어낸다.
새로운 감각으로 무장한 독창적 장르영화축제를 표방하는 부천국제판타스틱영화제다. <노크> 또한 그에 발맞춘 작품, 통상적인 공포영화와는 조금쯤 다른 형식과 설정, 소재로 관객 앞에 다가선다. 마치 <그것이 알고 싶다> 류의 탐사보도 프로그램을 보는 듯한 형식과 중심된 극적 서사를 앞세우지 않는 구조가 하나하나 그렇다.
영화는 흔히 '6호 시설'이라 불리는 곳을 찾은 방송국 촬영팀의 모습을 비추며 시작한다. 6호 시설이란 범죄를 일으킨 미성년자에게 가해지는 보호처분 가운데 소년원 송치 전 단계인 '6호 처분'을 받은 아이들을 수용하는 기관이다. 현행 소년법은 만 10세 이상 14세 미만 청소년을 형사미성년자로 규정해 형사처벌 대신 보호처분을 내리도록 한다.