연인의 산장으로 휴가 보내러 간 여자가 겪은 끔찍한 일

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<키퍼> 스틸<키퍼>의 전반부는 불친절하게 여겨질 만큼 상황 해설이나 배경 정보를 설명해주지 않는다. 대도시에서 안정된 삶을 살던 주인공은 자신의 그림을 구매했던 고객과 사랑에 빠진 지 1년이 막 된 참이다. 자상하고 친절한 데다 의사라는 신용 있는 직업을 가진 상대는 지금껏 만나봤던 별 볼 일 없는 남자들과는 비교할 수 없는 존재다. 둘은 진지하게 미래를 함께 고민하는 사이로 발전했고, 둘의 관계에서 전환점이 될 휴가를 위해 시간을 만들고자 애써 노력해왔다.예술가의 영혼을 지닌 리즈는 대도시의 삶에서 벗어난 고립된 산장이 부담스럽다. 오직 맬컴에 대한 신뢰로 인내하며 여기까지 따라온 것. 자신이 너무 예민한 탓이라 여기며 집 곳곳에서 느껴지는 기괴한 감각을 애써 외면해 본다. 연인은 친절하고 꼼꼼하게 챙겨온 덕분에 겉으로는 아무 부족함이 없는 멋진 휴가다. 그렇지만 서서히 예기치 않은 변수가 불청객처럼 그녀 앞에 도착한다. 불쾌한 남자친구의 사촌은 참아내지만, 설명할 수 없는 불길함은 도리가 없다.맬컴은 그녀가 낯선 장소에 과민한 것뿐이라 위로하지만, 리즈는 점점 신경쇠약 직전으로 접어든다. 그러고 보니 애인의 태도도 뭔가 석연치 않다. 초콜릿을 먹지 않는다고 거듭 말해도 성의를 봐서 맛 좀 보라며 관리인이 갖다둔 케이크 시식을 강권하고, 화장실 문앞을 서성이며 자꾸만 말을 걸고 들어가도 되냐며 종용한다. 주변에서 감각되는 불편한 현상을 호소해도 얼버무리거나 기분 탓이라며 번번이 말을 돌리기만 한다. 내가 모르는 뭔가 있는 걸까?급기야 맬컴은 급한 환자가 생겼다며 혼자 도시로 떠나버린다. 애써 혼자 시간을 보내도 괜찮다며 연인을 격려한 리즈이지만, 홀로 남게 되자 기현상은 기하급수적으로 증폭된다. 초현실적 존재가 집을 거듭 침입하고, 내가 헛것을 본 건지 모든 게 환상인지 도무지 알 도리가 없다. 이 집 전체가 마치 살아있는 생물처럼 느껴진다. 벽 틈에선 끼익대는 소리가 들리고, 정체를 알 수 없는 형상이 말을 걸어오거나 복도를 서성인다. 하지만 막상 돌아보면 혼자뿐이다.친구 '매기'와 통화하며 마음을 다잡고자 하지만, 묘하게 갑자기 친구에게 불쾌감을 느낀 리즈는 도움의 손길을 거절하고 거칠게 전화를 끊는다. 마침 맬컴이 예정보다 일찍 돌아온다. 안도한 리즈였지만, 그의 행동은 점점 수상하다. 급기야 상대에게 신뢰가 무너진 리즈는 이제 모든 게 의심스럽기만 하다. 겉으로 봐선 주인공이 흥분상태일 뿐이지만, 서서히 불길한 조짐이 그녀 주위를 휘감듯 스며든다. 형언할 수 없는 불길함이 안개처럼 산장을 감싸고 말았다.