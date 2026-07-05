탄타셰프 주심의 위험한 게임 운영... KFA는 분석하고 있을까?

AFP/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 골든 부트(득점왕) 현재 순위 1위 킬리안 음바페(프랑스) 7골 2도움

2위 리오넬 메시(아르헨티나) 7골

3위 엘링 홀란(노르웨이) 5골

4위 해리 케인(잉글랜드) 5골

5위 우스망 뎀벨레(프랑스) 4골 2도움

6위 미켈 오야르사발(스페인) 4골 1도움

7위 비니시우스 주니오르(브라질) 4골 1도움

8위 이스마일라 사르(세네갈) 4골 1도움

9위 데니스 운다브(독일) 3골 2도움

10위 요한 만잠비(스위스) 3골 2도움

4일(현지시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와 프랑스의 2026 월드컵 16강전에서 프랑스 공격수 데지르 두가 파라과이 디에고 고메즈에게 파울을 당하기 전 모습.독일을 집으로 돌려보낸 파라과이가 촘촘한 수비 블록과 거친 반칙으로 우승 후보 프랑스를 괴롭혔지만 데지레 두에의 유연한 드리블과 음바페의 페널티킥 결승골까지 막아낼 수는 없었다. 완벽한 득점 기회를 좀처럼 만들지 못해 어려움을 겪던 프랑스는 상대 선수들의 거친 축구에 휩쓸려 흔들리기보다 더 정교한 기술 축구를 펼치며 짜릿한 승리를 만들어낸 것이다.그런데 일기즈 탄타셰프(우즈베키스탄) 주심의 게임 운영은 여러 장면에서 위험 요소를 남기고 말았다. 파라과이 미드필더 갈라르사와 풀백 후안 호세 카세레스가 여러 차례 위험한 반칙을 저질렀지만 경고조차 받지 않은 것이다. 6개월 후 열리는 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵 한국 게임에 배정될 수도 있기 때문에 대한축구협회 전력강화위원회가 분석하고 미리 준비해야 할 항목 중 하나다.디디에 데샹 감독이 이끌고 있는 프랑스가 한국 시각으로 5일(일) 오전 6시 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 16강 토너먼트에서 파라과이를 1-0으로 물리치고 8강에 올라 모로코와 만나게 됐다.우승 후보 프랑스는 오를란도 힐 골키퍼가 지키고 있는 파라과이 골문을 향해 50분이 넘도록 유효슛을 기록하지 못할 정도로 거친 압박 수비에 곤욕을 치렀다. 미드필더 마누 코네가 54분에 오른발로 날린 중거리슛이 오를란도 힐 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막힌 순간이 프랑스의 첫 번째 유효슛 기록이었다.이에 디디에 데샹 감독은 61분에 바르콜라 대신 데지레 두에를 들여보내며 과감한 드리블 돌파를 지시했다. 거짓말처럼 데샹 감독의 이 결단이 4분만에 가장 결정적인 순간을 만들어냈다. 데지레 두에가 파라과이 골문 방향 왼쪽 끝줄 앞부터 시작한 과감한 드리블 돌파로 65분에 페널티킥을 얻어낸 것이다.데지레 두에가 쓰러진 순간도 일기즈 탄타셰프 주심은 그냥 지나쳤다. 하지만 곧이어 시행된 VAR 온 필드 리뷰 절차 직후 파라과이 미드필더 디에고 고메스의 명백한 걸기 반칙을 인정하며 페널티킥을 선언한 것이다.여기 11미터 지점에 공을 내려놓은 주인공은 에이스 킬리안 음바페였고 오른발 인사이드 페널티킥(69분 16초)을 골문 오른쪽 구석으로 정확하게 차 넣었다. 음바페는 이번 월드컵 7호골로 아르헨티나의 살아있는 전설 리오넬 메시와 어깨를 나란히 하게 되었는데, 월드컵 골든 부트(득점왕) 선정 규정상 도움(어시스트) 기록이 동점자 구분 기준으로 올라있기 때문에 2도움이 많은 음바페가 선두로 올라선 것이다.마침 음바페의 이 결승골은 프랑스 대표팀의 월드컵 역사상 150번째 골로 기록되면서 브라질, 독일, 아르헨티나 세 나라만 갖고 있던 영광의 반열에 당당히 이름을 올리게 됐다.킬리안 음바페는 89분에도 위력적인 오른발 중거리슛으로 추가골을 노렸지만 파라과이 골키퍼 오를란도 힐의 슈퍼 세이브에 막혔고, 후반 추가 시간 6분에도 날카로운 왼발 슛으로 쐐기골을 노렸지만 역시 오를란도 힐의 믿기 힘든 슈퍼 세이브에 막히고 말았다.이처럼 천신만고 끝에 8강에 올라선 프랑스는 10일(금) 오전 5시 보스턴 스타디움에서 모로코와 4강 티켓을 놓고 만나게 됐다.게임 종료 직후에 일기즈 탄타셰프 주심은 파라과이의 카를로스 곤잘레스 코치에게 옐로 카드를 꺼내들었다. 게임 내내 프랑스 선수들에게 거친 반칙을 반복하던 마티아스 갈라르사를 포함하여 다수의 파라과이 선수단이 심판진에게 항의하는 과정에서 나온 결정이었다.탄타셰프 주심은 실제 게임 중에 단 세 장의 옐로 카드를 꺼내들었는데, 모두 프랑스 선수들(브래들리 바르콜라 19분, 마누 코네 81분, 마이클 올리세 90+7분)이 받아든 것이다. 전반부터 파라과이 필드 플레이어들이 주심 눈을 피해 프랑스 선수들에게 위험한 손짓, 발짓 파울 행위를 저질렀지만 탄타셰프 주심은 이 상황들을 경고 조치 없이 넘기다보니 게임 흐름을 지저분하게 방치한 셈이다. 심지어 탄타셰프 주심은 프랑스의 페널티킥을 앞두고 킥 지점의 잔디를 일부러 밟아 손상시키는 파라과이 선수의 행위도 제지하지 못했다.한국 남자축구 대표팀을 이끌던 홍명보 감독이 사퇴 의사를 일방적으로 발표한 후 미국으로 날아갔고 대한축구협회는 뒤늦은 입장문을 통해 7월 3일 전력강화위원회를 열어 2027년 1월 사우디 아라비아에서 열리는 AFC 아시안컵을 대비하겠다고 밝혔다. 대한축구협회가 6개월 앞으로 다가온 아시안컵을 준비하는 과정이 어쩌면 쇄신의 기회가 될 수 있다.이번 '프랑스 vs 파라과이' 게임 운영과 관련하여 탄타셰프 주심에 대한 국제축구연맹의 특별한 조치가 이루어지지 않을 듯하기 때문에 우리 대표팀은 내년 1월 일기즈 탄타셰프 주심을 사우디 아라비아 현장에서 만날 수도 있을 것이다.이에 대한축구협회 전력강화위원회와 심판위원회는 탄타셰프 주심의 게임 운영 특징들을 냉철하게 분석하여 신임 국가대표 코칭 스태프에게 전달할 의무가 있는 것이다. 메이저 대회를 준비하고 치르기까지 이런 부분도 필요한 것이기 때문이다.(7월 5일 일요일 오전 6시, 필라델피아 스타디움)[골, 도움 기록 :(69분 16초,PK)]- 공식 관중 : 68,324명- 주심 : 일기즈 탄타셰프(우즈베키스탄)4-2-3-1 (감독 : 디디에 데샹)FW :AMF : 브래들리 바르콜라(61분↔데지레 두에), 마이클 올리세, 우스망 뎀벨레(84분↔라얀 셰르키)DMF : 아드리앙 라비오, 마누 코네DF : 뤼카 디뉴, 윌리엄 살리바, 다요 우파메카노, 쥘 쿤데GK : 마이크 메냥5-4-1 (감독 : 구스타보 알파로)FW : 훌리오 엔시소(61분↔구스타보 카바예로)MF : 마티아스 갈라르사, 안드레스 쿠바스, 디에고 고메스(71분↔마우리시오), 미겔 알미론(71분↔가브리엘 아발로스)DF : 주니어 알론소, 오마르 알데레테(58분↔호세 카날레), 구스타보 고메스, 구스타보 벨라스케스, 후안 호세 카세레스GK : 오를란도 힐