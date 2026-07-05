"가면 다 받아준다" 희극인들 코첼라 된 '놀뭐'의 진짜 매력

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MBC '놀면 뭐하니?'<놀면 뭐하니?>에 등장한 코미디언들의 절실함은 요즘 지상파에서는 보기 드문 '날것의 광기'로 이어지며 시청자들에게 예측 불허의 웃음을 선사하고 있다. 지난 6월 27일 방송된 '휘파람 라이더스' 편에 출연한 박영진이 대표적인 사례다.공공자전거 따릉이를 타고 자전거 동호회 신입 회원으로 합류한 박영진은 방송 초반 부담감 탓에 기대만큼 활약하지 못했다. "유튜브에서는 날아다니는데 지상파에서는 영 힘을 못 쓴다"는 유재석의 농담 섞인 지적을 받은 그는 "내 앞으로의 20년이 이번 한 시간에 달렸다"며 멤버들을 자신의 집으로 초대한 뒤 "씻을 때까지 못 간다"고 선언하며 사상 초유의 '감금 개그'를 구사했다.방송 이후 "기세로 웃겼다", "월드컵에는 없는 절박함이 있다"는 반응이 이어졌고, 박영진의 '감금 특집'을 한 번 더 보고 싶다는 시청자들의 요청도 잇따랐다. 웃기겠다는 욕심과 절박함이 오히려 가장 강력한 웃음 포인트가 되면서 <놀면 뭐하니?>는 새로운 캐릭터와 콘텐츠를 한꺼번에 확보하는 성과를 거뒀다.