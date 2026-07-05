데샹의 완벽한 용병술... 파라과이 밀집 수비 무너뜨린 프랑스

AFP/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 16강전

(필라델피아 스타디움, 미국 필라델피아 - 2026년 7월 5일)

파라과이 0

프랑스 1 - 음바페(PK) 70'

4일(현지시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와 프랑스의 2026 월드컵 16강전에서 프랑스 공격수 데지르 두가 파라과이 디에고 고메즈에게 파울을 당하기 전 모습.프랑스가 남미의 다크호스 파라과이를 제압하고, 통산 3번째 우승을 향해 순항하고 있다.프랑스는 5일 오전 6시(아래 한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 파라과이에 1-0으로 승리했다.이로써 프랑스는 오는 10일 아프리카의 모로코와 미국 보스턴 스타디움에서 8강전을 치른다.이날 프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 킬리안 음바페, 2선은 브래들리 바르콜라-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 아드리앙 라비오-마누 코네가 허리를 책임졌고, 포백은 뤼카 디뉴-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.파라과이는 5-4-1로 나섰다. 브라이언 힐이 골키퍼 장갑을 끼고, 후안 카세레스-구스타보 벨라스케스-구스타보 고메스-오마르 알데레테-후니오르 알론소가 수비진을 형성했다. 미드필드는 미겔 알미론-디에고 고메스-안드레스 쿠바스-마티아스 갈라르사, 원톱은 훌리오 엔시소였다.파라과이는 극단적인 수비 전술로 프랑스의 공세에 대응했다. 38도의 무더위와 파라과이의 거친 플레이에 예상 외로 고전했다. 대부분의 슈팅 기회는 박스 밖에서 이뤄졌다. 전반 21분 코네, 32분 라비오의 슈팅이 골문을 벗어났다. 선수들의 움직임은 느렸고, 엇박자를 드러냈다. 음바페와 뎀벨레가 꽁꽁 묶이면서 파괴력이 급감했다. 전반 42분에도 박스 바깥에서 코네의 중거리 슈팅이 골문을 벗어났다.파라과이는 간간이 역습을 통해 상대 진영으로 넘어갔지만 프랑스의 수비를 뚫기에는 역부족이었다. 프랑스는 전반 45분동안 5개의 슈팅을 시도했지만 유효 슈팅은 없었으며, 음바페-올리세 듀오는 한 개의 슈팅조차 만들어내지 못했다.프랑스는 후반 6분 가장 좋은 기회를 맞이했다. 파라과이가 첫 번째 코너킥에서 실패한 이후 프랑스의 역습이 전개됐다. 메냥 골키퍼가 한 번에 롱킥을 수비 뒷공간으로 배달했고, 음바페가 단독 상황을 잡았지만 터치 미스로 인해 수비수에게 저지당했다.프랑스의 첫 유효 슈팅은 후반 8분에 나왔다. 코네의 강력한 오른발 중거리 슈팅이 힐 골키퍼 선방에 막혔다. 파라과이는 주축 센터백 알데레테, 원톱 엔시소가 부상으로 빠지는 악재를 맞았다. 후반 13분 호세 카날레, 후반 16분 구스타보 카바예로가 두 명의 자리를 대신했다.프랑스의 디디에 데샹 감독도 후반 16분 바르콜라 대신 데지레 두에를 넣으며 첫 번째 변화를 감행했다. 두에 효과는 곧바로 나타났다. 후반 19분 디에고 고메스가 페널티 박스 안에서 돌파를 시도한 두에의 발을 걸어 넘어뜨린 것이 VAR 판독 끝에 적발됐다. 페널티킥 키커로 나선 음바페는 후반 25분 골문 하단 오른쪽으로 방향을 설정해 슈팅을 성공시켰다.후반 26분 파라과이의 구스타보 알파로 감독은 구스타보 고메스, 알미론 대신 가브리엘 아발로스, 마우리시오를 투입하며 승부수를 던졌다.파라과이는 지속적으로 프랑스 선수들의 신경을 건드리거나 몰래 가격하는 행위로 괴롭혔다. 그럼에도 프랑스는 흔들림 없이 자신들의 플레이를 이어나갔다.후반 39분 데샹 감독은 뎀벨레를 불러들이고, 라얀 셰르키를 투입했다. 셰르키는 후반 43분 유효슈팅을 기록하며 파라과이 수비를 위협했다.한골이 부족한 파라과이는 후반 44분 박스 아크 정면에서 마우리시오의 슈팅으로 기회를 엿봤지만 메냥 골키퍼 선방를 넘지 못했다. 프랑스는 역습을 통해 추가골을 노렸으나 후반 추가 시간 50분 음바페가 시도한 슈팅은 힐 골키퍼 선방에 막혔다. 경기는 프랑스의 1골차 승리로 종료됐다.프랑스는 이번 대회에서 가장 강력한 포스를 뿜어내며 승승장구했다. 세네갈, 이라크, 노르웨이와 함께 죽음의 I조에 편성된 프랑스는 3전 전승 10득점 2실점의 압도적인 경기력을 선보이며, 손쉽게 토너먼트에 안착했다. 프랑스는 32강전에서도 스웨덴을 맞아 3-0 대승을 거두고 16강에 올랐다.프랑스의 압도적인 공격력을 이끄는데 있어 선봉장은 음바페였다. 세네갈, 이라크전에서 모두 멀티골을 터뜨린 그는 노르웨이전 2도움, 스웨덴전 멀티골로 경기당 평균 2개의 공격 포인트(6골 2도움)를 창출했다. 올리세는 5도움으로 대회 어시스트 단독 선두에 등극했고, 뎀벨레 역시 4골 2도움으로 힘을 보탰다.이에 반해 파라과이는 실리 축구에 일가견이 있다. 첫 경기 미국전에서 1-4 대패를 당하며 불안하게 출발했지만 이후 튀르키예(1-0승), 호주(0-0무)에 1승 1무를 거두고 조별리그를 통과했다. 32강전에서는 전통의 강호 독일을 승부차기에서 제압하며, 이변을 연출했다. 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 16강에 도전할 수 있는 기회를 잡았다.파라과이는 프랑스를 맞아 예상 외로선전했다. 거친 플레이와 질식 수비로 프랑스에 대응한 것이 후반 중반까지는 효과를 봤다. 프랑스는 이러한 파라과이를 맞아 어려움을 겪었다. 첫 번째 유효 슈팅이 후반 8분에서야 이뤄질만큼 파라과이 골문을 열기란 쉽지 않은 양상으로 전개됐다.그러나 균형추를 깬 건 데샹 감독의 용병술이었다. 바르콜라 대신 두에를 조커로 투입한 효과가 적중한 것이다. 두에는 페널티 박스 안에서 과감한 드리블 돌파를 통해 페널티킥을 유도했다. 음바페는 이빈 월드컵에서 5경기 연속 공격포인트이자, 대회 7호골을 쏘아올리며 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 득점 공동 선두로 등극했다.최대 고비를 넘긴 프랑스는 8강에서 돌풍의 모로코와 4년 만에 재대결을 펼친다. 모로코는 4년 전 4위에 오르며 아프리카 역대 최고 성적을 거둔 바 있다. 당시 프랑스는 2022 카타르 월드컵 4강전에서 2-0으로 승리를 거뒀다. 4년 만에 성사된 리턴 매치에 관심이 모아지는 이유다.