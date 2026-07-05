'13연패 후 또 8연패' SSG, 선발·불펜 다 무너졌다

삼성이 적지에서 SSG를 제물로 3연승 행진을 달리며 선두 추격을 이어갔다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 4일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 장단 16안타를 터트리며 13-7로 승리했다. 3회까지 2-6으로 뒤지던 삼성은 4회초 8득점, 5회초 3득점을 올리며 기분 좋은 재역전승을 따냈고 이날 롯데 자이언츠에게 1-4로 패한 3위 kt 위즈와의 승차를 4경기로 벌리며 선두 LG 트윈스와의 승차( 1.5경기)를 유지했다(48승2무31패).삼성은 선발 최원태가 1회 홈런 2방을 맞으며 대거 5점을 내줬지만 5회까지 6실점으로 마운드를 지키며 시즌 3번째 승리를 따냈고 4명의 불펜 투수가 1이닝씩 책임졌다. 타선에서는 김지찬이 3안타4타점1득점,구자욱이4안타1타점2득점으로 맹타를 휘둘렀고 최형우와 르윈 디아즈, 박승규도 멀티히트를 기록했다. 반면에 SSG는 이날도 마운드가 무너지면서 허무한 재역전패로 8연패의 늪에 빠졌다.작년 정규리그 3위에 올랐던 SSG는 시즌이 끝난 후 비상이 걸렸다. 탈삼진 2위(245개)와 평균자책점 3위(2.25)를 기록한 외국인 에이스 드류 앤더슨(디트로이트 타이거즈)이 메이저리그에 진출한 것이다. 작년 11승을 기록한 미치 화이트와 120만 달러에 재계약한 SSG는 새 외국인 투수로 드류 버하겐을 영입했지만 메디컬 테스트에서 어깨에 이상이 발견되면서 앤서니 베니지아노로 교체하는 우여곡절이 있었다.SSG는 아시아쿼터로 일본 프로야구 통산 66승을 기록한 베테랑 우완 타케다 쇼타를 영입하면서 선발진을 강화했지만 KBO리그 180승에 빛나는 김광현이 시범경기 도중 어깨 부상으로 시즌 아웃되는 대형 악재가 있었다. SSG는 두 외국인 투수와 아시아쿼터 타케다, 작년 시즌을 통해 '리틀 김광현'의 가능성을 보여준 좌완 김건우로 선발진을 꾸리고 최민준과 전영준, 루키 김민준 등에게 5선발 경쟁을 시키려 했다.하지만 이숭용 감독이 계획했던 선발진 운용은 시즌 초반부터 어긋났다. 시즌 준비를 위해 월드베이스볼클래식 출전까지 고사했던 화이트가 6경기에서 1승1패 평균자책점4.11의 평범한 성적을 기록하다가 어깨 부상으로 1군 엔트리에서 제외됐다. SSG는 화이트의 부상 대체 외국인 투수로 일본 출신의 좌완 히라모토 긴지로를 활용하다가 지난 6월6일 토마스 해치와 계약하면서 화이트를 떠나 보냈다.스프링캠프 직전에 버하겐의 대체 선수로 SSG에 합류한 베니지아노는 전반기 내내 꾸준히 로테이션을 지켰지만 16경기에서 2승5패6.10에 머물렀고 퀄리티스타트는 단 한 번에 불과했을 정도로 이닝 소화 능력도 아쉬웠다. 결국 SSG는 지난 2일 KIA 타이거즈전을 끝으로 4일 베니지아노를 웨이버 공시했다. 이로서 SSG는 시즌 전에 영입했던 2명의 외국인 투수를 모두 교체하며 외인 농사가 실패했음을 자인했다.아시아쿼터의 활약 역시 아쉽기는 마찬가지. 소프트뱅크 호크스 시절이던 2015년과 2016년 13승, 14승을 기록했고 2015년 프리미어12와 2017년 WBC에서 일본 대표팀으로 출전했던 타케다는 올 시즌 15경기에서 1승7패7.43에 그쳤다. 그나마 김건우가 전반기 6승을 거뒀지만 6월 성적은 1승4패9.82로 크게 부진했고 5선발 후보군들 중에서도 선발투수로 확실히 자리를 잡은 선수를 찾기 힘들다.사실 작년 SSG를 정규리그 3위로 만들어준 원동력은 막강한 불펜진에 있었다. 실제로 작년 SSG는 5승4패30세이브1.60을 기록했던 리그에서 가장 견고한 마무리 조병현을 중심으로 자신의 최고령 홀드왕 기록을 1년 만에 갈아 치운 '불혹의 홀드왕' 노경은, 그런 노경은과 시즌 막판까지 홀드왕 경쟁을 벌였던 신예 이로운, 트레이드를 통해 SSG로 이적해 22홀드를 기록한 김민으로 이어지는 최강 필승조가 있었다.하지만 작년 리그를 주름잡았던 필승조의 위엄은 흔적도 없이 사라졌다. 실제로 SSG는 올 시즌 불펜 평균자책점 5.42로 10개 구단 중 9위에 머물러 있다. 무엇보다 작년 67.1이닝 동안 단 18개의 사사구만 허용했던 마무리 조병현이 올해 30이닝 동안 24개의 사사구를 내주며 등판할 때마다 위기를 자초하고 있다는 점이 치명적이다. 이미 8명이 두 자리 수 세이브를 기록했지만 조병현은 여전히 9세이브에 머물러 있다.작년 맹활약을 바탕으로 내심 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 승선까지 기대했던 이로운은 프로 4년 차가 된 올해 37경기에서 5승3패6홀드6.49로 부진하며 대표팀 후보로 언급조차 되지 못했다. 지난 3년 동안 무려 103개의 홀드를 기록했고 지난 WBC에서 눈부신 투혼을 보여줬던 노경은 역시 시즌 개막 후에는 37경기에서 2승4패6홀드4.93에 그치며 이숭용 감독과 팬들에게 믿음을 주지 못하고 있다.여기에 좌완 박시후와 한두솔, 우완 전용준, 장지훈 등도 필승조에 합류하지 못했고 2023년 세이브왕(42개) 출신으로 지난 2년 동안 부진을 면치 못했던 서진용도 아직 불펜에서 큰 힘이 되지 못하고 있다. 그나마 시즌 초 롱릴리프로 활약하다가 최근 필승조에 합류한 베테랑 문승원이 34경기에 등판해 2승8홀드2.84로 고군분투하고 있지만 결국 SSG 불펜은 기존 선수들의 분발을 기다려야 하는 입장이다.5월 중순부터 6월초까지 13연패의 깊은 수렁에 빠지며 하위권으로 추락했던 SSG는 6월25일 kt전부터 다시 연패 행진이 시작돼 4일 삼성전까지 1무승부가 포함된 8연패를 당하고 있다. 1무8패를 기록했던 9경기 동안 SSG는 무려 78점을 허용하며 상대에게 경기당 평균 8.67점을 내줬다. 팀 평균자책점에서 독보적인 최하위(5.83)에 머물러 있는 마운드가 살아나지 못하면 후반기에도 SSG의 반등은 기대하기 어렵다.