예능 '런닝맨' 닮은, 안전한 럭비 경기가 있습니다

박장식

태그 럭비에서 가장 중요한 장면은 '태그를 지키는 것'이다. 그렇지 않으면 기껏 득점을 눈앞에 두고 있더라도 이렇게 태그를 뺏기고 만다.그래도 럭비의 가장 짜릿한 순간인 트라이의 기쁨은 태그 럭비에서도 유효하다. 특히 작은 경기장에서 상대 선수들이 달라붙는 것을 모두 피하고 득점을 올릴 수 있으니, 럭비의 득점 못잖게 쾌감이 클 터이다. 상대의 손길을 이리저리 피하며 상대의 골 라인에 뛰어 들어가 트라이를 찍어내는 선수들의 얼굴에서는 기쁨이 묻어났다.그래서 여자 선수들도 이번 대회에 참가해 U-18 여자부 경기가 치러졌다. 전국체육대회는 물론, 여러 국내 럭비 경기에 여자부 경기가 없는 것과는 대조적인 모습이었다. 여자 선수들은 물론, 초등학생 선수들 역시 이날 대회에서 성인들의 럭비 경기 못잖은 멋진 트라이를 찍어내며 명장면을 연출하기도 했다.가양중학교 이채현 선수는 "어려운 경기에서 마지막 트라이를 잘 찍어서 이기게 되면 너무 기쁘다. 특히 친구와 함께 태그를 뗄 때면 '도파민'도 오르고, 협동심도 생긴다"라고 소감을 전했다. 이어 "럭비는 태클 걸면 다칠까 봐 무서운데, 적당한 선에서 함께 즐길 수 있는 스포츠가 태그 럭비인 것 같다"라며 "앞으로 더 즐겁게 태그 럭비를 해서 국가대표까지 해보고 싶다"라며 웃었다.같은 학교 김태희 선수도 "여자 아이들도 할 수 있는 '다치지 않는 럭비'라고 해서 태그 럭비를 즐기게 되었는데, 함께 전국대회 우승까지 거둘 수 있게 되어서 좋다"고 말했다.태그 럭비는 안전한 종목이기도 하다. 실제 고교 럭비부 선수들도 이번 태그 럭비 대회에 참가했는데 럭비를 떠올리면 벌어지는 강한 태클 없이 날랜 몸짓만으로도 경기를 지배하기에는 충분했다. 몸을 강하게 밀어내 공을 뺏어내거나, 서로 어깨를 강하게 밀어내는 스크럼으로 공을 뺏을 필요가 없으니 고교 선수 특유의 민첩하고 빠른 방향 전환을 바탕으로 치르는 플레이가 더욱 빛났다.실제로 이날 태그 럭비 대회 도중 다친 선수는 한 명도 없었다. 럭비 경기에서는 경기가 끝나면 다리를 절뚝이거나 피멍이 든 선수들이 적잖은데, 이날 경기 후 시상식에 나선 선수들은 뽀송뽀송한 얼굴로 트로피를 받아들었다. 공에 맞아 다칠 염려가 있는 피구보다도 '안전한 스포츠'라는 강조 표현이 이래서 나올 만했다.