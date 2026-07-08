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예능 '런닝맨' 닮은, 안전한 럭비 경기가 있습니다

예능 '런닝맨' 닮은, 안전한 럭비 경기가 있습니다

[현장] '런닝맨' 이름표 뜯듯 허리춤 '태그' 떼는 태그 럭비... 대전에서 4일 첫 전국대회 열려

박장식(trainholic)
26.07.08 19:26최종업데이트26.07.08 19:26
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지난 4일 대전 동구 가양중학교에서 열린 국내 첫 태그 럭비 전국대회, 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회의 모습.
지난 4일 대전 동구 가양중학교에서 열린 국내 첫 태그 럭비 전국대회, 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회의 모습.박장식

SBS의 장수 예능 '런닝맨'의 하이라이트는 '이름표 뜯기'다. 상대의 이름표를 떼어 아웃시키는 이 장면은 '런닝맨'의 시그니처와 같은 경기가 되었다. 그런데 이 '이름표 뜯기'를 닮은 실제 스포츠 종목이 있다. 태클도, 스크럼도 없는 럭비, '태그 럭비'가 그 주인공.

'신사들이 하는 불량한 스포츠'라는 별명을 가진 럭비는 강한 태클로 상대로부터 공을 뺏어내고, 러크와 스크럼을 형성하면서 몸싸움도 심심치 않게 벌어지기 때문에 학교나 동호인 스포츠로 즐기기에는 어려운 면이 있는 스포츠이기도 하다. 그래서 태클 대신 허리춤에 달아놓은 태그를 뺏어 주도권을 가져오는 '태그 럭비'가 본격적으로 한국에도 보급되고 있다.

지난 2월에는 대한태그럭비협회가 창립되었고, 대전광역시럭비협회 주최 및 주관, 대한태그럭비협회 주관으로 처음 태그 럭비 전국대회도 열렸다. 지난 4일 대전 동구 가양중학교에서 열린 국내 첫 태그 럭비 전국대회, 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회 현장을 다녀왔다.

'태그' 떼고, '트라이' 기쁨은 남기고

4일 찾은 가양중학교 운동장에서는 전국 곳곳에서 모인 135명의 선수들이 '첫 전국대회'의 주인공이 되었다. 마치 씨름의 샅바를 닮은 붉은색과 푸른색의 천을 멘 선수들은 이리저리 럭비공을 패스하고, 골 라인에 찍으며 득점을 올리고 있었다.

태그 럭비는 상대로부터 태그를 떼이지 않고 몸을 피해가며 골 지역 안에 공을 찍으면 득점하는 종목이다. 태그를 떼인다고 해서 이름표를 뺏긴 '런닝맨'처럼 바로 경기가 끝나는 것은 아니지만, 연달아 네 번 태그를 떼이면 상대에게 공을 넘겨줘야 한다. 그런 만큼 학창시절 많이 즐겼던 피구처럼 몸이 날랠수록 재미있는 종목이다.

태그 럭비는 테니스 코트보다 약간 큰 공간에서 경기를 치르는데, 각 팀에서는 다섯 명이 나와 경기를 뛴다. 선수가 적어 보이지만, 공간이 작기 때문에 얼마나 민첩하게 움직이느냐가 승부를 가른다. 상대의 태그를 빠르게 뺏어내면 공격을 지연시키고 공을 뺏을 수도 있지만, 태그를 뺏기지 않게끔 전략을 잘 짜면 가볍게 득점을 올릴 수 있기 때문이다.

태그 럭비에서 가장 중요한 장면은 '태그를 지키는 것'이다. 그렇지 않으면 기껏 득점을 눈앞에 두고 있더라도 이렇게 태그를 뺏기고 만다.
태그 럭비에서 가장 중요한 장면은 '태그를 지키는 것'이다. 그렇지 않으면 기껏 득점을 눈앞에 두고 있더라도 이렇게 태그를 뺏기고 만다.박장식

그래도 럭비의 가장 짜릿한 순간인 트라이의 기쁨은 태그 럭비에서도 유효하다. 특히 작은 경기장에서 상대 선수들이 달라붙는 것을 모두 피하고 득점을 올릴 수 있으니, 럭비의 득점 못잖게 쾌감이 클 터이다. 상대의 손길을 이리저리 피하며 상대의 골 라인에 뛰어 들어가 트라이를 찍어내는 선수들의 얼굴에서는 기쁨이 묻어났다.

그래서 여자 선수들도 이번 대회에 참가해 U-18 여자부 경기가 치러졌다. 전국체육대회는 물론, 여러 국내 럭비 경기에 여자부 경기가 없는 것과는 대조적인 모습이었다. 여자 선수들은 물론, 초등학생 선수들 역시 이날 대회에서 성인들의 럭비 경기 못잖은 멋진 트라이를 찍어내며 명장면을 연출하기도 했다.

가양중학교 이채현 선수는 "어려운 경기에서 마지막 트라이를 잘 찍어서 이기게 되면 너무 기쁘다. 특히 친구와 함께 태그를 뗄 때면 '도파민'도 오르고, 협동심도 생긴다"라고 소감을 전했다. 이어 "럭비는 태클 걸면 다칠까 봐 무서운데, 적당한 선에서 함께 즐길 수 있는 스포츠가 태그 럭비인 것 같다"라며 "앞으로 더 즐겁게 태그 럭비를 해서 국가대표까지 해보고 싶다"라며 웃었다.

같은 학교 김태희 선수도 "여자 아이들도 할 수 있는 '다치지 않는 럭비'라고 해서 태그 럭비를 즐기게 되었는데, 함께 전국대회 우승까지 거둘 수 있게 되어서 좋다"고 말했다.

다친 사람 없는 '뉴스포츠'... 안전한 종목 맞네

태그 럭비는 안전한 종목이기도 하다. 실제 고교 럭비부 선수들도 이번 태그 럭비 대회에 참가했는데 럭비를 떠올리면 벌어지는 강한 태클 없이 날랜 몸짓만으로도 경기를 지배하기에는 충분했다. 몸을 강하게 밀어내 공을 뺏어내거나, 서로 어깨를 강하게 밀어내는 스크럼으로 공을 뺏을 필요가 없으니 고교 선수 특유의 민첩하고 빠른 방향 전환을 바탕으로 치르는 플레이가 더욱 빛났다.

실제로 이날 태그 럭비 대회 도중 다친 선수는 한 명도 없었다. 럭비 경기에서는 경기가 끝나면 다리를 절뚝이거나 피멍이 든 선수들이 적잖은데, 이날 경기 후 시상식에 나선 선수들은 뽀송뽀송한 얼굴로 트로피를 받아들었다. 공에 맞아 다칠 염려가 있는 피구보다도 '안전한 스포츠'라는 강조 표현이 이래서 나올 만했다.

이번 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회에서는 여자부 경기도 치러졌다. U-18 여자부 우승을 차지한 가양중학교 '골든크로우' 팀 선수들.
이번 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회에서는 여자부 경기도 치러졌다. U-18 여자부 우승을 차지한 가양중학교 '골든크로우' 팀 선수들.박장식

이번 제1회 전국 꿈돌이배 태그럭비 대회에는 학교에서 태그 럭비를 배운 선수들이 나섰다. 최근 일선 학교들이 기존 스포츠 종목을 기반으로 한 뉴 스포츠를 보급하는 경우가 많은데, 이날 경기가 열린 가양중학교의 경우 럭비부가 있는 데 더해 학교에서 뉴 스포츠로 태그 럭비를 가르치고 있다는 것이 현장 관계자의 설명.

야구에서 부상 위험이 큰 투수와 포수 포지션을 대신한 티볼 그리고 농구의 복잡한 드리블을 뺀 네트볼처럼, 태그 럭비의 이미지 역시 '위험하고 불량한 스포츠'라는 럭비의 인식을 '날렵하게 움직이면 짜릿한 득점을 올릴 수 있는 스포츠'로 바꾸기에 충분한 첫 만남이 이번 제1회 꿈돌이배 대회였다.

명석고등학교에서 고교 럭비 선수 생활을 하는 선수들의 반응은 어떨까. 김준영 선수는 "매일 부딪히는 운동만 하다가, 이렇게 예능적인 요소가 있는 운동으로 대회를 나가보니까 색다르고, 안전하게 할 수 있어 좋았다"라며 "특히 럭비를 처음 알게 된 아이들은 물론, 여자 선수들도 이렇게 열심히 경기를 뛰니까 정말 보기에 좋더라"라고 소감을 전했다.

강태혁 선수 역시 "태그 럭비는 나중에 은퇴를 하고 나서도 조기 축구를 하듯이 접할 것 같다"라며 "태그 럭비가 특히 '다치지 않는다는 점'이 널리널리 알려져서 사람들이 태그 럭비를 많이 했으면 좋겠다"라고 바람을 전했다.

드디어 뗀 태그 럭비 '첫 발'... '국가대표'도 뽑힐까
지난 4일 열렸던 제1회 꿈돌이 전국 태그럭비 대회 개막식 모습. 대한태그럭비협회가 주관한 첫 대회이기도 했다.
지난 4일 열렸던 제1회 꿈돌이 전국 태그럭비 대회 개막식 모습. 대한태그럭비협회가 주관한 첫 대회이기도 했다.대한태그럭비협회

태그 럭비는 2006년 대한민국에 소개되었는데도 그간 잘 알려지지 않은 스포츠였다. 필요한 장비도 럭비공과 '태그'로 단출하고, 술래잡기와 비슷한 예능적 요소가 있어 즐거움이 큰 스포츠이지만 더욱 보급이 잘 되었던 뉴 스포츠에 비해 인지도가 낮았던 것이 사실.

그래서 지난 2월 대한태그럭비협회가 발족해 첫 발을 뗐고, 제24대 대한럭비협회 회장이었던 OK금융그룹 최윤 회장이 대한태그럭비협회 상임고문으로 참여하는 등 럭비계 안팎에서 보급 시도가 늘어나고 있다. 그런 가운데 태그 럭비 선수 누구나 참여할 수 있는 태그 럭비의 전국대회가 처음으로 치러진 것 역시 반가웠다.

대한태그럭비협회 관계자 역시 "럭비라고 해서 '과격하고 위험한 것'으로 생각하는데, 태그 럭비는 규칙에서 접촉을 금지하고 있어 럭비의 기존 이미지를 벗어낼 수 있는 종목이 아닐까 싶다"라며 "생활 체육으로 태그 럭비를 접한 사람들이 럭비를 즐길 수 있는 럭비의 활성화가 궁극적인 목표"라고 밝혔다.

이어 이 관계자는 "태그 럭비는 물론 럭비 자체를 모르는 사람들이 많다 보니, 우선 태그 럭비의 장점을 알 수 있도록 노력하는 것이 역할"이라며 "올해 안으로 대한체육회 인정단체 심사를 받는 것은 물론 태그 럭비 강사나 심판 역시 보급해 태그 럭비를 더욱 더 보급할 수 있도록 하겠다"라고 소개했다.

'럭비 종주국' 가운데 하나인 아일랜드에서는 노인들도 생활 스포츠로 즐길 정도로 안전한 생활 스포츠인 태그 럭비. 실제로 세계태그럭비연맹에서는 '태그 월드컵'을 개최하는 등 국가대항전 역시 치르고 있는 만큼, 이대로라면 한국 태그 럭비도 '학교 스포츠', '동호인 스포츠'를 넘어 국가대표 선수들도 만나볼 수 있는 종목으로 거듭날 수 있지 않을까.

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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