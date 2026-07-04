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2026 북중미 월드컵 '역사에 남을 명승부'... 아르헨티나 몰아붙인 카보베르데의 아름다운 도전

'역사에 남을 명승부'... 아르헨티나 몰아붙인 카보베르데의 아름다운 도전

[2026 북중미 월드컵 32강전] 아르헨티나 3-2 카보베르데

박시인(totti0502)
26.07.04 11:42최종업데이트26.07.04 11:42
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3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스에서 열린 아르헨티나 대 카보베르데의 월드컵 32강전 축구 경기에서 카보베르데의 질손 벤치몰이 패배 후 실망한 표정을 짓고 있다.
3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스에서 열린 아르헨티나 대 카보베르데의 월드컵 32강전 축구 경기에서 카보베르데의 질손 벤치몰이 패배 후 실망한 표정을 짓고 있다.AP 연합뉴스

'아프리카의 소국' 카보베르데가 '디펜딩 챔피언' 아르헨티나를 상대로 월드컵 역사에 남을 명승부를 연출했지만 아쉽게 탈락의 고배를 마셨다.

아르헨티나는 4일 오전 7시(아래 한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 3-2로 승리했다. 이로써 조별리그부터 4연승을 이어나간 아르헨티나는 오는 8일 미국 애틀랜타 스타디움에서 이집트와 16강전을 치른다.

[전반전] 메시의 환상적인 선제골

아르헨티나는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 라우타로 마르티네스-리오넬 메시가 전방에 자리하고, 티아고 알마다-엔소 페르난데스-알렉시스 마칼리스테르-로드리고 데 폴이 미드필드를 받쳤다. 포백은 파쿤도 메디나-리산드로 마르티네스-크리스티안 로메로-나우엘 몰리나, 골키퍼 장갑은 에밀리아노 마르티네스가 꼈다.

카보베르데는 4-1-4-1 포메이션으로 나섰다. 보지냐가 골문을 지키고, 시드니 카브랄-디네이 보르지스-피쿠 로페스-스티븐 모레이라가 포백을 이뤘다. 수비형 미드필더는 케빈 피나, 미드필드는 조반 카브랄-데로이 두아르트-라로스 두아르트-히앙 멘드스가 자리했으며, 최전방에는 누누 다코스타가 나섰다.

아르헨티나는 점유율에서 크게 앞서며 경기를 주도했다. 공격의 중심은 단연 메시였다. 전반 14분 메시의 왼발 터닝슛이 골문 오른편으로 벗어났고, 17분에는 메시가 시도한 프리킥이 보지냐 골키퍼 품에 안겼다.

이에 반해 카보베르데는 경기 초반 빠르고 날카로운 역습을 여러 차례 전개하며 선전을 펼쳤다. 좌우 측면 윙어들의 돌파와 전진이 돋보였다. 하지만 시간이 지날수록 아르헨티나는 빠른 압박의 타이밍과 리커버리를 통해 역습할 기회를 내주지 않았다.

전반 29분 카보베르데를 좌절에 빠뜨린 건 다름 아닌 메시였다. 리산드로 마르티네스가 후방에서 롱패스를 배달했다. 수비 뒷공간을 빠르게 침투한 메시가 간결한 터치에 이은 왼발슛으로 보지냐 골키퍼를 무너뜨렸다.

1골의 리드를 잡은 아르헨티나는 지공을 통해 경기 템포를 조절해나갔다. 전반 44분 페널티 아크 정면에서 엔소 페르난데스의 오른발 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 아르헨티나는 전반전을 1-0으로 마감했다.

3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 카보베르데와의 맞대결에서 아르헨티나의 리오넬 메시가 득점한 뒤 나우엘 몰리나와 기뻐하고 있다.
3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 카보베르데와의 맞대결에서 아르헨티나의 리오넬 메시가 득점한 뒤 나우엘 몰리나와 기뻐하고 있다.로이터 연합뉴스

[후반전] 투지를 발휘한 카보베르데의 선전

아르헨티나는 후반 들어 느슨한 경기 운영으로 일관하는 사이 카보베르데는 공격의 강도를 높였다. 후반 8분 드로이 두아르트의 아크 정면 슈팅은 마르티네스 골키퍼가 잡아냈다. 아르헨티나는 수세에 몰리며 공격으로 매끄럽게 나아가지 못했다. 주도권을 빼앗아 온 카보베르데는 포기하지 않고 동점 골을 만들어냈다. 후반 14분 오른쪽에서 멘데스가 밀어준 패스를 받은 드로이 두아르트가 박스 안에서 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

아르헨티나는 곧바로 반격에 나섰다. 후반 18분 메시가 결정적인 일대일 찬스를 잡았지만 오른발 슈팅이 보지냐 골키퍼 정면으로 향하며 무산됐다. 아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독은 후반 19분 라우타로 마르티네스, 알마다 대신 훌리안 알바레스, 니코 곤살레스를 투입했다. 이에 반해 카보베르데의 부비스타 감독은 후반 22분 라로스 두아르트, 다코스타 대신 자미루 몬테이루, 다일론 리브라멘투를 넣으며 변화를 꾀했다.

아르헨티나는 시간이 지날수록 조급함이 느껴졌다. 다시 카보데르데 진영에서 템포를 올리며 측면에서의 낮은 크로스로 해법을 모색했지만 카보베르데 수비진들의 집중력이 돋보였다. 후반 27분 메시는 보지냐 골키퍼가 위치를 채 잡기 전에 기습적인 프리킥 슈팅을 날렸으나 선방에 막혔다.

카보베르데는 후반 35분 카브랄, 멘드스 대신 엘리우 바렐라, 윌리 세메두를 들여보냈다. 아르헨티나는 후반 39분 데 폴을 불러들이고, 레안드로 파레데스를 넣었다. 메디나의 부상 악재마저 겹치면서 후반 41분 부득이하게 니콜라스 탈리아피코로 대체해야 했다.

후반 추가시간인 47분 아르헨티나는 경기가 잘 풀리지 않자 파레데스의 먼거리 슈팅을 시도하는 데 그쳤다. 후반 49분에는 메시의 낮은 프리킥 슈팅을 보지냐 골키퍼가 쳐냈다. 90분 안에 승부가 결정되지 않으면서 두 팀은 연장전으로 돌입했다.

[연장전] 아르헨티나, 상대 자책골로 간신히 승리

3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 아르헨티나전에서 카보베르데의 시드니 로페스 카브랄(13번)이 연장 전반 2-2를 만드는 동점골을 터뜨린 뒤 동료들과 함께 환호하고 있다.
3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 아르헨티나전에서 카보베르데의 시드니 로페스 카브랄(13번)이 연장 전반 2-2를 만드는 동점골을 터뜨린 뒤 동료들과 함께 환호하고 있다.EPA 연합뉴스

아르헨티나는 세트 피스 상황에서 다시 앞서나갔다. 연장 전반 2분 메시의 코너킥이 마칼리스테르 머리를 스치며 반대편으로 향했다. 리산드로 마르티네스가 파포스트로 쇄도하며 공을 잡아 놓은 뒤 왼발슛을 성공시켰다.

카보베르데는 투지를 발휘하며 다시 공격에 박차를 가했다. 부비스타 감독은 연장 전반 10분 피나, 데로이 두아르트 대신 질손 벤시몰, 야닉 세메두를 투입하며 마지막 승부수를 던졌다. 카보베르데는 기어코 동점을 만들었다. 연장 전반 13분 야닉 세메두로부터 패스를 받은 카브랄이 왼쪽 측면에서 마칼리스테르를 제치고 오른발로 감아 찬 슈팅이 마르티네스 골키퍼를 넘기며 골문 상단에 꽂혔다. 아르헨티나는 연장 전반 14분 몰리나 대신 곤살로 몬티엘을 들여보냈다.

2-2로 원점을 맞춘 카보베르데는 연장 전반 15분 메시의 결정적인 슈팅을 보지냐 골키퍼가 쳐내면서 위기를 모면했다. 아르헨티나는 연장 후반 6분 메시의 발 끝에서 기사회생했다. 메시가 올린 코너킥을 로메로가 헤더로 돌려놓은 공이 보르지스를 맞고 미세하게 굴절되며 골문으로 들어갔다. 보르지스의 자책골로 기록됐다.

연장 후반 9분 카브랄이 박스 왼쪽 지점에서 시도한 프리킥은 마르티네스 골키퍼 손에 걸렸다. 카보베르데는 파상공세를 퍼부으며 아르헨티나를 긴장시켰다. 상대의 역습 상황에서는 불굴의 정신력으로 수비 진영까지 가담해 공을 빼앗았다. 끝내 기적은 없었다. 결국 카보베르데는 아쉽게 2-3으로 패했다.

'53만의 소국' 카보베르데, 첫 번째 월드컵서 감동의 드라마 써내다

3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 아르헨티나전에서 카보베르데 팬들이 환호하고 있다.
3일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 아르헨티나전에서 카보베르데 팬들이 환호하고 있다.AP 연합뉴스

피파 랭킹 1위 아르헨티나는 지난 2022 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 우승이자 코파 아메리카(2021, 2024 우승)를 포함, 메이저대회에 4연패의 신화에 도전하고 있다. 대회를 앞두고 전문가들은 프랑스와 스페인을 가장 강력한 우승후보군으로 분류한 바 있다. 아르헨티나는 4년 전과 비교해 크게 달라진 스쿼드를 이어온 데다 전성기에서 지나 39살이 된 메시가 얼마나 활약할 수 있을지 미지수였기 때문이다. 그런데 메시는 첫 경기 알제리전에서 월드컵 역사상 최고령 해트트릭을 세우며 전 세계 팬들을 놀라게 했다. 이후 오스트리아(2골), 요르단(1골)전에서도 득점포를 가동했다.

6번째 월드컵에 나서고 있는 메시는 어느 때보다 가장 빠른 득점 레이스를 선보이고 있다. 메시의 최다 득점은 지난 2022 카타르 월드컵에서의 7골이다. 하지만 메시는 이번 대회 조별리그 3경기에서만 무려 6골을 폭발시켰다.

메시는 이날 카보베르데와의 32강전에서도 경이로운 활약으로 마이애미 스타디움을 찾은 팬들을 열광시켰다. 특히 선제골 장면은 왜 메시가 역대 최고의 선수인지를 다시금 증명한 장면이었다. 후방에서 날아오는 롱패스의 타이밍에 맞게 빠른 스프린트와 침투를 시도하고도 완벽한 퍼스트 터치와 피니시까지 만들어냈다.

메시는 이번 월드컵 전 경기에서 모두 득점에 성공하며 총 7골을 기록, 킬리안 음바페(프랑스, 6골)을 제치고, 대회 득점 단독 선두로 뛰어올랐다. 또한, 가장 먼저 월드컵 통산 20골 고지를 돌파했으며, 앞선 2022 카타르 월드컵 16강전부터 이번 대회 32강까지 월드컵 8경기 연속 득점 행진을 이어 나갔다. 이 부문도 메시가 최고 기록 보유자다. 메시는 경기를 거듭할수록 역사를 새로 쓰고 있다.

메시의 활약에도 불구하고 아르헨티나는 매우 어려운 120분을 보냈다. 카보베르데의 저항이 매우 강했기 때문이다. 아프리카 대서양에 위치한 섬나라인 카보베르데는 피파 랭킹 67위로 이번 월드컵에서 처음 들어본 게 대다수일 만큼 생소한 국가다. 1975년 포르투갈에서 독립했으며, 인구는 53만 명으로 세계 인구 173위에 불과한 소국이다.

카보베르데는 H조 첫 경기에서 우승 후보 1순위 스페인과 0-0으로 비기며 대이변을 연출했다. 이후 우루과이(2-2), 사우디아라비아(0-0)와도 비긴 카보베르데는 3연속 무승부로 조2위를 기록, 32강 토너먼트에 진출했다. 이미 조별리그 통과만으로도 엄청난 역사를 써낸 카보베르데는 아르헨티나와의 32강전에서 월드컵 역사에 남을 명승부를 펼쳤다.

엄청난 투지와 정신력으로 아르헨티나를 극한으로 몰아넣었다. 0-1에서 1-1을 만들며 연장전으로 몰고 갔고, 연장 전반 초반 실점하자 다시 따라붙으며 2-2 동점을 유지했다. 자책골로 뒤진 이후에는 종료 직전까지 아르헨티나를 몰아치며 동점골을 넣기 위해 모든 것을 쏟아부었다. 보지냐 골키퍼는 엄청난 선방쇼를 보여줬음에도 그 이상의 결과를 가져오기에는 힘이 부족했다. 비록 32강에서 월드컵 여정을 마감했지만 카보베르데의 아름다운 도전은 축구 팬들의 가슴을 울리게 했다.

2026 북중미 월드컵 32강전
(마이애미 스타디움, 미국 마이애미 - 2026년 7월 4일)
아르헨티나 3 - 메시(도움:리산드로 마르티네스) 29' 리산드로 마르티네스(도움:마칼리스테르) 92' 보르지스(OG) 111'
카보베르데 2 - 드로이 두아르트(도움:멘데스) 59' 카브랄(도움:야닉 세메두) 103'


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