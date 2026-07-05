"요즘 뭐해" <야인시대> 시라소니가 전하는 안부

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<야인시대> 방영 당시 날카로운 눈빛과 거친 카리스마로 시청자들을 사로잡았던 조상구흥미로운 사실은 '조상구'라는 이름이 배우의 본명이 아니라는 점이다. 그의 본명은 최재현(崔在賢)이다. 1986년 이장호 감독의 영화 <이장호의 외인구단>(원작 이현세)으로 데뷔한 그는 극 중 '조상구' 역을 맡았고, 작품이 큰 인기를 얻으면서 대중은 그의 본명보다 배역 이름을 더 많이 부르기 시작했다.초창기에는 본인이 지은 이름도 아닌 데다 배역 이름으로 불리는 것이 썩 내키지 않았지만, 주변에서 "넌 천상 조상구야"라는 말을 워낙 많이 들은 끝에 결국 활동명으로 받아들이게 됐다고 한다.더 흥미로운 사실은 그의 학창 시절 친구인 이현세 화백의 대표작, <공포의 외인구단> 속 주인공 오혜성(일명 '까치')의 실제 모델이 바로 조상구(본명 최재현)였다는 점이다. 이러한 특별한 인연 때문인지, 그는 이후 영화 <지옥의 링>(1987)에서 주인공 오혜성 역을 직접 맡아 연기하기도 했다.배우로서 강렬한 인상을 남긴 그는 사실 1980년대 후반부터 영화 번역가로 활동하며 <레옹>, <타이타닉>, <맨 인 블랙>, <밀리언 달러 베이비> 등 약 1400편에 이르는 해외 영화를 우리말로 옮긴 베테랑 번역가로도 알려져 있다. 생계를 위한 선택이었다고는 하지만, 배우와 번역가라는 두 영역 모두에서 뚜렷한 족적을 남긴 그의 삶은 그 자체로 한 편의 드라마라 할 만하다.최근 그는 유튜브 예능 <요즘 뭐해>를 통해 다시 대중 앞에 섰다. 잊힌 줄 알았던 시라소니의 귀환에 필자를 비롯한 많은 팬이 반가움을 감추지 못했다. 더욱 놀라운 것은 어느덧 70세를 넘긴 그의 나이였다. 하지만 특유의 카리스마는 20여 년 전과 크게 달라지지 않았다.이 프로그램의 가장 큰 매력은 출연하는 게스트들이 오직 드라마 <야인시대>의 주역들이라는 점이다. 마치 '드라마에 출연했던 모든 배우가 나오고 나면 이 프로그램도 아름답게 마무리하자'고 약속이라도 한 듯, 배우들이 차례로 등장해 근황을 전하며 시청자들의 오랜 궁금증을 시원하게 해소해 주고 있다.시라소니의 최대 라이벌 이정재 역을 맡았던 김영호를 비롯해 사북청년단의 정팔 역을 맡았던 배우 정형기 등이 출연하여, 실제인지 연기인지 알 수 없을 정도로 정교했던 그들의 '연기 비화'와 삶의 이야기를 들려주었다. 특히 두 배우 모두 힘겨운 투병의 시간을 고백하면서도 희망을 잃지 않는 모습을 보여 많은 시청자의 마음을 울렸다.무엇보다 반가웠던 인물은 명동 주먹 이화룡 역으로 깊은 인상을 남겼던 안승훈이었다. 그는 드라마 <첫사랑>(1996)의 송왕기 역을 비롯해 <불멸의 이순신>의 녹도 만호 정운, <연개소문>의 검모잠 등 시대극에서 선 굵은 연기로 큰 사랑을 받았던 그는 한동안 대중의 시야에서 사라져 많은 이들의 궁금증을 자아냈던 터였다. 항간에는 그가 연예계를 완전히 떠나 은퇴했다는 소문이 돌기도 했다.하지만 그는 이번 방송을 통해 그동안 떠돌던 은퇴설을 단호히 일축했다. 배우를 은퇴한 것이 아니라, 가족의 생계를 책임지기 위해 건강보조식품 판매 등 다양한 일을 하며 치열하게 살아왔을 뿐이라는 것이다. 화려한 스포트라이트 뒤에서 평범한 가장으로 살아온 그의 고백은 날 것 그대로의 묵직한 감동을 안겼다.거기다 시청률(65.8%)을 기록한 전설적인 드라마이자 <첫사랑> 방영 당시의 황당하고도 웃픈 일화도 털어놓았다. 조소혜 작가로부터 "시청자들에게 욕 좀 먹을 수 있다"는 언질을 받고 악역을 승낙했는데, 워낙 실감 나게 연기한 탓인지 출근하려다 보니 자신의 차량 타이어 4개가 모두 펑크가 나 차량이 주저앉아 있었다는 고백은 그 시절 국민드라마가 가졌던 파급력을 다시금 실감케 했다.