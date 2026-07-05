"요즘 뭐해" <야인시대> 시라소니가 전하는 안부

케이블 채널이나 OTT 플랫폼이 지금처럼 활성화되기 전, 대한민국에는 드라마 시작 시간이 되면 거리가 한산해지던 시절도 있었다. 온 가족이 저녁 식사를 마친 뒤 TV 앞에 둘러앉아 같은 드라마를 시청했고, 다음 날 직장에서는 전날 방영된 드라마 이야기를 나누느라 여념이 없었다.
그 시대를 대표하는 작품으로는 <모래시계>, <첫사랑>, <허준>, <대장금>, <여명의 눈동자>, 그리고 <야인시대>를 빼놓을 수 없다. 특히 2002년~2003 방영된 SBS <야인시대>(총 124부작)는 최고 시청률 51.8%를 기록하며 명실상부한 국민드라마로 자리매김했다.
실존 인물 김두한의 삶을 그린 이 작품은 그의 자서전을 바탕으로 제작되어 역사 왜곡과 미화 논란도 있었지만, 배우들의 뛰어난 연기와 박진감 넘치는 액션으로 시청자들을 TV 앞으로 불러 모았다.
액션의 빈 공간을 채운 강렬한 존재감, '시라소니'
드라마 초반을 이끌었던 청년 김두한 역의 배우 안재모가 하차하고 성인 역을 김영철이 맡으면서 시청자들의 반응은 엇갈렸다. 김영철의 연기력은 흠잡을 데 없었지만, 갑작스러운 이미지 변화에 적응하지 못한 시청자들도 적지 않았다. 이후 드라마는 주먹 세계를 중심으로 한 액션물에서 정치와 현대사를 다루는 역사극으로 무게중심을 옮겨갔고, 이 과정에서 시청률이 떨어지기도 했다.
하지만 그 변화의 시기, 액션이 비워둔 공간에 새로운 활력을 불어넣은 인물이 있었다. 바로 '시라소니'였다. 극 중 시라소니를 연기한 배우 조상구는 단 몇 회의 등장만으로도 강렬한 존재감을 남겼다. 실존 협객 이성순을 모티브로 한 그의 거친 카리스마는 성인 김두한 못지않은 인기를 누렸다. 그러나 실제 시라소니 이성순의 아내는 드라마 속 조상구의 연기를 본 뒤 "우리 남편은 저렇게 건들거리는 사람이 아니었다"며 외면했다고 한다. 조상구 역시 최근 방송에서 이 일화를 직접 소개하며, 실제 시라소니의 모습과 드라마 속 캐릭터에는 다소 차이가 있었다고 솔직하게 털어놓았다. 역설적으로 이는 그의 연기가 대중에게 그만큼 강렬한 인상을 남겼다는 의미이기도 하다.