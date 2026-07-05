'선수단 갈등 없었다'는 축협과 홍명보, 풀리지 않는 답답함

유성호

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다.한국축구가 2026 국제축구연맹 북중미월드컵 32강 탈락을 둘러싸고 극심한 후폭풍에 시달리고 있는 가운데, 대한축구협회가 마침내 월드컵 이후 처음으로 공식입장을 발표했다.협회는 지난 3일 공식 홈페이지를 통해 '축구팬 여러분께 드리는 글'을 전하면서 현재 제기되고 있는 대표팀을 둘러싼 논란에 대한 입장을 밝혔다.협회는 "변함없이 한국 축구를 걱정하고 사랑해 주시는 축구팬 여러분, 이번 2026 북중미 월드컵에서 기대와 다른 결과로 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"라며 "협회는 이번 대회의 실패를 교훈 삼아 깊은 반성과 성찰로 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가겠다. 여러분의 질타와 비난 모두 겸허히 듣고, 더 나은 한국 축구를 만들기 위해 정진하겠다"라고 사과했다.다만 협회는 "최근 각종 확인되지 않은 제보를 뉴스화한 억측성 보도들은 전혀 사실과 다름도 안내한다"라고 덧붙였다.대표팀은 지난 월드컵에서 '남아공 쇼크' 이후 상식적으로 이해되지 않는 경기운영과 선수 기용을 둘러싸고 각종 의혹이 끊임없이 제기되고 있는 상황이다. 월드컵 현지 국내 일부 취재진에서 나온 손흥민 조롱 사건, 이로 인하여 손흥민과 선수단의 인터뷰 보이콧 선언, 인터뷰 재개를 지시한 홍명보 감독과 이를 거부한 손흥민 간의 항명 및 불화설, 그리고 남아공전에서 홍 감독의 손흥민 선발 제외까지 이어졌다는 내용이다.정치권에서는 진종오 국회의원이 해당 내용에 관련된 제보를 받았다고 처음 공개하면서 이를 인용한 보도들이 계속 쏟아지고 있는 상황이다. 일각에서는 2024년 아시안컵 클린스만호 시절의 손흥민-이강인 충돌 사건처럼 또 하나의 초대형 대표팀 스캔들로 번질 수 있다는 우려도 커지고 있다.이에 축구협회는 선수단 갈등과 불화설을 전면 부인하며 뒤늦게 진화에 나섰다. 하지만 남아공 쇼크 이후 8일, 한국의 32강 탈락이 확정된 지는 무려 5일이나 지나서 각종 논란이 번질만큼 번진 뒤에야 겨우 나온 해명은, 타이밍도 너무 늦었고 축구팬들의 의혹을 말끔히 해소시켜줄만한 디테일도 전혀 없었다.축협은 해당 제보를 사실이 아닌 억측으로 규정했지만, 전후 사정에 대한 자세한 설명은 여전히 빠져 있었다. 축구팬들이 가장 답답해하고 있는 부분은, 남아공전에서 우리 대표팀이 왜 그토록 최악의 경기력이 나올 수밖에 없었는지, 그 '과정'에 대한 납득할수 있는 분석과 해명이었다.손흥민과 이재성이 왜 남아공전에 선발로 나서지 못했는지, 왜 선수들이 경기 내내 제대로 뛰지도 못했는지, 코칭스태프가 남아공전을 어떤 준비를 가지고 나섰는지, 왜 지고 있는 상황에서도 만회골을 넣기 위하여 공격적인 전술변화나 작전지시가 전혀 없었는지, 팬들이 궁금해하고 있는 부분들이 너무 많은데 아직까지도 어느 하나 제대로 정리된 부분이 없다.설상가상 이 사안에 대하여 가장 확실하게 답을 해줄 수 있는 홍명보 감독은 현재 한국에 없다. 홍 감독은 월드컵 조별리그 탈락 직후 대표팀 사령탑을 자진사퇴하며 지난달 30일 선수들과 귀국했으나, 불과 이틀만에 자택이 있는 미국 LA로 다시 출국한 것으로 알려졌다. 이에 축구팬들은 성난 여론을 의식한 '도피성 외유' 의혹을 제기하고 있다.홍 감독 역시 출국 전 일부 언론과의 인터뷰에서 축협과 마찬가지로 "월드컵 기간중 선수단 내부 문제는 없었다"는 입장을 재확인했다. 홍 감독은 손흥민, 이재성, 옌스 카스트로프와의 불화설 등에 대해서도 모두 부인했다. 하지만 월드컵에서 보여준 전술과 선수기용을 둘러싼 의혹은 여전히 자세한 해명을 회피했다.홍명보 감독은 지난달 26일 조별리그 결산 기자회견에서도 "남아공전 부진의 원인을 아직 잘 모르겠다"는 충격적인 발언으로 축구팬들을 경악하게 만든 바 있다. 32강 탈락 직후 자진사퇴 발표 회견에서 무성의하다는 비판을 받았던 1분짜리 입장문에서도, 사과와 해명 대신 "내 판단이 모두 옳았다고 할 수는 없지만, 모든 기준은 한국 축구였다"라는 발언으로 또다시 도마에 올랐다.홍 감독은 해당 입장문에 대한 비판을 두고 "제가 할 얘기는 그전에 다 했다. 경기의 전체적인 총평은 남아공전이 끝나고 다 이야기했다. 사전에 다 협의 된 내용이다. 국민들이 저한테 뭐가 궁금하겠나"라고 본인만의 생각을 주장했다.하지만 홍 감독은 자신이 대표팀을 이끌며 무엇을 잘못했는지에 대한 인정이나 반성은 전혀 없었다. 그저 월드컵에서 탈락했으니 자신이 감독직에서 사퇴한 것으로 모든 일에 이미 다 '책임을 졌다'는 식의 인식만 분명히 드러낸 셈이다.박문성 축구해설위원은 지난달 28일 MBN과의 인터뷰에서 "홍명보 감독에게는 구체적으로 내가 뭘 어떻게 잘못했다는 이야기가 없다. 그냥 결과가 안 좋으니 책임지겠다며 억지로 사과하는 듯한 느낌이다. '나는 그렇게 큰 잘못이 없는데, 사과하라고 하니까 할게'라는 듯하다"고 강하게 비판했다.현재 정치권에서는 이번 월드컵 사태를 둘러싼 청문회 개최도 검토 중이다. 만일 성사된다면 홍명보 감독과 정몽규 대한축구협회장 등이 증인으로 채택될 것이 확실시된다. 하지만 홍 감독이 돌연 미국으로 향하면서 청문회 출석요구가 온다고 해도 응할 가능성은 불투명해졌다. 홍 감독과 축협이 이번 월드컵을 둘러싼 각종 논란들에 대하여 이렇게 명확한 해명을 계속 회피한다면, 의혹과 비판만 더욱 눈덩이처럼 커질수 밖에 없을 전망이다.한편 월드컵 후유증과 별개로, 추락한 한국축구를 다시 살리기 위한 움직임도 시작되고 있다. 문화체육관광부는 3일 최휘영 문체부 장관과 '한국축구 레전드' 박지성 FIFA 분과위원회 위원을 공동위원장으로 하는 '케이-축구 혁신위원회(축구혁신위)'를 오는 6일 공식 출범한다고 발표했다.이번 축구혁신위원회에는 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등 체육계 관계자 및 전문가들이 위원으로 참여하기로 했다. 한시적으로 운영될 혁신위는 앞으로 한국 축구가 나아가야 할 비전과 방향을 함께 설계하고, 주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 것으로 알려졌다.축구협회도 같은 날 전력강화위원회(전강위)를 구성하고 홍명보 감독과 정몽규 회장이 떠난 차기 대표팀 감독과 회장 선임, 반년 앞으로 다가온 아시안컵 준비 상황 등에 논의했다. 또한 정부는 국민적인 요구에 따라 '축구협회장 선거 직선제 도입'도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.북중미월드컵은 한국축구에 이미 돌이킬 수 없는 상처로 남았다. 앞으로 중요한 것은 이번 대회의 실패를 어떻게 교훈삼아 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가느냐에 달렸다. 그러기 위해서는 지난 월드컵에서 대체 무슨 일이 있었는지, '책임있는 사람들'의 반성과 성찰을 통한 과거 정리부터 분명하게 이뤄져야 하지 않을까.