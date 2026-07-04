'10경기 6QS' 화이트, 선두 LG 타선 잠재웠다

한화가 LG를 꺾고 전반기 마지막 주말 3연전 첫 경기를 승리로 장식했다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 3일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 원정 경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 8-1로 승리했다. 4위 KIA 타이거즈가 NC 다이노스에게 3-11, 5위 두산 베어스가 키움 히어로즈에게 5-6으로 패하면서 중위권 3개 팀 중 유일하게 승리를 거둔 한화는 두산을 반 경기 차이로 제친 단독 5위로 올라섰다(39승2무38패).한화는 4번타자 강백호가 6회와 9회 멀티홈런을 터트리는 등 4타점 경기를 만들며 타점 1위(85개)와 홈런 3위(23개) 자리를 지켰고 노시환도 8회 승부에 쐐기를 박는 시즌 17번째 홈런을 작렬하며 한화 승리를 견인했다. 마운드에서는 4명의 투수가 LG 타선을 1실점으로 막은 가운데 선발 오웬 화이트가 시즌 최다 투구 수(111개)를 기록하는 역투로 7이닝을 삭제하면서 한화 승리의 일등공신이 됐다.한화는 작년 시즌을 앞두고 2024년 부상 대체 외국인 선수로 한화에 합류했다가 정식 계약 전환 후 재계약까지 성공한 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)와 일본 프로야구를 경험한 코디 폰세(토론토 블루제이스)로 외국인 투수를 꾸렸다. 하지만 와이스는 이미 국내 투수들에게 많이 노출돼 있었고 폰세 역시 일본에서 3년 동안 10승16패 평균자책점4.54로 인상적인 성적을 남기지 못해 기대치는 그리 높지 않았다.하지만 폰세와 와이스로 구성된 한화의 외국인 원투펀치는 작년 한화를 19년 만에 한국시리즈로 이끌며 그야말로 KBO리그를 '폭격'했다. 폰세는 29경기에서 17승1패252탈삼진1.89의 성적으로 투수 부문 4관왕과 함께 KBO리그 한 시즌 최다 탈삼진과 정규이닝 최다 탈삼진(18개) 기록을 갈아 치웠다. 와이스 역시 30경기에서 16승5패207탈삼진2.87의 뛰어난 성적으로 '에이스 같은 2선발'로 맹활약했다.하지만 한화는 구단 역사상 최고의 원투펀치를 거느렸던 작년 정규리그 1위 LG의 벽에 막혀 한국시리즈 우승 달성에 실패했다. 3차전 선발 폰세가 6이닝2실점, 4차전 선발 와이스가 7.2이닝1실점으로 호투했지만 문동주, 류현진 등 국내 선발진과 불펜 투수들의 부진이 아쉬웠다. 그리고 한화 입장에서 우승 무산 만큼 안타까웠던 사실은 역대 최강의 외국인 원투펀치를 단 1년 밖에 보유할 수 없었다는 점이다.폰세와 와이스는 작년 시즌이 끝나고 각각 3년3000만 달러와 1년260만 달러의 조건에 메이저리그 구단과 계약하며 한화를 떠났다. 외국인 투수를 새로 구성해야 하는 한화는 작년 11월 윌켈 에르난데스를 총액 90만 달러에 영입했고 12월에는 화이트와 총액 100만 달러에 계약했다. 그렇게 에르난데스와 화이트는 폰세와 와이스를 대체해야 한다는 큰 부담을 안고 한화에서 2026 시즌을 시작했다.에르난데스는 5월 초 팔꿈치 미세 염증으로 인해 한 차례 1군 엔트리에서 제외됐던 것을 제외하면 올 시즌 14경기에 선발 등판하며 전반기 내내 꾸준히 로테이션을 지켰다. 하지만 에르난데스는 14경기에서 3승5패4.54의 성적으로 한화 구단과 팬들의 기대에 미치지 못했다. 이렇게 에르난데스의 아쉬운 활약에도 한화팬들이 웃을 수 있는 건 또 한 명의 외국인 투수 화이트가 좋은 투구를 이어가고 있기 때문이다.미국 출신의 우완 화이트는 텍사스 레인저스와 시카고 화이트삭스에서 활약하며 빅리그 3년 동안 8경기에 등판해 1패12.86이라는 초라한 성적을 올렸다. 작년 12월 한화가 화이트를 총액 100만 달러에 영입했을 때도 기대보다는 우려의 목소리가 더 많았다. 화이트는 빅리그 성적은 말할 것도 없고 작년 트리플A 무대에서도 승리 없이 8패4.44에 그치며 전혀 인상적인 활약을 하지 못했기 때문이다.지난 3월14일 SSG 랜더스와의 시범경기에서 자신과 등록명이 같은 미치 화이트와 '화이트데이 매치'를 벌여 4.2이닝4피안타7탈삼진1실점으로 호투한 화이트는 3월31일 kt 위즈와의 홈 개막전에서 시즌 첫 등판을 가졌다. 하지만 2.1이닝 동안 57개의 공을 던지며 1점을 내주던 화이트는 수비 도중 왼쪽 다리에 부상을 당하며 조기 교체됐고 왼쪽 햄스트링 근육 파열로 6주 이상의 재활이 필요하다는 진단을 받았다.한화는 화이트의 공백을 메우기 위해 부상 대체 외국인 투수로 잭 쿠싱을 영입했고 화이트는 착실한 재활 과정을 거치다가 5월16일 복귀해 3경기에서 2승을 따내며 본격적으로 한화 마운드에 힘을 보탰다. 하지만 화이트는 6월 4번의 등판에서 23.2이닝11실점으로 1승3패에 그치며 상승세가 한 풀 꺾였다. 특히 3.2이닝6실점으로 시즌 최악의 투구를 했던 6월16일 NC 다이노스전 부진이 치명적이었다.하지만 화이트는 6월27일 SSG와의 경기에서 5.2이닝5피안타7탈삼진 무실점 승리로 연패를 끊었고 선두 LG를 만난 7월 첫 등판에서 '에이스 본색'을 뽐냈다. 화이트는 이날 7회까지 111개의 공을 던지며 4피안타1볼넷5탈삼진 무실점으로 LG 타선을 꽁꽁 묶었다. 특히 7회 1사2루 위기에서는 좌타자 문보경을 삼진, 문성주를 좌익수 플라이로 잡아내며 이닝을 스스로 끝마치고 팬들의 뜨거운 박수를 받았다.화이트는 부상과 재활에 따른 6주 공백 때문에 올 시즌 단 10경기 밖에 등판하지 못했다. 하지만 그 중 절반이 넘는 6경기에서 퀄리티스타트(QS)를 기록했고 7이닝 이상을 3자책 이하로 막은 '퀄리티스타트 플러스'도 4차례나 된다. 시즌 첫 등판에서 부상을 당하며 한화 마운드의 골칫거리가 되는 듯 했던 화이트는 어느덧 류현진, 왕옌청과 함께 김경문 감독이 가장 믿고 내보낼 수 있는 듬직한 선발투수가 됐다.