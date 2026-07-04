19점차도 못 지킨 마줄스호, 너무 컸던 이현중과 귀화선수의 빈 자리

대한민국 남자 농구대표팀이 안방에서 19점 차 리드를 지키지 못하고 대만에 충격적인 역전패를 당하며 농구월드컵 본선행에 빨간불이 켜졌다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 농구 대표팀은 3일 경기도 고양소노아레나에서 열린 '2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 5차전에서 대만에 연장 접전 끝에 80-82로 역전패했다.한국은 3쿼터까지의 경기력은 매우 좋았다. 에이스 이현중이 없는 상황에서도, 여준석(15점 6리바운드) 이정현(13점) 이우석(12점 6리바운드 6어시스트) 장재석(11점 10리바운드), 최준용(8점 3리바운드) 등 여러 선수들이 고른 활약을 펼치며 3쿼터 막판 최대 19점차(63-44), 19점 차까지 점수를 벌렸다. 3쿼터 종료 시점에도 65-49로 16점 차 리드를 유지하면서 대만을 압도하는 듯했다.하지만 농구는 40분 경기였다. 한국은 4쿼터 들어 공격이 급격히 침체되며 대만에 맹추격을 허용했다. 대만은 귀화 선수 브랜든 길벡과 린팅첸을 앞세워 4쿼터에만 26점을 몰아넣은 반면, 한국은 10득점에 그쳤다. 결국 승부는 연장으로 넘어갔고, 체력과 기세에서 밀린 한국은 이정현의 돌파가 길벡의 블록에 막힌데 이어 장재석의 마지막 3점슛이 림에도 맞지 않으며 2점차 대역전패를 받아들여야 했다.한국은 지난해 11~12월 전희철 감독(서울 SK)-조상현 코치(창원 LG)의 '임시 코칭스태프' 체제에서, 예상을 깨고 '난적' 중국과의 예선 1·2차전을 모두 승리하며 순조롭게 출발했다. 하지만 정작 정식 사령탑인 마줄스 감독이 부임한 이후로는 올해 3·4차전에서 대만과 일본 원정에 연달아 패한 데 이어 이날 대만과의 홈 리턴 매치마저 내주며 3연패에 빠졌다.이날 경기의 주요한 패인은 주축 선수들의 전력 공백과, 마줄스 감독의 경기운영 실패였다. 에이스 이현중이 미국프로농구(NBA) 도전을 위해 샌안토니오 스퍼스 소속으로 서머리그에 참가하게 되면서 이번 대표팀에는 불참했다. 이로 인하여 한국은 승부처에서 막판 대만의 추격에 쫓길 때 확실하게 클러치타임을 믿고 맡길수 있는 득점원이 부족했다.하지만 이현중의 공백보다 더 뼈아팠던 것은 역시 귀화 선수의 빈자리였다. 한국은 2024년 2월 태국전을 끝으로 태극마크를 내려놓은 라건아 이후로 벌써 2년 넘게 새로운 귀화 선수를 영입하지 못했다. 최근 아시아 강호들도 대부분 귀화 선수를 영입하여 전력을 크게 보강한 반면, 한국은 순수 국내 선수들만으로 라인업을 꾸리다 보니 국제전에서는 득점력과 리바운드에서 항상 고전할 수밖에 없었다.이날 대만의 역전승을 주도한 귀화 선수 브랜든 길벡은 213cm의 장신 빅맨으로 한국전에서 무려 26점 18리바운드를 몰아쳤다. 장재석, 이승현, 최준용 등이 돌아가면서 분전했으나 길벡과 매치업을 하기에는 역부족이었다.한국은 라건아 이후 주전 센터를 맡아왔던 토종빅맨 하윤기도 올해 초 발목 부상으로 수술대에 오르며 장기간 이탈하면서 골밑이 더욱 약해졌다. 마줄스 감독은 이날 대만전에서 이두원과 이원석 등 젊은 빅맨들을 기용하지 않으며 선수 가용폭이 더욱 좁아졌다.올 시즌 부산 KCC의 우승주역이었던 가드 허훈과 포워드 송교창도 부상으로 대표팀 합류가 불발됐다. 마줄스호의 데뷔전이었던 지난 2월과 비교하면 여준석과 최준용이 합류했지만, 전반적인 전력은 더 하락한 상태였다. 설상가상 주전가드였던 이정현이 경기중 발목 부상을 당하는 악재도 있었다.국내 최초의 외국인 사령탑인 마줄스 감독의 역량에 대한 의구심도 커지고 있다. 사실 이날 경기만 놓고 보면 이현중과 귀화 선수가 없어도 충분히 잡을 수 있었던 승부였다. 하지만 4쿼터 들어 공격이 풀리지 않은 상황에서도 별다른 전술 변화나 대응 전략 없이 안이하게 경기를 운영했던 것이 부메랑이 됐다.한국은 4쿼터에만 5개의 턴오버가 모두 앞선에서 나오며 대만에 역습을 허용했다. 베테랑 선수들의 높은 의존도로 인하여 출전 시간 안배에 실패하면서 후반 들어 체력이 급격히 떨어진 것도 치명타였다.대한민국은 대만전에서 승리했다면 2라운드 진출을 확정할 수 있었다. 그러나 대역전패를 당하며 절체절명의 상황에 내몰렸다. 한국은 대만과 나란히 2승 3패가 되면서 탈락을 걱정할 처지가 됐다. 6일 오후 7시 30분 같은 장소에서 열리는 일본과 1라운드 B조 최종 6차전을 무조건 이겨야만 한다.하지만 대만전 역전패가 남긴 후유증이 가볍지 않은 상황에서, 주전가드 이정현마저 컨디션을 장담할 수 없는 상황이라 부담이 더 커졌다. 이정현은 대만전에서 발목 부상에도 경기를 끝까지 소화했지만, 부상이 가볍지 않다면 일본전 출장은 불투명하다.마줄스 감독은 경기 후 "정말 아쉬운 경기였다. 4쿼터에 상대 빅맨 브랜든 길벡을 제대로 막지 못했다"고 패인을 짚었다. 그럼에도 마줄스 감독은 "우리는 아직 기회가 남아 있다. 일본전을 반드시 이기겠다"며 필승을 다짐했다.농구월드컵 아시아 예선 1라운드에선 16개국이 4개국씩 4개 조로 나뉘며, 각 조 1~3위 12팀이 2라운드에 오른다. 2라운드에선 12개국이 2개 조로 나뉘며, 각 조 1~3위 6팀와 4위 중 성적이 좋은 1팀까지 총 7팀이 월드컵 본선에 진출한다. 가장 유리하던 상황에서 출발했으나 어느덧 벼랑 끝까지 몰리게 된 마줄스 감독은, 숙적 일본을 잡고 농구월드컵 예선 1라운드 탈락이라는 대참사를 피할 수 있을까.