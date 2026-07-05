박효신이 그려낸 '베토벤'... 클라이맥스는 바로 이 음악

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뮤지컬 <베토벤> 공연 사진박효신의 '베토벤'이 돌아왔다. 이번에는 홍광호도 함께다. 가요계를 넘어 뮤지컬에서도 전천후 활약을 펼치고 있는 뮤지션과 명실상부한 정상급 뮤지컬 배우가 베토벤을 연기한다. 극장은 3000석이 넘는 세종문화회관 대극장을 선택했다.뮤지컬 <베토벤>은 올해로 두 번째 시즌이다. 2023년 예술의전당과 세종문화회관에서 초연을 진행했고, 올해 재연으로 돌아왔다. 재연을 공연할 때 어느 정도 수정 보완을 하는 경우는 일반적이지만, 이번 <베토벤>은 일반적인 범위를 훨씬 넘어선다. 대본을 전면적으로 다듬고, 음악에도 변화를 줬다.박효신은 초연에 이어 재연에도 출연한다. 지난 6월 14일 관람한 뮤지컬 <베토벤>은 이전과 달라졌지만, 박효신은 그대로이고, 뮤지컬 속 '베토벤'도 그대로다. 청력을 점차 상실하는 가운데 두려움에 떨면서도 악보를 놓지 못하는 음악가의 처절함은 그대로 유지했다. 오히려 강화했다고 보는 것이 맞다. 재연에서는 초연 당시 중심 서사 중 하나였던 베토벤과 안토니 브렌타노의 로맨스를 덜어내고, 베토벤의 내면 세계에 보다 집중했다.홍광호는 <지킬 앤 하이드>, <오페라의 유령>, <물랑루즈> 등 장르를 불문하고 다양한 캐릭터를 연기해온 반면, 박효신은 뮤지컬 출연작 6개 중 3개 작품에서 음악가를 연기했다. <베토벤>과 <모차르트!>에서 실존 음악가이자 타이틀롤을 맡았고, <팬텀>에서는 크리스틴의 목소리에 매료되어 그에게 음악을 가르쳐주는 '에릭(팬텀)' 역을 맡았다.이 가운데 <베토벤>과 <팬텀>은 두 시즌 동안 참여했으나, 박효신은 전체 뮤지컬 커리어의 절반 이상 음악가를 연기한 셈이다. 그리고 그가 연기한 뮤지컬 속 음악가들은 모두 결핍이 있는 인물이다. 모차르트는 천재 음악가의 삶과 자유로운 인간으로서의 삶 사이에서 고뇌 하는 인물이고, 팬텀은 흉측한 얼굴 탓에 영원히 숨어 살아야 하는 운명을 지녔다.뮤지컬은 베토벤을 뛰어난 천재나 비범한 영웅으로 그리지 않는다. 그가 남긴 곡들의 명성과 달리, 뮤지컬 속 베토벤은 곡을 쓰지 못해 괴로워한다. 또 당대 예술가는 후원자가 있어야 창작 활동에만 매진할 수 있었는데, 베토벤은 자신의 음악을 수단으로 여기는 세태에도 괴로워한다. 여기에 청력 상실까지 더해지며 베토벤의 삶은 위태롭게 이어진다.