7년 만에 인천에서 승리 거둔 '푸피에' 원태인

삼성라이온즈

3일 SSG전 5이닝 2실점으로 승리투수가 된 원태인, 무려 7년 만에 인천에서 승리투수가 되었다2019년 6월 9일 인천에서 5이닝 무실점으로 승리투수가 된 후, 7년 만에 인천에서 다시 승리투수가 되었다. 그동안 인천만 오면 작아졌던 그가 인천 포비아 극복에 성공했다. 삼성 선발 원태인이 그 주인공이다.원태인은 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5이닝 6피안타 무4사구 7탈삼진 2실점(2자책)이었다. SSG 선발 해치(4.1이닝 5실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.사실 원태인은 그동안 인천만 오면 작아졌다. 통산 인천에서 7경기 1승 2패 평균자책점 5.18로 저조했다. 출루 허용률(1.65)부터 피안타율(0.298), 피OPS(0.821) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 하지만 이번 등판에서 인천 포비아를 어느 정도 극복했다.2회 2사까지 다섯 타자 연속 삼진을 잡으며 시작은 순조로웠다. 그러나 최지훈과 전의산에게 연속 안타를 맞으며 1, 3루 위기를 자초했다. 다행히 조형우를 3루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회에는 1사 이후 박성한과 에레디아에게 연속 안타를 맞으며 2, 3루 위기를 자초했다. 비록 최정에게 1타점 희생플라이를 허용했지만, 김재환을 삼진으로 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회를 삼자범퇴로 막은 원태인은 5회 1사 이후 정준재에게 3루타를 맞으며 득점권 위기를 맞았다. 이어서 박성한에게 1타점 적시 2루타를 맞으며 추격을 허용했다. 스코어는 5vs2. 설상가상 폭투까지 허용하며 1사 3루가 되었다. 다행히 에레디아를 땅볼, 최정을 뜬공으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회부터는 삼성 불펜이 가동되었다. '6회 백정현(1이닝 1실점) - 7회 이재희(1이닝 무실점) - 8회 이승민(1이닝 1실점) - 9회 김재윤(1이닝 무실점)'으로 경기를 마무리 지었다.경기 종료 후 원태인은 방송 인터뷰를 통해 "승리투수가 되었지만, 아쉬움이 남는 경기다. 타자들 활약에 내가 숟가락만 얹는 느낌"이라며 반성하는 모습을 보였다. 이어서 "최근 2경기 모두 5이닝만 투구하고 내려와 팀에 큰 도움이 되지 못해 미안하다"라며 소감을 밝혔다.7년 만에 인천에서 승리투수가 되었다. 이에 대해선 "2019년 이후 인천에서 승리가 없었다는 걸 알고 있었다. 솔직히 말하면, 내가 인천에서 너무나도 못했다. 통산 평균자책점도 상당했던 걸로 안다. 인천만 오면 '6이닝 이상 3실점 이하로만 하자'는 마인드로 임했는데, 이닝은 아쉬움이 남는다. 그렇지만 최소 실점으로 막아 인천에서 승리를 거둘 수 있어서 그나마 다행"이라고 말했다.다음 등판은 변수가 없다면, 9일 대구 LG전 선발로 나설 예정이다. 1위 경쟁하는 LG와의 맞대결이기도 하다. 이에 대해선 "이닝 소화가 맘에 걸리긴 하다. 그렇지만 최소 실점으로 막는 걸 우선으로 생각하겠다"라고 말했다.마지막으로 삼성 팬들에게 "팀에서 '이닝 이터' 역할을 올해는 못하고 있어서 팬들도 많이 답답할 거 같다. 너무 죄송하다. 전반기는 냉정하게 5선발 정도의 활약을 하는 거 같다. 후반기에는 다시 좋았던 시절의 폼을 찾아 팬들로부터 '원태인이 돌아왔다'라는 말을 들을 수 있도록 하겠다"라고 말했다.한편 4일 경기 선발로 삼성은 우완 최원태가 나선다. 이에 맞서는 SSG는 타케다 쇼타가 선발로 나선다.