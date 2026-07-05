100분 공연 이끈 85세 팝의 전설, 모로코에서 만나다

대중음악사의 위대한 작곡가 버트 바카락이 지난 2023년 2월 8일 작고한 뒤 그의 음악 세계를 한동안 들춰봤다. '더 룩 오브 러브(The Look of Love)'의 더스티 스프링필드와 '왓츠 더 푸시캣?(What's the Pussycat?)'의 톰 존스와 더불어 그의 악곡에 날개를 달아준 뮤즈는 명가수 디온 워릭. 맞수로 거론되던 아레사 프랭클린의 쩌렁쩌렁한 소울과 상반되는 사근사근한 팝 보컬은 빌보드 핫 100에 무려 69번 진입하는 역사를 쌓았다.
모로코 여행을 계획하던 중 마침 수도 라바트에서 열리는 대규모 여름 음악 축제 마와진(Mawazine) 마지막 날(지난 6월 27일) 라인업에서 워릭을 발견했다. 옳다거니 하고 바로 예매했다. 라바트 시내의 이벤트홀인 모하마드 5세 국립 극장에서 미국의 거장 가수를 만났다. 지난 6월 19일부터 27일까지 라바트에서 열린 마와진은 아프리카 최대 규모의 음악 축제로, 올해도 일렉트로닉 댄스 뮤직의 거장 티에스토와 스타 래퍼 타이 달라 사인 등 유력한 뮤지션이 대거 출연했다. JYP 엔터테인먼트의 5인조 걸 그룹 '있지(ITZY)'도 지난 6월 23일 마와진 공연을 마쳤다.
명품 팝송 이어진 감탄의 연속