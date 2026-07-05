100분 공연 이끈 85세 팝의 전설, 모로코에서 만나다

염동교

디온 워릭 모로코 콘서트공연장 입구에 <히어 아이 앰(HereI Am)(1965)>과 <히어 웨어 데어 이즈 러브(Here Where There Is Love)(1966)> 사인 엘피(LP)가 보였다. 판매자에게 "워릭의 공연 소식에 깜짝 놀랐다"라고 말하니 "막판에 결정된 일이라 페스티벌 측도 마찬가지 반응이었다"라고 답했다. 혹시 몰라 물어본 엘피 가격에 '500'이란 답이 들려와 식겁했지만, 달러나 유로가 아닌 현지 환율 디르함으로 원화 기준 약 8만 2천 원이었다.래퍼 겸 싱어 도자 캣이 '페인트 더 타운 레드(Paint the Town Red)'에서 인용한 보사노바풍 '워크 온 바이(Walk On By)'부터 바카락의 선율이 그의 음성을 통해 환생 했다. 본디 뮤지컬 <프라미스, 프라미스>에 흘렀던 산뜻한 '아 윌 네버 폴 인 러브 어게인(I'll Never Fall in Love Again)', 마이클 케인 주연의 영화 1966년 코미디 영화 <알피>의 주제가 '알피(Alfie)' 1967년 리메이크 모두 바카락의 손길에서 나왔다. 가사는 모두 미국 작사가 할 데이비드의 작품인데, 엘튼 존-버니 토핀 콤비가 떠오를 정도로 바카락-데이비드 파트너십은 뛰어났다.이 밖에도 쿠바계 미국인 가수 셀리아 크루즈와 협업한 '두 유 노우 더 웨이 투 산 호세(Do You Know the Way To San Jose)'와 연인을 향한 애틋한 마음을 파랑새에게 대신 전한다는 '메시지 투 마이클(Message to Michael)'같은 명품 팝송이 이어졌다. 비지스의 맏형 배리 깁이 곡을 쓰고 코러스를 입힌 '하트브레이커(Heartbreaker)'는 배리 깁 특유의 풍부한 하모니와 또렷한 곡조가 일품이었다.전성기와 비교하면 전반적인 위력과 음 높이가 내려온 건 사실이나 85세 고령에 약 30곡 100분 가까이 무대를 지속하는 것만으로도 감탄스러웠다. 현장 음악 감독으로도 활약한 피아니스트 안드레 체즈 루이스는 팔을 휙 돌려 주먹을 꽉 쥐며 매번 곡의 종료를 알렸다. 스탠다드 팝에 걸맞은 세션 연주가 대부분이었지만 잠깐 주어진 개별 타임에선 베이시스트의 화려한 솔로가 빛났다.