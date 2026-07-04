덴마크 감독의 눈으로 본 탈북 이주민의 서울살이

㈜트리플픽쳐스

<하나 코리아> 스틸혜선은 꿈을 이루기 위해 간호대학에서 공부하고, 북쪽의 아픈 엄마를 돌보기 위해 돈도 벌어야 한다. 무리를 감수할 수밖에 없다. 사소한 실수가 속출하고 예상하지 못한 난관에 봉착하지만, 하나원에서 배운 것처럼 책임은 온전히 그녀의 몫이다. 중국에서 생존본능으로 악착같이 버텼기에 뭐든 두렵지 않을 줄 알았건만, 상상했던 이상으로 서울의 삶은 코를 베일 판이다. 수업 노트 하나 빌리려 해도 대가가 없다면 얄짤없다. 울고 싶어도 울 수도 없다.의지할 배경 없는 21살 여성의 서울살이는 탈북민이 아니라도 고달픈 일이다. 상사의 성희롱이나 진상 고객의 패악질에도 입술을 깨물고 견뎌야 한다. 그런 혜선의 수모 역시 '지방러'건 유학생이건 이주노동자건 뒷배 없는 타향살이라면 널리 공유되는 사정이다. 그나마 동병상련인 하나원 동기생, '숙희'와 '보미'의 여성연대가 혜선의 이곳에서의 피난처가 되어주기에 용케 자신을 잃지 않을 수 있다. 국적과 종교, 인종 불문하고 이땅 여성 수난사는 여전하다.영화 속 탈북 이주민 여성의 처지는 팩트 체크로만 놓고 보면, 해당 사안에 관심을 갖고 꾸준히 관련 작품을 섭렵한 이들에겐 특별히 새로운 내용은 없다. 오히려 교범 수준으로 충실한 재연에 가깝다. 탈북민과 분단체제에 대한 특정한 입장에 따라 나뉘는 서술과 묘사 차이 너머 누구라도 공유할 만한 보편적인 형상화를 외국인 감독의 작업에서 목격한다는 건 극단적으로 분열된 한국 사회의 현주소와 연동해 묘한 감흥을 관객에게 전할 만하다.전반부엔 하나의 피사체처럼 카메라에 관찰되던 혜선은 서울살이에 적응하며 다른 방식으로 표현되기 시작한다. 정적인 상태로 그녀를 중앙에 놓고 멀찍이 촬영하던 카메라가 (관객이 주인공을 대하는 간격이 줄어들듯) 점점 곁으로 좁혀오기 때문이다. 필사의 몸부림을 표출하는 혜선에 밀착한 카메라가 흔들리며 마치 그녀의 감정을 복사하는 듯하다. 촬영의 톤&매너가 바뀌니 인물의 변화가 그에 실려 이해된다. 발상의 전환이 불러온 개가다.