덴마크 감독의 눈으로 본 탈북 이주민의 서울살이

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
비행기가 공항에 도착한다. '혜선'은 모두 내린 뒤에도 앉아 있다. 검은 양복을 입은 국가정보원 요원들이 그녀에게 다가온다. 탈북한 혜선은 며칠 심문을 거친 뒤 하나원에 입소한다. 그곳에서 중년의 '숙희', 발랄 10대 '보미'와 친해지며 낯선 땅에서 행복한 삶을 꿈꾼다. 죽을 각오로 탈출한 만큼 뭐든 해낼 각오를 다지지만, 이곳을 '집'이라 여기기엔 갈 길이 멀다.
탈출 당시부터 따지면 9부 능선쯤 도착한 셈이다. 1차로 목숨 걸고 국경을 넘고, 막막한 중국 땅에서 여러 위험을 극복하며 도움의 손길을 용케 얻어 한국 정부와 선이 닿았다. 이제 마지막 단계만 남았다. 적지 않은 이들이 체포되거나 대륙에 떠도는 삶이 되는 걸 고려하면, 셋은 성공 사례로 봐도 무방하다.
이제 가장 높은 벽, 한국 사회에 섞여드는 과정이 남았다. 목숨 걸고 탈북한 그녀들은 마지막 고비가 별것 아니라 여겼다. 하지만 같은 처지라도 셋의 조건은 같지 않다. 이건 우정이나 친분과는 별개 문제다. 살아온 세월만큼 어깨에 짊어진 짐도 늘어난다. 훌훌 털고 스펀지처럼 이곳 풍속과 문물을 흡수하면 될 듯한데, 그게 마음대로 되는 게 아니다. 혜선은 마음먹으면 뭐든지 다 해낼 수 있다고 자신했지만, 살아보니 말처럼 쉽지 않다.
남겨두고 온 이들에 대한 걱정과 한탄, 예상치 가뿐히 뛰어넘는 진입 장벽에 혜선은 우직하게 돌파를 선택한다. 여기까지 어떻게 왔는데 주저앉는단 말인가. 주변 사람들은 저러다 부러질까 염려하며 작은 도움을 내밀지만, 결국엔 홀로 일어서야만 하는 일이다. 24시간 불빛 찬란한 대도시의 주변부에 머물며 이곳이 새로운 고향으로 느껴지길, 자신이 공동체 일원으로 허용되길 소망하며 주인공의 분투는 계속된다. 영화는 그 궤적을 천천히 조망하는 데 집중한다.
덴마크-한국 합작 영화의 특별한 시선