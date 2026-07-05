"경쟁을 내려놓자, 함께 갈 사람이 보였다"

이종철

"예술 작업의 전체 일정 안에는 누구나 아주 외롭고 고통스러운 지점을 만나게 됩니다. 그것을 넘어설 수 있느냐는 결국 내가 외로운가, 외롭지 않은가의 문제인 것 같아요." (홍승욱 팀장)

"이 사업이 끝났을 때 만족할 만한 작품을 만들지 못할 수도 있어요. 그래도 이 시간이 이후의 안무가로서의 삶, 한 인간으로서의 삶에 도움이 됐다고 느꼈으면 합니다."

"경쟁의 부담을 내려놓자 옆에 서 있는 사람이 보였다."

홍승욱 극장장 직무대행 (오른쪽)한국문화예술위원회 홍승욱 팀장(극장장 직무대행)은 이번 자리를 만든 이유를 예술가가 창작 과정에서 마주하는 외로움으로 설명했다. 작품을 만드는 동안에는 혼자 결정을 내려야 하는 순간이 찾아온다. 다른 사람이 문제를 대신 풀어줄 수는 없다. 그러나 고민을 들어주고 애정 어린 조언이나 위로 한마디를 건넬 사람이 곁에 있는가에 따라 그 시간을 통과하는 방식은 달라질 수 있다. 그는 결과물보다 과정에서 누구를 만나고 어떤 관계를 맺었는지가 더 오래 남기도 한다고 했다.그가 말하는 관계는 단순한 친목이 아니다. "나는 무용을 하며 열심히 살아왔지만 지금 너무 힘들다"고 말할 수 있는 사람, 가까운 가족에게도 충분히 설명하기 어려운 예술적 고민을 나눌 동료를 얻는 일이다.'아르코 댄스 UP:RISE'는 스테이지1과 스테이지2로 이어진다. 스테이지1에서 네 안무가는 약 30분 분량의 작품을 만들고, 일부 작품은 스테이지2에서 약 1시간 분량의 완성작으로 발전한다. 사업을 기획한 김자은 PD는 이 사업을 "결과를 관리하는 프로그램이 아니라 창작의 과정을 함께하는 프로그램"이라고 설명했다. 극장은 정답을 제시하는 대신 질문을 건네고, 안무가가 필요로 할 때 공간과 사람, 제작 환경을 연결한다. 작품의 최종적인 선택과 결정은 안무가에게 남겨둔다.오는 11월 관객들은 네 안무가가 스테이지1에서 발전시킨 작품을 만나게 된다. 그러나 이 사업의 성과는 공연의 완성도와 관객 수만으로 판단하기 어렵다. 네 안무가가 자신의 창작 언어에 대해 조금 더 확신을 얻는 것, 춘천에서 만난 사람들이 사업이 끝난 뒤에도 서로의 작업을 지켜보는 동료로 남는 것 역시 중요한 결과물이다.워크숍을 함께한 참여자들은 건물 앞에 나란히 서서 기념사진을 찍었다. 누군가는 손가락으로 작은 하트를 만들었고, 한 사람은 팔을 높이 들었다. 자세도 표정도 제각각이었다. 같은 사업에 참여하지만 이들이 향하는 작품의 방향은 모두 다를 것이다. 그러나 적어도 창작의 어려움을 혼자서만 견디지 않아도 된다는 사실은 확인했다.안무란 무엇인가. 좋은 작품을 누가 판단할 수 있는가. 예술가는 가장 외로운 순간 누구에게 자신의 이야기를 꺼낼 수 있는가. 춘천에서 보낸 1박 2일 동안 어느 질문에도 하나의 답은 내려지지 않았다. 대신 같은 질문을 붙잡고 함께 이야기할 사람들이 곁에 있다는 사실을 알게 됐다.작품보다 먼저 창작자를 만나고, 완성된 결과보다 그곳에 도달하는 시간을 지원하는 극장. '아르코 댄스 UP:RISE'의 첫 번째 움직임은 그렇게 시작됐다.