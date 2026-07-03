'팔색조 배우' 김대명, 병원 이사장 납치범 된다

tvN 화면 캡처

영화 몇 편이 흥행에 시실패했던 김대명은 <슬기로운 의사생활>을 통해 다시 대중들의 많은 사랑을 받았다.5수 끝에 힘들게 대학에 입학해 연기 예술학을 전공한 김대명은 2007년 연극을 통해 데뷔해 연극과 뮤지컬 무대를 오가며 꾸준히 활동했다. 영화에도 간간히 조·단역으로 출연하던 김대명은 2013년 하정우 주연의 영화 <더 테러 라이브>에서 한강 다리를 폭파 시키는 테러범 박신우 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다(하지만 김대명은 영화 속에서 목소리만 나올릴 뿐 얼굴은 한 번도 등장하지 않았다).김대명은 <더 테러 라이브>를 통해 관객들의 궁금증을 자아냈지만 대중들이 김대명의 얼굴을 알게 되기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 김대명은 2014년 드라마 데뷔작이었던 tvN의 <미생>에서 김동식 대리를 연기하며 원작 웹툰과 매우 흡사한 싱크로율과 인간적이고 진솔한 연기를 통해 시청자들을 매료 시켰다.<더 테러 라이브>와 <미생>을 통해 이름을 알리기 시작한 김대명은 영화 <표적>과 <역린>, <타짜:신의 손>, <뷰티 인사이드>, <내부자들> 등 많은 영화에 출연하며 활발하게 활동했다. 2016년에는 동명 웹툰 원작의 시트콤 <마음의 소리>에서 주인공 조석(이광수 분)의 형 조준 역을 맡기도 했다. 김대명은 <마음의 소리>에서 능청스러운 4차원 코믹 연기를 선보이며 시청자들에게 더욱 친근한 배우가 됐다.김대명은 2016년 458만 관객을 동원한 박정우 감독의 영화 <판도라>에서 발전소에 문제가 발생했을 때 앞장서서 복구 작업을 하려 하는 강재혁(김남길 분)의 친구 길섭을 연기했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 김대명은 <판도라> 이후 <해빙>과 <골든슬럼버>, <마약왕>,<국제수사>에도 출연했지만 모두 기대만큼 높은 흥행 성적을 올리진 못하면서 배우로서 이름을 알린 후 첫 슬럼프가 찾아온 듯 했다.하지만 김대명의 짧은 슬럼프는 2020년과 2021년에 걸쳐 방송된 <슬기로운 의사생활> 시리즈를 통해 한 번에 털어 버렸다. 김대명은 <슬기로운 의사생활>에서 율제병원 산부인과 조교수 양석형 역을 맡아 뛰어난 생활 연기를 통해 시청자들의 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 제자이기도 한 산부인과 레지던트 추민하(안은진 분)와의 풋풋한 러브라인이 서서히 결실을 맺는 과정은 시청자들을 설레게 만들기 충분했다.