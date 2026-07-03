사이트 전체보기
"시민이 지켜낸 인천여성영화제, 영화가 결국 사람 바꾼다"

"시민이 지켜낸 인천여성영화제, 영화가 결국 사람 바꾼다"

[인터뷰] 인천여성영화 류부영 집행위원장

송정훈(lecielblue)
26.07.03 14:37최종업데이트26.07.03 14:37
구글 검색 선호 출처로 추가
2023년 상영작을 둘러싼 논란과 지원 중단으로 존폐의 기로에 섰던 인천여성영화제는 전국 시민들의 자발적인 후원으로 다시 일어섰다. 그렇게 이어진 연대는 올해까지 계속되고 있다.

류부영 집행위원장
류부영집행위원장본인제공

제22회 인천여성영화제 개막을 앞두고 2일 진행한 서면 인터뷰에서 류부영 집행위원장은 "2023년은 영화제가 누구를 위한 것인지 시민들에게 다시 확인받은 시간이었다"라며 "영화는 결국 사람을 바꾸고, 그런 작은 변화가 사회를 변화시키는 힘이 된다고 믿는다"라고 밝혔다.

인천 여성영화제는 2023년 상영작을 둘러싼 논란 이후 어려운 시간을 겪었다. 영화제의 지속 여부를 걱정해야 하는 상황이었지만, 전국 각지 시민들의 자발적인 후원은 영화제를 다시 일으켜 세웠다.

류 집행위원장은 "당시 시민들과 함께 만들어 온 영화제가 큰 어려움을 겪었지만, 급하게 마련한 운영 기금에 전국의 시민들이 뜻을 모아주셨고 그 후원이 지금까지 이어지고 있다"라며 "그 일을 겪으며 인천여성영화제가 누구를 위한 영화제인지 더욱 분명하게 확인할 수 있었다"라고 회고했다.

'나풀나풀'이 전하는 생존의 언어

올해 영화제를 관통하는 키워드는 '나풀나풀'이다.

부드럽게 흩날리는 모습을 떠올리게 하는 단어지만, 그 안에는 서로의 안녕을 묻고 함께 살아가는 힘에 대한 메시지가 담겨 있다고 한다.

류 집행위원장은 "우리 사회에서 여성들은 여전히 차별과 불평등을 경험하고 있으며, 생업과 돌봄을 함께 감당하는 무거운 현실 속에 살아가고 있다"라며 "그럼에도 자신의 삶을 포기하지 않고 서로의 안부를 묻고 곁을 내어주는 사람들이 있기에 우리는 다시 일어설 수 있다"고 설명했다.

그는 "'나풀나풀'은 자아를 뜻하는 '나', 충만함을 의미하는 'full', 사람과 사람을 연결하는 장을 의미하는 'pool'의 뜻을 함께 담은 표현"이라며 "각자의 삶을 존중하면서도 서로 연결되어 있다는 감각, 그리고 함께 살아가는 힘을 전하고 싶었다"라고 덧붙였다.

'나풀나풀'이라는 메시지는 올해 상영작 선정에도 자연스럽게 이어졌다.

개막작은 유소영 감독의 다큐멘터리 <공순이>다. 청각장애인 부모를 둔 비장애인 자녀(CODA)로, 도배 일을 하며 살아온 한 여성의 삶을 기록한 작품이다.

개막작 '공순이'
개막작'공순이'인천여성위원회 제공

이름 대신 공순이라고 불리며 모진 시간을 견뎌온 한 여성이 삶을 유쾌하게 받아들이며 자신의 길을 걸어가는 모습은 올해 슬로건과 가장 잘 어울리는 이야기다. 몸으로 일구고 마음으로 모아낸 삶의 에너지는 관객들에게도 깊은 울림을 전할 것이다.

폐막작인 <팔레스타인을 위한 두 대의 카메라>와 <함께 먹자, 밥!> 역시 '연결'과 '연대'를 주제로 한 작품들이다.

그는 "전쟁과 혐오, 갈등이 이어지는 시대일수록 서로 연결되어 있다는 감각이 더욱 중요하다"라며 "관객들이 각자의 나다움을 잃지 않으면서도 함께 살아갈 수 있다는 희망을 품고 돌아가셨으면 한다"라고 말했다.

페막작 함께 먹자 밥!,팔레스타인을 위한 두 대의 카메라
페막작함께 먹자 밥!,팔레스타인을 위한 두 대의 카메라인천여성영화위원회

영화 상영 외에도 서촌 코미디 클럽과 함께하는 페미니스트 스탠드업 코미디 공연 '페미생존법', 인천 지역 독립 서점 다섯 곳과 함께하는 북큐레이션 프로그램 등 다양한 부대행사가 마련된다.

영화는 사람을 바꾸는 힘

인천여성영화제가 22년째 모든 작품을 무료로 상영하는 이유도 영화의 문턱을 낮추기 위해서다.

류 집행위원장은 "영화제에서 소개하는 작품은 대부분 독립영화여서 평소에는 접하기 쉽지 않다"라며 "무료 상영을 통해 더 많은 시민이 영화를 만나고, 상영 후 감독과 관객이 함께하는 GV를 통해 영화가 자신의 삶으로 이어질 수 있도록 하고 있다"라고 설명했다.

그에게 영화는 단순한 감상의 대상이 아니다. 사람의 생각을 바꾸고 삶을 움직이는 계기다.

가장 기억에 남는 작품으로는 강지이 감독의 <연락처>와 네 명의 감독이 함께 만든 <컷아웃>을 꼽았다.

류 집행위원장은 "<연락처>를 통해서는 가정이 모두에게 안전한 공간만은 아니라는 현실을 다시 생각하게 됐다"며 "또 <컷아웃>을 본 뒤에는 엘리베이터 안내 음성부터 전기밥솥 음성까지 일상 곳곳에 성별화된 역할이 얼마나 자연스럽게 자리하고 있는지를 새삼 인식하게 됐다"고 소감을 밝혔다.

인천과 함께 성장하는 영화제

전국 곳곳에서 여성영화제가 열리고 있지만 류 집행위원장은 인천여성영화제만의 가장 큰 특징으로 '지역성'을 꼽았다.

"인천의 여성들을 시민으로, 창작자로, 관객으로 함께 성장시키는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 시민 진행자를 발굴하고 교육해 영화와 관객을 연결하는 역할을 맡기고 있으며, 인천에서 활동하는 여성 감독들이 영화제 트레일러를 제작할 수 있도록 창작의 기회도 만들고 있습니다."

류 집행위원장은 인터뷰를 마무리하며 "인천여성영화제는 특별한 사람들만을 위한 영화제가 아니라 우리 주변의 평범한 여성들이 함께 만들고 소개하는 영화제"라며 "다양한 삶을 만나고 공감하며 위로받는 시간을 함께했으면 한다"라고 전했다.

한편, 올해로 스물두 번째를 맞는 인천여성영화제는 오는 7월 10일부터 12일까지 영화공간주안에서 열린다. 장·단편 27편이 무료로 상영되며, 모든 관람은 현장 선착순 발권으로 진행된다.

최종 시간표
최종시간표인천여성영화위원회


덧붙이는 글 이 기사는 인천in에도 실립니다.이 기사는 인천in에도 실립니다.이 기사는 인천in에도 실립니다.
인천여성영화제

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
송정훈 (lecielblue) 내방

문화분야에 관심을 가지고 2018년 부터 한중미술교류를 진행해왔습니다.교류전을 진행하며 미술에 대해 알고싶어 도슨트를 공부했고 사단법인 인천미술협회. 메세나위원으로 활동하고 있습니다.좋은 작가분들의 작품과 전시를 널리 알리고자 합니다. 주위에 좋은 소식을 여러분들과 나누고 싶습니다

이 기자의 최신기사 "좋은 가게 응원하는 연결고리 만들고 싶어요"