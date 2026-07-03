'두산 새 외인' 세베리노, 2년 전 '제러드 영'처럼?

두산 베어스

두산은 카메론을 대체할 새 외국인 타자로 빅리그 경험이 없는 스위치히터 세베리노를 총액 20만 달러에 영입했다.KBO리그에서는 외국인 타자가 부진하거나 갑작스런 부상 공백이 생겼을 때 전력 약화를 최소화하기 위해 새로운 외국인 타자를 영입한다. 물론 SK 와이번스와 SSG 랜더스에서 5년간 활약하며 통산 155홈런 409타점을 기록했던 제이미 로맥이나 2020년 정규리그 MVP 멜 로하스 주니어처럼 대체 외국인 타자 성공 사례도 많이 있지만 두산은 지금까지 외국인 타자 중도 교체로 큰 재미를 보지 못했다.두산은 2015년 주전 3루수로 활약할 것을 기대하며 영입한 잭 루츠가 부진하자 새 외국인 타자 데이빈슨 로메로를 시즌 도중에 영입했다. 로메로는 1루수와 3루수를 오가며 76경기에 출전했지만 타율 .253 12홈런 50타점으로 기대에 미치지 못했고 가을야구에서도 타율 .235(17타수 4안타) 2타점 1득점에 그치며 반등에 실패했다. 결국 로메로는 시즌이 끝나고 재계약 불가 통보를 받고 두산을 떠났다.하지만 대체 외국인 타자 로메로의 부진은 결과적으로 두산에게 '전화위복'이 됐다. 로메로가 1루수나 3루수로 자리를 잡았다면 백업을 전전했을 확률이 높은 오재일(SPOTV 해설위원)과 허경민(kt 위즈)이 주전 1루수와 3루수로 자리 잡으며 각각 타율 .289 14홈런 36타점, 타율 .317 1홈런 41타점 64득점으로 맹활약했기 때문이다. 그렇게 로메로는 두산의 '왕조 시대'를 대표하는 2명의 주역을 남겼다.2018년에는 외야수 지미 파레디스가 21경기 만에 퇴출되자 그해 6월 LA 다저스에서 활약했던 외야수 스캇 반 슬라이크를 32만 달러에 영입했다. 빅리그에서 2번의 올스타에 선정됐던 호타준족 외야수 앤디 반 슬라이크의 아들인 반 슬라이크는 두산 유니폼을 입고 12경기에서 타율 .128(39타수 5안타) 1홈런 4타점으로 크게 부진했다. 결국 반 슬라이크는 그해 가을야구가 시작되기 전에 두산에서 방출됐다.이처럼 대체 외국인 타자로 재미를 보지 못했던 두산에게도 딱 한 번 대체 영입의 좋은 기억이 있었으니 바로 2024년 헨리 라모스의 대체 외국인 타자로 합류했던 외야수 제러드 영(뉴욕 메츠)이었다. 2024년 후반기 두산 유니폼을 입은 제러드는 38경기에서 타율 .326 10홈런 39타점 29득점으로 맹타를 휘둘렀다. 비록 재계약에는 실패했지만 제러드는 두산의 유일한 대체 외국인타자 성공 사례로 남아있다.2025년 뛰어난 허슬 플레이와 함께 136경기에서 타율 .299 16홈런 87타점 72득점 17도루를 기록했던 제이크 케이브와의 재계약을 포기한 두산은 2025년 12월 다즈 카메론과 총액 100만 달러에 계약했다. 카메론은 메이저리그에서 통산 17년 동안 활약하면서 278홈런 968타점 1064득점 297도루를 기록했던 마이크 카메론의 아들로 현역 시절의 아버지처럼 잘 치고 잘 달리는 유형의 호타준족 우타 외야수다.4월까지 타율 .278를 기록하며 KBO리그 적응에 다소 어려움을 겪는 듯했던 카메론은 5월 한 달 동안 타율 .309 3홈런 19타점 18득점5도루를 기록하며 두산의 핵심타자로 자리 잡았다. 하지만 카메론은 6월 들어 타율 .273로 다시 주춤했고 무엇보다 21경기에서 홈런이 1개에 그치면서 외국인 타자로서 장타력에서 아쉬움을 남겼다. 결국 두산은 지난 6월 29일 카메론을 웨이버 공시하며 방출을 결정했다.두산이 카메론과의 인연을 정리했던 시기, 마침 2024년 홈런왕을 차지했던 거포 1루수 맷 데이비슨(키움 히어로즈)도 NC 다이노스를 떠난 상황이었기 때문에 일부 야구팬들은 데이비슨이 두산에 합류하는 게 아니냐는 추측을 내놓기도 했다. 하지만 데이비슨의 최종 행선지는 두산이 아닌 키움이었고 두산은 2일 멕시코리그에서 활약하던 1999년생의 젊은 스위치히터 내야수 세베리노와 계약했다.2025년까지 마이너리그에서 8년 동안 활약한 세베리노는 타율 .263 97홈런 375타점 332득점을 기록한 중장거리 유형의 타자다. 2023년 더블A와 트리플A를 오가며 35홈런을 터트렸던 세베리노는 2024년에도 트리플A에서 21홈런 79타점을 기록했고 올해는 멕시코리그에서 타율 .340 5홈런 44타점의 좋은 성적을 올렸다. 다만 극단적인 '타고투저' 리그인 멕시코리그의 성적은 크게 신뢰하기 힘들다.2023년부터 올해까지 두산 팬들은 '잠실 라이벌' LG 트윈스의 외국인 타자 오스틴 딘의 맹활약을 보면서 부러움의 시선을 보낼 수 밖에 없었다. 특히 오스틴이 '트리플 크라운'을 노리고 있는 올 시즌엔 그 부러움이 더욱 커졌다. 이는 타이론 우즈와 호세 페르난데스 같은 강타자들을 거느렸던 시절에는 느낄 수 없는 감정이었다. 과연 새 외국인 타자 세베리노는 두산 팬들의 아쉬움을 환호로 바꿀 수 있을까.