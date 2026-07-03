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생계형 탁구 선수의 추락과 질주, 참고 보기 힘들지만...

생계형 탁구 선수의 추락과 질주, 참고 보기 힘들지만...

[리뷰] 영화 <마티 슈프림>

장혜령(doona90)
26.07.03 10:05최종업데이트26.07.03 10:05
* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <마티 슈프림> 스틸
영화 <마티 슈프림> 스틸㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프

영화 <마티 슈프림>은 여러모로 참고 보기 힘들지만 시간 가는 줄 모르게 빠져들게 하는 힘이 있는 영화다. 탁구 선수의 좌절과 성공을 다룬 스포츠 장르로 착각했다면 실망할 수 있겠으나, 실존 인물 마티 라이스먼에서 영감받은 허구의 인물에 매료되었다면 지루함 없이 즐길 수 있는 드라마다.

'절박함'이 깃든 인간이 어디까지 추락할 수 있는지를 목도하는 경험이 썩 유쾌하게 다가오지 않는 영화다. 무언가를 절실하게 갈구한 적 있는지, 본인은 최고가 될 거라고 자부하지만 주변에서 조롱거리를 삼는다면 어떨지, 누가 뭐래도 자신을 믿고 욕망을 따라 쉬지 않고 완주할 수 있을지, 여러 생각이 드는 작품이다.

질주하는 에너지

탁구계의 세계 챔피언이 되고자 했지만 현실은 삼촌 신발가게 점원인 마티 마우저(티모시 샬라메)는 국제 대회 참가비를 스스로 마련하려 고군분투한다. 1950년 대 미국에서 탁구의 위상은 높지 않았다. 생계형 선수였던 마티는 각종 행사에서 묘기를 선보여 푼돈을 벌기도 하고, 친구와 결탁해 내기 탁구를 벌였으며, 뛰어난 언변으로 사기를 치고, 유명인을 이용해 영달을 추구하려 했다.

나름의 실력은 있으나 제대로 대접받지 못하는 마티는 절박함마저 저당 잡힌 인물이다. 무모하고 무례하며 무식하게 달려드는 인간 앞에 궁색한 가난이 발목 잡는다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 했던가. 신이 자신에게 재능을 준 이유가 있을 거란 오판이 문제였지만, 아랑곳하지 않고 있는 힘껏 밀어붙인다. 자신감과 자아도취, 야망, 오만을 연료 삼아 지치지 않고 끝까지 간다.

응원하기 힘든 매력

영화 <마티 슈프림> 스틸컷
영화 <마티 슈프림> 스틸컷㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프

<마티 슈프림>은 앞서 말한 복잡한 감정을 응축한 영화다. 징글징글한 주인공을 마냥 응원할 수도 그렇다고 욕을 할 수 없어 양가적 감정이 커진다. 오롯이 온몸으로 체험하게 만드는 영화는 처음부터 끝까지 한 사람의 인생을 무방비로 쫓도록 설계되었다. 눈물겹게 잔혹하면서도 종국에는 안쓰러워지는 인물이다. 자기 힘으로 여기까지 왔다고 떠들고 다니지만, 자수성가의 허상은 오래가지 못한다. 그 과정을 지켜보는 149분은 실로 괴롭기까지 하다.

모든 것을 주도하는 티모시 샬라메는 본인 이미지를 갱신하는 기염을 토한다. 사랑에 빠진 소년, 마약 중독자, 위대한 지도자, 자유로운 뮤지션 등 이전 캐릭터가 생각나지 않는 강렬한 에너지다. 6년 동안 탁구 연습에 매진하며 대역 없이 수준급 경기를 보일 만큼 마티 역에 빠져 메서드 연기를 선보인다.

그래서일까. 얼마 전 구설수에 올라 홍역을 치른 티모시 샬라메의 자기 확신과 마티 마우저 가치관이 오버랩 되기까지 한다. 영화가 끝나도 그 인물 자체로 보이는 묘한 시너지가 <마티 슈프림>의 최고 홍보 효과가 아닐까 싶다.

속도감, 도파민, 연민

영화 <마티 슈프림> 스틸컷
영화 <마티 슈프림> 스틸컷㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프

조쉬 사프디 감독의 작품 중 <마티 슈프림>은 꽤 대중적인 영화다. 누가 뒤에서 따라오는 듯 속도감 넘치는 연출은 아드레날린과 도파민을 최고치로 끌어올린다. 긴 러닝타임이 느껴지지 않을 정도로 쉴 틈 없이 몰아치며, 과도한 클로즈업으로 인물의 세세한 표정이 스크린 너머로 전해진다.

그의 인장이 이번 영화에서도 반복된다. 폭격기 수준의 빠른 대사량과 박진감 넘치는 카메라 워킹, 음악이 적재적소에 쓰였다. 전문 배우와 비전문 배우를 적절히 섞어 리얼리즘이 강하게 느껴진다. 결핍 많고 불안한 인물이 주인공을 삼는다. 케일럽 랜드리 존스, 로버트 패틴슨, 아담 샌들러 모두 조쉬 사프디의 영화를 통해 독보적인 필모그래피를 구축했다.

<헤븐 노우즈 왓>에서는 약물 중독자인 커플의 자멸을 사실적으로 담았고, <굿 타임>에서는 돈을 훔치다 걸려 붙잡힌 동생을 구하기 위한 형제애를 다뤘다. <언컷 젬스>는 보석을 탐하다가 광적으로 변해가는 보석상의 허무한 한탕주의의 결과를 그렸다.

그중 <마티 슈프림>의 생계형 탁구선수도 비슷한 계보의 연장선상이다. 불행한 사람끼리 서로 물로 뜯고 사는 불우한 인생이 한편의 우화처럼 펼쳐진다. 걷잡을 수 없는 욕망에 사로잡혀 잠식당한 인물의 최후는 썩 좋지 않게 끝난다. 엎친 데 덮친 격으로 일은 꼬여만 가고 갈등과 배신으로 점철된 인연은 부메랑처럼 돌아온다. 결국 뿌린 대로 거두는 인과응보는 예견된 결과인 셈이다.

영화는 끝났지만 마티의 삶은 계속 이어질 것이다. 그를 온전히 지지할 수도 없지만 연민이 생기는 이유는 우리의 삶과 크게 다르지 않기 때문일 것이다. 선수로서의 한 챕터가 끝났을 뿐, 아버지로서의 챕터가 기다리고 있다. 하물며 아버지를 완주하지 못하더라도 괜찮다. 인간은 원래 완벽하지 못한 동물이고, 수많은 실패를 쌓아 완성을 향해가는 미완의 존재인 까닭이다.
마티슈프림

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