생계형 탁구 선수의 추락과 질주, 참고 보기 힘들지만...

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영화 <마티 슈프림> 스틸㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프
영화 <마티 슈프림>은 여러모로 참고 보기 힘들지만 시간 가는 줄 모르게 빠져들게 하는 힘이 있는 영화다. 탁구 선수의 좌절과 성공을 다룬 스포츠 장르로 착각했다면 실망할 수 있겠으나, 실존 인물 마티 라이스먼에서 영감받은 허구의 인물에 매료되었다면 지루함 없이 즐길 수 있는 드라마다.
'절박함'이 깃든 인간이 어디까지 추락할 수 있는지를 목도하는 경험이 썩 유쾌하게 다가오지 않는 영화다. 무언가를 절실하게 갈구한 적 있는지, 본인은 최고가 될 거라고 자부하지만 주변에서 조롱거리를 삼는다면 어떨지, 누가 뭐래도 자신을 믿고 욕망을 따라 쉬지 않고 완주할 수 있을지, 여러 생각이 드는 작품이다.
질주하는 에너지
탁구계의 세계 챔피언이 되고자 했지만 현실은 삼촌 신발가게 점원인 마티 마우저(티모시 샬라메)는 국제 대회 참가비를 스스로 마련하려 고군분투한다. 1950년 대 미국에서 탁구의 위상은 높지 않았다. 생계형 선수였던 마티는 각종 행사에서 묘기를 선보여 푼돈을 벌기도 하고, 친구와 결탁해 내기 탁구를 벌였으며, 뛰어난 언변으로 사기를 치고, 유명인을 이용해 영달을 추구하려 했다.
나름의 실력은 있으나 제대로 대접받지 못하는 마티는 절박함마저 저당 잡힌 인물이다. 무모하고 무례하며 무식하게 달려드는 인간 앞에 궁색한 가난이 발목 잡는다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 했던가. 신이 자신에게 재능을 준 이유가 있을 거란 오판이 문제였지만, 아랑곳하지 않고 있는 힘껏 밀어붙인다. 자신감과 자아도취, 야망, 오만을 연료 삼아 지치지 않고 끝까지 간다.
응원하기 힘든 매력