생계형 탁구 선수의 추락과 질주, 참고 보기 힘들지만...

▲영화 <마티 슈프림> 스틸컷 ㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프

조쉬 사프디 감독의 작품 중 <마티 슈프림>은 꽤 대중적인 영화다. 누가 뒤에서 따라오는 듯 속도감 넘치는 연출은 아드레날린과 도파민을 최고치로 끌어올린다. 긴 러닝타임이 느껴지지 않을 정도로 쉴 틈 없이 몰아치며, 과도한 클로즈업으로 인물의 세세한 표정이 스크린 너머로 전해진다.



그의 인장이 이번 영화에서도 반복된다. 폭격기 수준의 빠른 대사량과 박진감 넘치는 카메라 워킹, 음악이 적재적소에 쓰였다. 전문 배우와 비전문 배우를 적절히 섞어 리얼리즘이 강하게 느껴진다. 결핍 많고 불안한 인물이 주인공을 삼는다. 케일럽 랜드리 존스, 로버트 패틴슨, 아담 샌들러 모두 조쉬 사프디의 영화를 통해 독보적인 필모그래피를 구축했다.



<헤븐 노우즈 왓>에서는 약물 중독자인 커플의 자멸을 사실적으로 담았고, <굿 타임>에서는 돈을 훔치다 걸려 붙잡힌 동생을 구하기 위한 형제애를 다뤘다. <언컷 젬스>는 보석을 탐하다가 광적으로 변해가는 보석상의 허무한 한탕주의의 결과를 그렸다.



그중 <마티 슈프림>의 생계형 탁구선수도 비슷한 계보의 연장선상이다. 불행한 사람끼리 서로 물로 뜯고 사는 불우한 인생이 한편의 우화처럼 펼쳐진다. 걷잡을 수 없는 욕망에 사로잡혀 잠식당한 인물의 최후는 썩 좋지 않게 끝난다. 엎친 데 덮친 격으로 일은 꼬여만 가고 갈등과 배신으로 점철된 인연은 부메랑처럼 돌아온다. 결국 뿌린 대로 거두는 인과응보는 예견된 결과인 셈이다.



영화는 끝났지만 마티의 삶은 계속 이어질 것이다. 그를 온전히 지지할 수도 없지만 연민이 생기는 이유는 우리의 삶과 크게 다르지 않기 때문일 것이다. 선수로서의 한 챕터가 끝났을 뿐, 아버지로서의 챕터가 기다리고 있다. 하물며 아버지를 완주하지 못하더라도 괜찮다. 인간은 원래 완벽하지 못한 동물이고, 수많은 실패를 쌓아 완성을 향해가는 미완의 존재인 까닭이다.



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