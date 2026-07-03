한순간에 무너지는 최민식을 보며 되짚어보는 일상의 무게

아침 일찍 작은 손주, '에그'의 손을 잡고 아파트 단지를 산책하다 보면 마음이 묘해지곤 했다. 에그보다 훨씬 개월 수가 적은 아이들도 저마다 가방을 메고 어린이집으로 향했다. 단지 안 놀이터는 텅 비어, 늘 나와 에그 단둘뿐이었다.
노란 등원 버스 앞에서 형아를 보낼 때면, 에그는 말없이 버스를 향해 손을 흔들었다. 까만 눈망울이 "나도 형아랑 같이 가고 싶어"라고 말하는 것 같았다.
아직 기저귀도 떼지 못했고 말문도 트이지 않은 아이였다. 할머니, 할아버지가 집에 있으니 더 데리고 있어도 좋으련만, 마음을 굳혔다. 아이는 또래와 어울려야 사회성도 배우고 성장도 빨라질 터였다. 형이 거실에서 자동차를 타면 따라 타고, 밥을 먹거나 우유를 마시면 똑같이 해야 직성이 풀리는 아이의 모방 심리를 보며, 그저 집에만 두는 것이 능사는 아니라는 생각이 들었다.
어제 엄마와 함께 어린이집에서 두 시간 남짓 놀다 온 것을 시작으로, 오늘은 드디어 에그가 형아 손을 잡고 첫 등원을 했다. 잘 적응하리라 믿으면서도, 문이 닫히는 순간 마음 한구석이 짠해지는 것은 어쩔 수 없었다.
아이가 어린이집으로 가고 난 집안은 적막했다. 거실이 이토록 넓었나 싶을 만큼 휑한 공기가 감돌았다. 허둥지둥하는 마음에 무엇을 해야 할지 알 수 없었다. 적응 기간이라 언제 일찍 돌아올지 몰라 멀리 외출할 수도 없는 노릇이었다.
관계를 잃어버린 이들의 위태로운 게임