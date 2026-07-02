'블론 제로' 마무리 손주영... 선두 LG 를 만든 신의 한 수

케이비리포트

LG 손주영의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)마무리 보직 변경 이후 손주영은 투수로서 한 단계 더 진화했다는 평가를 받고 있다. 선발로 나서던 시절 긴 이닝 소화를 위해 완급을 조절하던 것과 달리 대체로 1이닝 가량을 전력투구하면서 포심 패스트볼의 평균 구속이 지난해 약 146.6㎞/h에서 올시즌 2km/h 정도 빨라졌다. 구속 증가의 영향으로 9이닝당 탈삼진 비율도 지난해 7.76개에서 올해 9.13개로 대폭 증가했다.더 좋아진 구위뿐 아니라 실점을 최소화하는 위기 관리 능력도 돋보인다. 지난달 23일, 4-3으로 앞선 삼성 라이온즈와의 경기에서 9회말 1사 3루 상황에서 다분히 의도된 연속 볼넷으로 만루를 만들고 이후 후속 타자인 구자욱과 디아즈를 연속 삼진으로 돌려세운 투구는 마무리 손주영의 위력을 확인할 수 있는 대표적인 장면이었다.손주영은 7월 첫 등판인 1일 키움 히어로즈와의 경기에서도 팀의 불펜데이 총동원 속에 8-4로 앞선 8회말 1사 1·2루 위기에 조기 등판해 1.2이닝 0피안타 무실점으로 아웃카운트 5개를 책임지며 시즌 18세이브째를 올렸다. 멀티 이닝 소화나 연투 능력도 이미 입증한 상태다.