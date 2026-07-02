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공포 영화 보기 딱 좋은 시기, 방학이 시원해집니다

공포 영화 보기 딱 좋은 시기, 방학이 시원해집니다

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <회로>

김상목(redoctobor)
26.07.02 17:34최종업데이트26.07.02 17:34
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

공포영화라면 여름 무더위가 따라붙는다. 시원하고 쾌적한 극장, 푹신한 좌석에서 간식거리 챙겨서 친한 이들과 함께 바깥 더위를 잠시 잊고 마음껏 소리도 지르고 눈도 질끈 감으며 작은 일탈을 누린다. 실제 현실과는 동떨어진 내용이라 비명을 지르며 두려움에 떨다가도 영화가 끝나면 개운하게 일어서면 그뿐이니 부담 없다. 작품성에 대한 높은 허들보다는 적절한 도파민 발산만 해주면 더 바랄 게 없다. 전형적인 방학 시즌 겨냥 공포영화다.

꽃집에서 일하는 '미치'는 동료가 연락이 끊기자 걱정이 되어 찾아갔다 충격적인 모습을 목격한다. 의문을 품던 다른 동료가 다시 방문하고 홀린 듯 기이한 행적을 보인다. 주변 사람들이 차례로 이상행동을 보이자 미치는 그들을 돌보지만, 그의 노력도 헛되이 하나둘 사라져간다.

대학생 '료스케'는 인터넷을 설치하려다가 느닷없이 "유령을 만나고 싶습니까?"라는 기분 나쁜 메시지를 마주한다. 컴퓨터학과 학생들에 도움을 청하다 만난 여학생 '하루에'가 조사해도 소득은 없다. 점점 도시에서 사람들이 사라져간다.

차별화된 사회적 불안

<회로> 스틸
<회로> 스틸㈜디오시네마

어느덧 칠십인 일본의 거장 구로사와 기요시는 다양한 장르 마스터로 정평이 났지만, 현대인의 다양한 사회적 공포와 불안을 짚어낼 때 최상의 결과를 빚어내는 장인이 그의 정수로 꼽힌다. 감독의 이름을 세계에 알린 '공포 3부작'은 20세기 말 일본 사회 당대 현실을 재료 삼아 전근대 민담이나 중세 전설에 기반한 고전 공포와는 궤가 다른 상상력을 선보인다. 2001년 공개된 <회로>는 1997년 <큐어>, 2006년 <절규>와 더불어 한 축을 점유하는 작업이다.

그로부터 25년이 지났다. 21세기의 서막을 연 <회로> 속 풍경은 지금 보면 아득한 옛날처럼 보인다. 누군가에겐 정겨운 추억일 전화선 모뎀을 이용해 '띠링띠링 ~ ' 접속 과정을 경유해야 간신히 인터넷 연결되던 시절이 화면을 수놓는다. 그땐 그랬지 하며 감회에 젖어 4K 디지털 리마스터링을 거쳤어도 여전히 어둑한 이미지를 응시한다. 지금과 별반 다를 것 없어 보여도 유심히 살피면 격세지감을 느끼기 충분한 묘한 이질감이 시선을 사로잡는다.

불과 10년 전, 일본은 거품경제 종말을 맞이했다. 1990년 직전 번영을 누리던 일본 경제를 전 세계가 주시하던 시절, <로보캅>이나 <떠오르는 태양> 같은 할리우드 명작에서 미국 패권을 야금야금 좀먹는 건 세계를 양분한 초강대국 소련이 아니라 2차 대전에서 자신들에 무릎을 꿇었던 일본이었다. 무역수지 흑자를 주체 못해 해외 부동산과 기업 수집에 열을 올리고, 폭등한 부동산 가치 덕분에 일본을 팔면 미국을 살 수 있단 아이러니가 발생하던 시절이다.

사이버 스페이스에 펼쳐진 '멋진 신세계'?

<회로> 스틸
<회로> 스틸㈜디오시네마

<회로>를 온전히 소화하려면 21세기 온라인 네트워크 전성기의 태동과 20세기 말 일본 사회를 뒤덮던 무의식적 불안을 이해해야 한다. 이 둘을 떼 놓고 본 작품을 통상적인 공포물 관습으로 접근한다면 이미 철 지난 고리타분한 범작으로만 받아들여도 이상할 게 없을 정도다. 그러나 사회적 맥락을 일정하게 체화한 가운데 영화를 볼 수 있다면, 실로 차원이 다른 단계에 근접할 수 있게 된다. 특정한 사용법이 존재하는 작품인 셈이다.

지금처럼 온갖 인터넷 기반 장비를 신체 일부처럼 활용하는 시대에 영화 속 고작 25년 전 배경은 가깝고도 낯설다. 하드웨어 배경은 지금과 별반 다르지 않다. 텔레비전이나 냉장고, 자동차는 디자인 차이만 느낄 수준이다. 하지만 격세지감이란 표현이 실감 나는 인터넷 접속 및 이용환경은 세월의 격차를 망치로 머리 때리듯 확인케 해준다. 온라인 환경과 기술 변화가 얼마나 가속 페달을 밟고 있는지 새삼 깨닫게 하기에 충분한, 마치 평행세계 풍경이 가득하다.

그전까진 개인 간 내밀한 교감은 오프라인에 기반을 두고 이뤄졌다. 편지를 주고받고, 전화 통화하는 게 고작이다. 휴대 전화가 보급되기 시작했지만, 지금과 비교하면 제약이 적지 않았다. 여전히 상당수는 삐삐로 연락을 확인하던 때다. 불과 몇 년 전만 해도 편지를 주고받는 게 당연하던 일이다. 몇 시간 혹은 며칠 간격이 상대와 소통을 위해 당연한 기다림으로 받아들여졌다.

그러나 순식간에 해일이 몰아친다. 실시간으로 모르는 이와 인터넷으로 연결되는 시대가 왔다. 상대가 실재하는 사람인지도 알 수 없는 단계에 도달한 것. 사람들은 어두운 방구석에서 익명의 누군가와 소통을 갈구했다. 채팅하고 퀴즈를 내고, 여러 갈래로 범주화한 카테고리를 설정해 만남의 광장을 온라인에 개설한다. 무수한 관계의 명멸이 이어진다.

하필 장기침체가 계속되던 시절이다. 사이비 종교의 종말론과 무차별 지하철 테러가 사람들을 공포에 떨게 만들고, 이지메가 횡행해 청소년들이 황폐해질 때다. '묻지 마' 흉악범죄가 불특정 다수를 공격하고, 멀쩡하던 이웃이 괴물로 돌변한다. 누구도 믿지 못해 사람들은 심리적 공황과 고립에 빠진 채 무기력한 일상만 거듭할 뿐이었다. 하루키의 인터뷰집 <언더그라운드>나 영화 <릴리 슈슈의 모든 것> 속 황량하고 잔인한 풍경은 <회로>가 공유하는 배경이다.

무의식적 불안

<회로> 스틸
<회로> 스틸㈜디오시네마

료스케는 해명할 수 없는 현상에 대해 하루에의 선배에게 조언을 청한다. 그는 가설을 설파한다. 인간이 죽으면 유령이 되고 산 자와 별개 공간에 수용되지만, 수용 한계를 초과하고 말았다. 유령은 포화 상태인 공간에서 튕겨 나와 헤매다 신천지를 발견한다. 인간이 창조한 광활한 인터넷 네트워크다. 그곳을 떠돌다 접속 회로를 타고 생전 있던 현세로 되돌아왔다는 것.

얼핏 허무맹랑한 소리에 불과하지만, 허깨비처럼 맴도는 존재를 인식한 료스케에게 그의 말은 헛소리로 그칠 게 아니다. 공간이 미어터져 나왔다면 왜 그들은 산 자에게 위협적인 존재가 된 걸까? 가설은 이어진다. 죽음 후엔 종교에서 제시하는 내세도, 심판도 없다는 것. 그저 한없는 공허와 침묵 속을 떠돌 뿐이란 상상이다. 생각만 해도 끔찍한 일이지만, 유령의 배회는 그런 가설에 개연성을 높인다. 그렇다면 대체 삶과 죽음은 무슨 의미가 있을까?

유령은 다른 공포영화처럼 초자연적 능력으로 인간을 조종하거나 해치지 않는다. 산 자의 영역에 침범하긴 하지만, 파훼법도 중간에 밝혀진다. 누구나 할 수 있는 간단한 방법이다. 마치 무당이 잡귀를 부적으로 봉인하듯, 빨간색 테이프로 유령이 출몰하는 공간의 문을 봉쇄하면 된다. 어차피 컴맹들은 컴퓨터 전원부터 뽑고 위험한 곳 피해 다니면 안전할 듯하다. 하지만 어째 하나둘 너무나 무력하게 당하고 만다. 감기로 인류종말 맞듯 허무하기 그지없다.

세상살이 지치고 마음 나눌 인간관계가 점점 어렵던 시절, 껍데기뿐인 사회관계망 속에서 본심을 숨긴 채 마치 가면무도회처럼 일상을 살던 이들에게 유령은 언제든 침범할 준비를 마친 상태다. 처음엔 윈도 프로그램 속에서 해킹하듯 툭 튀어나와 재앙을 안기지만, 한 번 공황이 시작되자 너무나 취약하던 집단 무의식이 새로운 '회로'가 되어준다. 그야말로 '불안은 영혼을 잠식한다.' 한 사람이 잠식되면 옆 사람이 뒤를 잇는다. 도시는 금세 텅 빈 듯 적막하다.

지독히 현실밀착형 공포

<회로> 스틸
<회로> 스틸㈜디오시네마

미치와 료스케는 어떻게든 정신 줄 잡고 버티려 분투한다. 미치는 마지막 남은 직장동료 '준코'를, 료스케는 위기 속에서 애틋한 감정을 느끼게 된 하루에를 보살피며 지키려 애쓴다. 그러나 당대 일본을 휘감은 정서적 공황은 반드시 지키고 싶던 이들에게도 이미 전염되어 있었다. 현실의 삶이 너무나 취약하고 사람들과 관계가 공허하기에 세상이 무너졌고 죽음 이후엔 한없는 고통만 존재한다는 사실에 주인공의 노력도 헛되이 사람들은 자포자기해 사라지고 만다.

한국적 공포물은 권선징악 결말로 향하거나, 좀 찝찝해도 명쾌하게 정리되는 패턴이다. 불가항력 공포가 밀어닥쳐도 사실 억울한 사연 품은 한 맺힌 존재라는 설정이다. 원인을 안다면 해결은 가능하다. 하지만 일본의 현대 공포물은 그것과는 대척점에 서는 설정을 택하곤 한다. 이미 모든 건 결정되어 있다. 부지불식간에, 혹은 우리는 인식하지 못한 새 축적된 이유는 이미 되돌릴 수 없는 재앙으로 숙성된 상태다. 개인의 분투나 희생은 조족지혈에 불과할 뿐.

사회 전체가 저지른 불의와 방관은 <회로> 속 유령들처럼 쌓일 대로 쌓여 언제고 터질 운명이다. 산 자들이 제때 고통스럽지만 바로잡아야 한다. 그렇지 않으면 대가는 인과응보를 넘어 공동체 전체에 미칠 수밖에 없다. 언뜻 불공평해 보이지만, 이미 세상이 비합리적으로 굴러온 업보다. 현실의 전쟁이나 불공정이나 마찬가지로 <회로> 속 초현실적 지옥도는 생성된 셈. 할리우드 블록버스터의 해법처럼 초인적 영웅이나 첨단 과학으로는 전혀 답이 없다.

그렇다면 영화 속 유령의 폭주로 일본은, 인류는 멸망하고 말 것인가? 고작 유령이 주변을 떠돌 뿐인데 알아서 사람들은 미치거나 자살하고, 스스로 생령으로 변하는 세계에서 누구도 살아남을 수 없는 닫힌 결말로 끝난다는 말인가. 궁금한 이들은 전설이 된 영화의 목격자로 합류하면 된다. 다만 내일 지구 종말을 맞더라도 오늘 사과나무를 심는 이의 자세가 세계를 뒤덮은 절망과 원초적 불안 속 한 줄기 촛불이 될 수 있다는 믿음은 슬며시 남기긴 한다.

영화는 공포 거장의 대표작이란 홍보에 혹한 이들에겐 당황스럽다. 나라면 저 정도는 능히 대처할 수 있을 것 같다. 요즘 좀비보다 훨씬 수월해 보인다. 멀리 달아나거나 요새를 지으면 될 것 같다. 그런데 그런 대처법이 있다면 그게 무슨 공포물인가. 내면의 허점을 간파하고 스멀스멀 기어오듯 다가오는데 발이 안 떨어지며 주저앉는 기분, 극장을 나설 때 등 뒤에 찰싹 달라붙듯 남는 불길함이 공포물의 정수라면 <회로>는 충분히 그 자격을 갖춘 영화다.

<작품정보>

회로
回路
Kairo(Pulse)
2001 일본 공포, 드라마, 미스터리, SF
2026.07.08. 개봉 119분 15세 관람가
감독/각본 구로사와 기요시
출연 가토 하루히코, 아소 쿠미코, 코유키, 그리고 야쿠쇼 코지
수입/배급 ㈜디오시네마

<회로> 포스터
<회로> 포스터㈜디오시네마


회로 구로사와기요시감독 가토 하루히코 아소쿠미코

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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