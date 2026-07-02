공포 영화 보기 딱 좋은 시기, 방학이 시원해집니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
공포영화라면 여름 무더위가 따라붙는다. 시원하고 쾌적한 극장, 푹신한 좌석에서 간식거리 챙겨서 친한 이들과 함께 바깥 더위를 잠시 잊고 마음껏 소리도 지르고 눈도 질끈 감으며 작은 일탈을 누린다. 실제 현실과는 동떨어진 내용이라 비명을 지르며 두려움에 떨다가도 영화가 끝나면 개운하게 일어서면 그뿐이니 부담 없다. 작품성에 대한 높은 허들보다는 적절한 도파민 발산만 해주면 더 바랄 게 없다. 전형적인 방학 시즌 겨냥 공포영화다.
꽃집에서 일하는 '미치'는 동료가 연락이 끊기자 걱정이 되어 찾아갔다 충격적인 모습을 목격한다. 의문을 품던 다른 동료가 다시 방문하고 홀린 듯 기이한 행적을 보인다. 주변 사람들이 차례로 이상행동을 보이자 미치는 그들을 돌보지만, 그의 노력도 헛되이 하나둘 사라져간다.
대학생 '료스케'는 인터넷을 설치하려다가 느닷없이 "유령을 만나고 싶습니까?"라는 기분 나쁜 메시지를 마주한다. 컴퓨터학과 학생들에 도움을 청하다 만난 여학생 '하루에'가 조사해도 소득은 없다. 점점 도시에서 사람들이 사라져간다.
차별화된 사회적 불안