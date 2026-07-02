공포 영화 보기 딱 좋은 시기, 방학이 시원해집니다

㈜디오시네마

<작품정보>

회로

回路

Kairo(Pulse)

2001 일본 공포, 드라마, 미스터리, SF

2026.07.08. 개봉 119분 15세 관람가

감독/각본 구로사와 기요시

출연 가토 하루히코, 아소 쿠미코, 코유키, 그리고 야쿠쇼 코지

수입/배급 ㈜디오시네마

<회로> 스틸미치와 료스케는 어떻게든 정신 줄 잡고 버티려 분투한다. 미치는 마지막 남은 직장동료 '준코'를, 료스케는 위기 속에서 애틋한 감정을 느끼게 된 하루에를 보살피며 지키려 애쓴다. 그러나 당대 일본을 휘감은 정서적 공황은 반드시 지키고 싶던 이들에게도 이미 전염되어 있었다. 현실의 삶이 너무나 취약하고 사람들과 관계가 공허하기에 세상이 무너졌고 죽음 이후엔 한없는 고통만 존재한다는 사실에 주인공의 노력도 헛되이 사람들은 자포자기해 사라지고 만다.한국적 공포물은 권선징악 결말로 향하거나, 좀 찝찝해도 명쾌하게 정리되는 패턴이다. 불가항력 공포가 밀어닥쳐도 사실 억울한 사연 품은 한 맺힌 존재라는 설정이다. 원인을 안다면 해결은 가능하다. 하지만 일본의 현대 공포물은 그것과는 대척점에 서는 설정을 택하곤 한다. 이미 모든 건 결정되어 있다. 부지불식간에, 혹은 우리는 인식하지 못한 새 축적된 이유는 이미 되돌릴 수 없는 재앙으로 숙성된 상태다. 개인의 분투나 희생은 조족지혈에 불과할 뿐.사회 전체가 저지른 불의와 방관은 <회로> 속 유령들처럼 쌓일 대로 쌓여 언제고 터질 운명이다. 산 자들이 제때 고통스럽지만 바로잡아야 한다. 그렇지 않으면 대가는 인과응보를 넘어 공동체 전체에 미칠 수밖에 없다. 언뜻 불공평해 보이지만, 이미 세상이 비합리적으로 굴러온 업보다. 현실의 전쟁이나 불공정이나 마찬가지로 <회로> 속 초현실적 지옥도는 생성된 셈. 할리우드 블록버스터의 해법처럼 초인적 영웅이나 첨단 과학으로는 전혀 답이 없다.그렇다면 영화 속 유령의 폭주로 일본은, 인류는 멸망하고 말 것인가? 고작 유령이 주변을 떠돌 뿐인데 알아서 사람들은 미치거나 자살하고, 스스로 생령으로 변하는 세계에서 누구도 살아남을 수 없는 닫힌 결말로 끝난다는 말인가. 궁금한 이들은 전설이 된 영화의 목격자로 합류하면 된다. 다만 내일 지구 종말을 맞더라도 오늘 사과나무를 심는 이의 자세가 세계를 뒤덮은 절망과 원초적 불안 속 한 줄기 촛불이 될 수 있다는 믿음은 슬며시 남기긴 한다.영화는 공포 거장의 대표작이란 홍보에 혹한 이들에겐 당황스럽다. 나라면 저 정도는 능히 대처할 수 있을 것 같다. 요즘 좀비보다 훨씬 수월해 보인다. 멀리 달아나거나 요새를 지으면 될 것 같다. 그런데 그런 대처법이 있다면 그게 무슨 공포물인가. 내면의 허점을 간파하고 스멀스멀 기어오듯 다가오는데 발이 안 떨어지며 주저앉는 기분, 극장을 나설 때 등 뒤에 찰싹 달라붙듯 남는 불길함이 공포물의 정수라면 <회로>는 충분히 그 자격을 갖춘 영화다.