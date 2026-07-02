냉정한 교수에서 안달 난 중독자로... 최민식이 무너졌다

* 이 글은 스포일러를 포함하고 있습니다.
우리는 하루에도 수십 개의 이야기를 소비하며 살아간다. 영화를 보고, 드라마를 보고, 웹툰을 읽고, 게임을 한다. 이 모든 건 세상의 재미있는 이야기들이다. 단지 형태가 다를 뿐이다. SNS를 열면 누군가의 삶이 끊임없이 흘러나오고, 우리는 그 콘텐츠들을 보면서 웃고, 분노하고, 안타까워한다. 때로는 내가 모르는 낯선 사람이나 이야기 속 인물들의 인생에 내 감정을 쏟아붓기도 한다. 우리가 수시로 접하는 다양한 이야기들은 이제 단순한 취미가 아니라, 우리의 일상이 됐다.
그런데 우리는 왜 그렇게 다른 사람의 이야기에 쉽게 빠져드는 걸까. 단순히 재미있기 때문에 거기에 몰입하는 걸까. 어쩌면 그건 다양한 콘텐츠 안에서 자신의 모습을 발견하기 때문인지도 모른다. 남의 성공을 보며 나의 부족함을 떠올리고, 누군가의 실패를 보며 위안을 얻기도 한다. 결국 우리는 모든 이야기를 자신의 기준으로 해석한다. 그리고 그 과정에서 마음속 깊이 숨겨두었던 열등감과 자격지심을 꺼내 바라보게 된다. 넷플릭스 시리즈 <맨 끝줄 소년>은 바로 그 지점을 집요하게 파고든다. 이야기에 중독된 인간은 결국 무엇을 잃게 되는지, 그리고 그 이야기가 가장 먼저 무너뜨리는 것이 무엇인지를 보여준다.
[첫 번째 감정] 허문오의 자격지심