데뷔 40주년, 부활·이승철의 끝나지 않은 이야기

최호림

한국 록 발라드의 전설, 1986년 발매된 부활의 역사적인 데뷔 앨범 (필자 개인 소장)두 사람의 인연은 그리 순탄하지만은 않았다. 이승철은 부활의 초창기 리드보컬로 김태원에게 발탁되어 앨범에 참여 폭발적인 인기를 얻었지만 1988년 팀을 떠났고, 이후 오랜 시간 리더 김태원과의 관계도 소원했다. 서로에 대한 아쉬움을 공개적으로 드러내기도 하면서 한동안 두 사람이 다시 함께하는 모습은 보기 어려울 것처럼 보였다.그러나 2002년, 부활 데뷔 15주년을 기념해 발표한 정규 8집의 타이틀곡 '네버 엔딩 스토리 Never Ending Story' 가 기폭제가 되어 그들을 다시 만나게 했다. 이 노래만큼은 초창기 리드보컬 이승철의 목소리로 완성하고 싶었던 김태원이 먼저 손을 내밀었고, 이승철도 흔쾌히 제안을 받아들였다. 약 15년 만에 성사된 재회였다.김태원의 서정적인 멜로디와 이승철의 폭발적인 가창력이 만나 탄생한 이 노래는 한국 록 발라드를 대표하는 명곡으로 자리 잡았다. 보컬 이승철의 참여는 정식 복귀가 아닌 프로젝트성 협업이었지만, 그 결과는 대중음악사에 남을 역사적 사건으로 기억되며 부활에게는 제2 전성기를 이끈 대표곡이 되었고, 이승철에게도 또 하나의 인생곡으로 남았다.여러 후배가수가 리메이크하기도 했고 특히 2025년에는 아이유가 <꽃갈피 셋>에 'Never Ending Story'를 수록하며 다시 한번 화제를 모았다. 기성세대의 추억을 넘어 젊은 세대에게도 새로운 감성으로 다가가며, 세대를 초월해 사랑받는 명곡의 생명력을 다시 한번 입증했다.이승철이 대형 명절 특집 무대를 통해 자신의 40년 음악 인생을 돌아본다면, 부활은 지난 3월 정규 14집 '웨어 이즈 히어(Where Is Here) Part-1' 를 발표하며 데뷔 40주년의 의미를 깊게 새겼다. 이를 기념하기 위해 전국투어를 이어가고 있는 부활의 새 앨범에는 특히 한국 대중음악사의 또 다른 거장, 고(故) 신해철을 향한 특별한 헌정의 마음이 담겨 눈길을 끈다.생전 "김태원은 나의 스승"이라며 각별한 애정을 표했던 신해철은 과거 밴드 넥스트(N.EX.T)로 한창 전성기를 달리던 1996년 어느 날 "부활 헌정 앨범을 만들자"라며 직접 김태원을 찾아갔을 만큼 부활의 팬이었다. 이번 앨범에는 신해철이 생전 아꼈던 부활 2집 수록곡 '천국에서'에 과거 그가 남긴 목소리를 입히고, 그 위로 현재 부활 멤버들이 정성 어린 연주를 더 해 완성한 헌정곡 '천국에서'를 새 앨범에 수록했다.과거의 숨결과 현재의 연주가 시공간을 초월해 만난 이 곡은, 한국 록의 위대한 역사가 결코 멈추지 않고 영원히 이어지는 '네버엔딩 스토리'가 되었다는 걸 보여준다.