"구질구질해" 최민식의 한 마디가 불러온 파장

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공식예고편어린 이강의 상처는 허문오에게 "구질구질한 이야기"였다. 너무 흔해서, 그의 말대로 '다 똑같은' 이야기였다. 그런데 이강이 들여다보기 시작한 것은, 공교롭게도 그가 오래 열등감을 품어 온 작가 김수훈의 가족이었다.평범해 보이던 김수훈의 집안에서 균열이 드러나고, 의혹은 죽음으로 번진다. 그 순간부터 허문오는 더 이상 "다 똑같은 이야기"라고 말하지 않는다. 오히려 그 이야기의 다음 장을 기다리기 시작했다. 김수훈의 가족은 자신들이 누군가의 이야기 재료가 되고 있다는 사실을 모른다. 그들에게는 하루를 버텨 내야 하는 현실이었지만, 허문오에게는 다음 장을 기다리게 만드는 이야기였다.허문오는 이강에게 더 깊이 들어가 보라고, 더 자세히 보고 오라고 재촉한다. 누군가의 삶은 그의 손을 거치며 조금씩 이야기로 바뀐다. 마침내 그는 현실과 상상의 경계를 지운 채 외친다. "이건 진실이야." 그리고 곧바로 덧붙인다. "이건 내 소설이야." 진실은 플롯이 되고, 사람은 인물이 된다.오늘 우리의 시선도 크게 다르지 않다. 대형 사고가 발생하면 뉴스는 사고 자체보다 '결혼을 앞둔 예비 신랑', '첫 출근을 하루 앞둔 청년', '홀로 아이를 키우던 가장' 같은 사연을 앞세운다. 애도의 마음에서 시작된 이야기지만, 시간이 지나면 우리는 사고보다 그 사연을 더 오래 기억한다. 허문오 역시 김수훈 가족의 비극을 멈춰 세우려 하지 않았다. 그에게 중요한 것은 사람이 아니라, 그 비극이 어디까지 이어질 이야기인가였다.